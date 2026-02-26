  • Menu
LIVE UPDATES: ప్రధాని మోడీకి ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్ అత్యున్నత గౌరవం

ఏపీ , తెలంగాణా నుంచి జాతీయ అంతర్జాతీయం వరకూ తాజా వార్తలు ఎప్పటికప్పుడు..
HMTV Live Updates 26.02.2026

Highlights

ప్రధాని మోడీకి ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్ అత్యున్నత గౌరవమైన స్పీకర్ ఆఫ్ ది నెస్సెట్ పతకం లభించింది. రష్మిక-విజయ్ దేవరకొండల వివాహ వేడుకలు ఉదయ్ పూర్ లో అట్టహాసంగా జరుగుతున్నాయి. ఏపీ , తెలంగాణా నుంచి జాతీయ అంతర్జాతీయం వరకూ తాజా వార్తలు ఎప్పటికప్పుడు..

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, జాతీయ స్థాయిలో వస్తున్న తాజా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు మీముందుంచుతుంది HMTV Live. ప్రధాని మోడీకి ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్ అత్యున్నత గౌరవం లభించింది. టాలీవుడ్ స్టార్ జంట రష్మిక-విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి వేడుకలు ఉదయ్ పూర్ లో ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఇలాంటి ఎన్నో విశేషాలను ఎప్పటికప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు .

