LIVE UPDATES: ప్రధాని మోడీకి ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్ అత్యున్నత గౌరవం
Live Updates
- 26 Feb 2026 2:50 AM GMT
Telangana: కోదాడ నియోజకవర్గంలో మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పర్యటన
సూర్యాపేట జిల్లా..
- కోదాడ నియోజకవర్గంలో రాష్ట్ర మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పర్యటన..
- చిలుకూరులో 'యంగ్ ఇండియా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్' రోడ్డు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన..
- రూ.10 కోట్లతో కీతవారిగూడెం -వెలిదండ - మునగాల రోడ్డు విస్తరణ పనుల ప్రారంభం..
- 26 Feb 2026 2:09 AM GMT
Gold Price Today: భగ్గుమన్న బంగారం ధరలు
ఈరోజు బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. బంగారం, వెండి ధరలు ఈరోజు ఎలా ఉన్నాయో కింది లింక్ పై క్లిక్ చేసి తెలుసుకోవచ్చు
Gold Price Today : అమ్మో బంగారం.. నేడు హైదరాబాద్, విజయవాడలో ఈ రోజు రేట్లు ఇవే!
- 26 Feb 2026 2:05 AM GMT
Anakapalli District: కరెంట్ స్తంభాన్ని ఢీ కొట్టిన స్కూలు బస్సు
అనకాపల్లి జిల్లా:
- వి.మాడుగుల మండలం ఎమ్.కోటపాడు వద్ద ఘటన
- అదుపుతప్పి కరెంటు స్థంభాన్ని ఢీకొట్టిన ప్రయివేటు స్కూల్ బస్....
- డ్రైవర్ మద్యం మత్తులో ఉన్నట్లు పోలీసులు అనుమానం
- కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు
- 26 Feb 2026 2:02 AM GMT
Simhachalam: మార్చి 3న అప్పన్న ఆలయం మూసివేత
- చంద్రగ్రహణం సందర్భంగా సింహాచల దేవస్థానంలో 3 వ తేదీన దర్శనాలు నిలిపివేత.
- తిరిగి 4 వ తేదీ ఉదయం సంప్రోక్షణ అనంతరం భక్తులకి దర్శనాలు ప్రారంభం.
- 26 Feb 2026 2:01 AM GMT
Andhra Pradesh Assembly: అసెంబ్ల సమావేశాల్లో ఈరోజు
- ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభంకానున్న శాసనసభ సమావేశాలు.
- ప్రశ్నోత్తరాలతో సభ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించనున్న స్పీకర్..
- శాసనసభలో రెండు బిల్లులు ప్రవేశ పెట్టనున్న ప్రభుత్వం...
- అసైన్డ్ భూముల చట్ట సవరణ బిల్లు ప్రవేశ పెట్టనున్న మంత్రి అనగాని..
- గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల చట్ట సవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి డీఎస్ బీవీ స్వామి...సచివాలయాల పేర్లు స్వర్ణ గ్రామం, స్వర్ణ వార్డులుగా మార్చేలా బిల్లు..
- జలవనరుల శాఖ బడ్జెట్ డిమాండ్లను సభలో ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి నిమ్మల...
- 26 Feb 2026 1:59 AM GMT
Tirumala: తిరుమలలో కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ
తిరుమల:
- తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది
- శ్రీవారి సర్వ దర్శనానికి 12 నుంచి 15 గంటల సమయం
- సర్వదర్శనానికి 25 కంపార్ట్ మెంట్లలలో వేచిఉన్న భక్తులు
- నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న భక్తుల సంఖ్య 73,035
- తలనీలాలు సమర్పించిన భక్తుల సంఖ్య 27,౦౯౦
- నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం 4.48 కోట్లు
- 26 Feb 2026 1:32 AM GMT
Andhra Pradesh: కడప జిల్లా రాజంపేటలో అగ్నిప్రమాదం
- కడప జిల్లా రాజంపేట రైల్వేస్టేషన్ రోడ్డులోని దీప్ లాడ్జి లొ చెలరేగిన మంటలు
- లాడ్జిలోని 22 గదులకు వ్యాపించిన మంటలు.. అలుముకున్న దట్టమైన పొగ
- ప్రమాద సమయంలోలాడ్జి లొ 33 మంది
- మంటలను అదుపులోకి తెచ్చిన ఫైర్ సిబ్బంది
- ఒకరు మృతి మిగిలిన వారిని కాపాడిన పోలీస్, ఫైర్ సిబ్బంది
ఎలక్ట్రిక్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణం అని అనుమానం
సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్న రాజంపేట ఎయస్పి రాంనాధ్ హెడ్జ్
- 26 Feb 2026 1:29 AM GMT
Weather Update: ఏపీలో పలు చోట్ల వర్షాలు పడే అవకాశం
- బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ద్రోణి...
- ద్రోణి ప్రభావంతో ఈ రోజు ఏపీ లో పలు చోట్ల తేలికపాటి వర్షాలు...
- శ్రీకాకుళం, కోనసీమ, ఏలూరు,కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం
- 26 Feb 2026 1:25 AM GMT
రష్మిక - విజయ్ దేవరకొండ హల్దీ వేడుకలను ఈ ట్వీట్ లో చూడొచ్చు
VIROSH - HALDI 💛🥹🧿✨#weddingofvirosh🥳@TheDeverakonda@iamRashmika— yourash143 (@yourash2006) February 25, 2026
tags#vijaydevarakonda #rashmikamandanna #virosh #vijayandrashmika#geethagovindam #dearcomrade pic.twitter.com/otKN4ujtac
- 26 Feb 2026 1:24 AM GMT
రష్మిక-విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి ముహూర్తం ఇదే
- ఈరోజు ఉదయం ఏడున్నర గంటలకు బరాత్ కార్యక్రమం ఉంటుంది.
- ఆ తర్వాత ఉదయం 10.10 నిమిషాలకి తెలుగు సాంప్రదాయం ప్రకారం రష్మిక- విజయ్ ల వివాహం జరుగుతుంది.
- సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు కన్నడలో కొడవ సాంప్రదాయం ప్రకారం మరోసారి రష్మిక- విజయ్ ల వివాహ వేడుక జరగనుంది.
- మొత్తంమీద చూస్తే తెలుగు, కన్నడ రెండు పద్ధతుల్లో వీరి పెళ్లి వేడుక ను గ్రాండ్గా ప్లాన్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.