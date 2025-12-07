Car Discount: కార్లపై లక్షల్లో డిస్కౌంట్లు.. అసలు విషయం తెలిస్తే షాకైపోతారు..!
Car Discount: డిసెంబర్ 2025 లో, దాదాపు అన్ని కంపెనీలు తమ కార్లపై సంవత్సరాంతపు డిస్కౌంట్లను అందిస్తున్నాయి. కొన్ని కంపెనీలు నవంబర్ నుండే ఈ డిస్కౌంట్లను అందించడం ప్రారంభించాయి. కస్టమర్లను ఆకర్షించడానికి, కంపెనీలు సంవత్సరాంతపు డిస్కౌంట్లతో పాటు ఇతర ప్రయోజనాలను అందిస్తున్నాయి. మొత్తంమీద, మీరు సంవత్సరం చివరి నెలలో కారు కొనుగోలు చేస్తే, మీరు గణనీయమైన నగదు తగ్గింపుతో పాటు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లు, కార్పొరేట్ బోనస్లు, స్క్రాపేజ్ బోనస్లు, లాయల్టీ బోనస్లు, ప్రత్యేక లేదా అదనపు ఆఫర్లను పొందవచ్చు. ఈ ఆఫర్లు కారు ధరను లక్షల రూపాయలు తగ్గించగలవు.
సంవత్సరాంతపు డిస్కౌంట్ల సమయంలో కార్ల ధరలు గణనీయంగా తగ్గడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. అటువంటి పరిస్థితిలో, కస్టమర్లు ఈ కార్ల నుండి భవిష్యత్తులో వచ్చే నష్టాలను పట్టించుకోకుండా గణనీయమైన డిస్కౌంట్లకు అనుకూలంగా ఉంటారు. కాబట్టి, సంవత్సరాంతపు డిస్కౌంట్లతో కారు కొనాలా? ఈ కార్ల వల్ల ఏ కస్టమర్లు నష్టపోవచ్చు? సంవత్సరాంతపు డిస్కౌంట్లకు ప్రధాన కారణాలు ఏమిటి? ఈ చిన్న, పెద్ద విషయాలన్నింటినీ వివరంగా అర్థం చేసుకుందాం.
సంవత్సరాంతపు లక్షల విలువైన డిస్కౌంట్లకు ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే, దాదాపు అన్ని కంపెనీలు డిసెంబర్ రాకముందే కార్ల ఉత్పత్తిని ఆపివేస్తాయి. అక్టోబర్, డిసెంబర్ మధ్య తయారు చేయబడిన కార్లు వాటి మోడల్ సంవత్సరం కారణంగా జనవరిలో ఒక సంవత్సరం పాతవి అవుతాయి కాబట్టి వారు ఇలా చేస్తారు. అంటే 2025లో తయారు చేయబడిన కారు సాంకేతికంగా జనవరి 2026లో ఒక సంవత్సరం పాతది అవుతుంది. తత్ఫలితంగా, అటువంటి కార్ల కొనుగోలుదారులు జనవరిలో కనిపించే అవకాశం లేదు. అందువల్ల, డీలర్లు స్టాక్ క్లియర్ చేయడానికి MY2025 కార్లపై లక్షల విలువైన డిస్కౌంట్లను అందిస్తున్నారు. చాలా మంది డీలర్లు ప్రస్తుతం MY2024 కార్లను స్టాక్లో కలిగి ఉన్నారు.
అన్ని కంపెనీలు జనవరి 2026 ముందు తమ కార్ స్టాక్ను క్లియర్ చేయాలనుకుంటున్నారు. వారు ఈ నెలలో అన్ని మోడల్లు, వేరియంట్లను విక్రయించాలని భావిస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితిలో డీలర్లు కంపెనీ ఆఫర్లతో పాటు అదనపు ప్రయోజనాలను అందించవచ్చు. ముఖ్యంగా తక్కువ కార్ల అమ్మకాలు ఉన్న కంపెనీలకు లేదా ఒక నిర్దిష్ట మోడల్ అమ్మకాలు తగ్గినట్లయితే, మీరు డీలర్ నుండి గణనీయమైన తగ్గింపును కూడా అభ్యర్థించవచ్చు.
VIN నంబర్ ప్రతి కారు తయారీ సంవత్సరాన్ని సూచిస్తుంది. ప్రతి కారుకు వేరే VIN నంబర్ ఉంటుంది. ఈ నంబర్ కారు తయారీ సంవత్సరాన్ని సులభంగా నిర్ణయించగలదు. VIN నంబర్ సంవత్సరం, ఉత్పత్తి నెలను కలిగి ఉంటుంది. VIN నంబర్ 17 అక్షరాలను కలిగి ఉంటుంది. 10వ అక్షరం సంవత్సరాన్ని సూచిస్తుంది. 11వ అక్షరం తయారీ నెలను సూచిస్తుంది.
ఏదైనా కారు అమ్మిన తర్వాత షోరూమ్ నుండి బయలుదేరిన వెంటనే వెంటనే డిస్కౌంట్ ఇవ్వబడుతుంది. అందువల్ల, మీరు ఒక సంవత్సరం తర్వాత కొత్త కారును విక్రయిస్తే, దాని విలువ రూ.2 లక్షల వరకు తగ్గవచ్చు. కారు మోడల్ సంవత్సరం డిసెంబర్ 2025 లేదా 2024 అయితే, మీరు దానిని జనవరి 2026లో కొనుగోలు చేస్తే, మీ కారు ఒకటి లేదా రెండు సంవత్సరాలు పాతదిగా పరిగణించబడుతుంది. దీని అర్థం దాని పునఃవిక్రయ విలువ గణనీయంగా తగ్గుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, సంవత్సరాంతపు డిస్కౌంట్లు మీ కారు భవిష్యత్తు విలువపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. కాబట్టి, మీరు ఈ నెలలో కారు కొంటుంటే, దానిని అమ్మడానికి తొందరపడకండి.