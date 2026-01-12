  • Menu
2026 KTM 390 Duke Unveiled: మారిన రంగు.. అవే ఫీచర్లు! బైక్ లవర్స్ తెలుసుకోవాల్సిన టాప్ విషయాలివే..

Highlights

సరికొత్త అట్లాంటిక్ బ్లూ కలర్‌లో 2026 KTM 390 Duke అంతర్జాతీయంగా విడుదలైంది. కొత్త లుక్ మరియు పాత పవర్ ఇంజిన్‌తో వస్తున్న ఈ బైక్ విశేషాలు ఇక్కడ చూడండి.

ప్రముఖ స్పోర్ట్స్ బైక్ తయారీ సంస్థ KTM, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో తన పాపులర్ మోడల్ 2026 KTM 390 Duke ని అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది. యువతలో విపరీతమైన క్రేజ్ ఉన్న ఈ 'నేక్డ్ స్ట్రీట్ ఫైటర్' ఇప్పుడు సరికొత్త రంగుల్లో మెరిసిపోతోంది. ఈ కొత్త మోడల్‌లో జరిగిన మార్పులు మరియు విశేషాలేంటో చూద్దాం.

సరికొత్త రంగు: అట్లాంటిక్ బ్లూ (Atlantic Blue)

2026 మోడల్‌లో ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సింది దాని రంగు గురించి. ఈ బైక్‌ను ఇప్పుడు సరికొత్త 'అట్లాంటిక్ బ్లూ' కలర్ ఆప్షన్‌లో తీసుకువచ్చారు.

మ్యాట్ ఫినిష్: ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ మరియు దాని ఎక్స్‌టెన్షన్స్ ఇప్పుడు ప్రీమియం మ్యాట్ బ్లూ ఫినిషింగ్‌తో వస్తున్నాయి.

సిగ్నేచర్ ఆరెంజ్ మాయం: సాధారణంగా KTM అంటే ఆరెంజ్ కలర్ వీల్స్ గుర్తుకు వస్తాయి. కానీ ఈ కొత్త వెర్షన్‌లో అల్లాయ్ వీల్స్ మరియు ఫ్రంట్ ఫెండర్‌కు బ్లాక్ పెయింట్ వేయడం విశేషం. ఇది బైక్‌కు మరింత మెచ్యూర్డ్ మరియు అగ్రెసివ్ లుక్‌ను ఇస్తోంది.

ఫీచర్లలో మార్పు లేదు (As It Is!)

డిజైన్ పరంగా కలర్స్ మారినప్పటికీ, ఫీచర్ల విషయంలో మాత్రం పాత మోడల్‌నే కొనసాగించారు.

డిస్‌ప్లే: బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ కలిగిన టీఎఫ్‌టీ (TFT) కలర్ డిస్‌ప్లే.

సేఫ్టీ: కార్నరింగ్ ABS, సూపర్‌మోటో ABS మరియు లాంచ్ కంట్రోల్.

లైటింగ్: కళ్లు చెదిరే ఆల్-LED లైటింగ్ ప్యాకేజీ.

మోడ్స్: మల్టిపుల్ రైడ్ మోడ్స్ సౌకర్యం ఉంది.

పవర్‌ఫుల్ ఇంజిన్ (Engine & Performance)

మెకానికల్ పరంగా ఎటువంటి మార్పులు చేయలేదు.

ఇంజిన్: 399cc లిక్విడ్-కూల్డ్, సింగిల్ సిలిండర్ ఇంజిన్.

పవర్: ఇది 44.38 bhp పవర్ మరియు 39 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

గేర్ బాక్స్: 6-స్పీడ్ గేర్ బాక్స్‌తో పాటు బై-డైరెక్షనల్ క్విక్ షిఫ్టర్ సౌకర్యం కూడా ఉంది.

భారత్‌లోకి ఎప్పుడు?

అంతర్జాతీయంగా ఆవిష్కరించిన ఈ 2026 మోడల్‌ను త్వరలోనే భారత మార్కెట్లోకి కూడా విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. అయితే లాంచ్ తేదీ మరియు ధరపై కంపెనీ ఇంకా అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. ప్రస్తుత మోడల్ కంటే దీని ధర స్వల్పంగా పెరిగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

