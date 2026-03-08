  • Menu
Home  > వ్యాపారం

AC Prices Hike: వేసవిలో ఏసీల మంట.. ధరలు పెంచేస్తున్న కంపెనీలు.. కారణాలివే!

AC Prices Hike
x

AC Prices Hike: వేసవిలో ఏసీల మంట.. ధరలు పెంచేస్తున్న కంపెనీలు.. కారణాలివే!

Highlights

AC Prices Hike: ఈ వేసవిలో ఏసీల ధరలకు రెక్కలు. ముడి పదార్థాల ధరలు, రూపాయి విలువ పతనం కారణంగా ప్రముఖ కంపెనీలు 5 నుండి 15 శాతం వరకు ధరలను పెంచుతున్నాయి.

AC Prices Hike: ప్రస్తుతం ఎండలు ఇప్పుడిప్పుడే మొదలవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఏసీ కొని ఉపశమనం పొందాలని భావిస్తున్న సామాన్యులకు షాక్ తగిలేలా ఉంది. ప్రముఖ ఎయిర్ కండిషనర్ తయారీ సంస్థలన్నీ తమ ఉత్పత్తుల ధరలను భారీగా పెంచేస్తున్నాయి. ముడి పదార్థాల ఖర్చు పెరగడం, కొత్త నిబంధనలే ఇందుకు ప్రధాన కారణం.


ఎంత ధర పెరుగుతోంది?

మార్కెట్లోని టాప్ బ్రాండ్లన్నీ ఇప్పటికే ధరల పెంపును ప్రకటించాయి లేదా అమలు చేస్తున్నాయి:


కంపెనీ పేరుధరల పెంపు (%)అమలు కాలం
డైకిన్ (Daikin)7% - 12%ఏప్రిల్ 2026 నుంచి
వోల్టాస్ (Voltas)5% - 15%ప్రస్తుతం అమలులో ఉంది
బ్లూస్టార్ (Blue Star)8% - 10%ఫిబ్రవరి మధ్య నుంచే
ఎల్జీ (LG)7% - 10%మోడల్‌ను బట్టి
హైయర్ (Haier)5% - 8%మార్చి నుంచి
మిత్సుబిషి (Mitsubishi)సుమారు 5%అమల్లో ఉంది


ధరల పెంపునకు గల 4 ప్రధాన కారణాలు:

ముడి సరుకుల ధరలు: ఏసీ కాయిల్స్, కంప్రెసర్లలో వాడే రాగి (Copper) ధర అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో టన్నుకు $12,000 - $13,000కి చేరింది.

రూపాయి విలువ పతనం: డాలరుతో పోలిస్తే రూపాయి విలువ తగ్గడం వల్ల విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే విడిభాగాల ఖర్చు పెరిగింది.

BEE కొత్త నిబంధనలు: జనవరి 2026 నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన కొత్త బ్యూరో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ (BEE) స్టార్ రేటింగ్ నిబంధనల వల్ల ఏసీల తయారీలో మార్పులు చేయాల్సి వచ్చింది. దీనివల్ల ఉత్పత్తి వ్యయం 5-10% పెరిగింది.

రవాణా ఖర్చులు: అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతల వల్ల సముద్ర మార్గాల్లో సరుకు రవాణా ఛార్జీలు పెరగడం కూడా ఒక కారణం.

2026 వేసవిపై IMD హెచ్చరికలు

భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) ఇప్పటికే ఈ ఏడాది వేసవి తీవ్రంగా ఉండబోతోందని హెచ్చరించింది:

మార్చి - మే: దేశవ్యాప్తంగా సాధారణం కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.

హీట్‌వేవ్స్: ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, రాజస్థాన్, గుజరాత్ రాష్ట్రాల్లో వడగాల్పుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందని అంచనా.

డిమాండ్: ఎండల తీవ్రత వల్ల ఈ ఏడాది ఏసీల విక్రయాల్లో 15-20% వృద్ధి ఉంటుందని కంపెనీలు ఆశిస్తున్నాయి.

మీరు ఏసీ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, పాత స్టాక్ (Inventory) డీలర్ల వద్ద అందుబాటులో ఉన్నప్పుడే కొనుగోలు చేయడం లాభదాయకం. కొత్త స్టాక్ మార్కెట్లోకి వస్తే పెరిగిన ధరల ప్రభావం వినియోగదారులపై నేరుగా పడుతుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick