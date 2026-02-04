  • Menu
బంగారం కంటే ఖరీదైన కలప.. ఈ చెట్టు ఉంటే మీరు కోటీశ్వరులే! దీని ధర ఎందుకంత అంటే?

Highlights

Agarwood: డబ్బు సంపాదించడానికి ఎన్నో మార్గాలు ఉన్నాయి, కానీ 'చెట్ల పెంపకం' ద్వారా బిలియనీర్లు అయ్యే అవకాశం ఉందంటే నమ్ముతారా?

Agarwood: డబ్బు సంపాదించడానికి ఎన్నో మార్గాలు ఉన్నాయి, కానీ 'చెట్ల పెంపకం' ద్వారా బిలియనీర్లు అయ్యే అవకాశం ఉందంటే నమ్ముతారా? అవును, ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన కలపగా గుర్తింపు పొందిన 'అగర్వుడ్' (Agarwood) ఇప్పుడు సంపన్నుల పాలిట కల్పవృక్షంగా మారింది. దీని ధర వింటే సామాన్యులు ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే.

ఫంగస్ సోకితేనే 'బంగారం'గా మారుతుంది: సాధారణంగా ఆగ్నేయాసియాలో పెరిగే 'అక్విలేరియా' జాతి చెట్ల నుంచి ఈ అగర్వుడ్ లభిస్తుంది. విచిత్రమేమిటంటే, ఈ చెట్టు సాధారణంగా వాసన లేనిదిగా, తెల్లగా ఉంటుంది. కానీ, ఒక ప్రత్యేక రకం ఫంగస్ సోకినప్పుడు లేదా చెట్టుకు గాయమైనప్పుడు, అది తనను తాను రక్షించుకోవడానికి ఒక జిగట రసాన్ని విడుదల చేస్తుంది. ఈ రసమే తెల్లని కలపను సువాసనగల నల్లని అగర్వుడ్‌గా మారుస్తుంది.

ధర వింటే మైండ్ బ్లాక్ కావాల్సిందే: అగర్వుడ్‌లో అత్యంత నాణ్యమైన రకాన్ని 'క్యారా' (Kyara) అంటారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో దీని ధర గ్రాముకు దాదాపు రూ. 8.5 లక్షల వరకు ఉంటుంది.

రికార్డు ధర: షాంఘైలో జరిగిన ఒక వేలంలో కేవలం 2 కిలోల క్యారా కలప ఏకంగా రూ. 154 కోట్లకు అమ్ముడై సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.

ఎందుకు అంత డిమాండ్?

లగ్జరీ పెర్ఫ్యూమ్స్: దుబాయ్, పారిస్‌లోని అత్యంత ఖరీదైన పరిమళ ద్రవ్యాల తయారీలో దీనిని ఉపయోగిస్తారు.

మతపరమైన ప్రాధాన్యత: హిందూ, ఇస్లామిక్ మరియు బౌద్ధ ఆచారాల్లో అగర్వుడ్ ధూపానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది.

ఔషధ గుణాలు: ఆయుర్వేద మరియు చైనీస్ వైద్యంలో నిద్రలేమి, ఒత్తిడి వంటి సమస్యల నివారణకు దీనిని వాడుతారు.

భారతదేశంలో సాగు: మన దేశంలోని అస్సాం రాష్ట్రం నాణ్యమైన అగర్వుడ్‌కు ప్రసిద్ధి. అయితే, ఈ చెట్లు అంతరించిపోయే దశలో ఉండటంతో అంతర్జాతీయ చట్టాల ప్రకారం దీని వ్యాపారంపై కఠినమైన నిబంధనలు ఉన్నాయి. లైసెన్స్ ఉన్నవారు మాత్రమే దీనిని విక్రయించే వీలుంటుంది. సహజ సిద్ధంగా అగర్వుడ్ తయారవ్వడానికి 10 నుండి 30 ఏళ్ల సమయం పడుతుంది కాబట్టి దీనికి ఇంతటి ధర పలుకుతోంది.

