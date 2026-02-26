Gold Price Today : అమ్మో బంగారం.. నేడు హైదరాబాద్, విజయవాడలో ఈ రోజు రేట్లు ఇవే!
Gold Price Today : బంగారం కొనాలనుకునే సామాన్యులకు మళ్ళీ షాకింగ్ న్యూస్ అందుతోంది. గత కొద్ది రోజులుగా తగ్గుముఖం పట్టిన పసిడి ధరలు, ఇప్పుడు మళ్ళీ జెట్ స్పీడ్తో దూసుకుపోతున్నాయి. ఫిబ్రవరి నెల ఆరంభంలో ధరలు కాస్త తగ్గుతూ రావడంతో ఊపిరి పీల్చుకున్న కొనుగోలుదారులకు, ఇప్పుడు మళ్ళీ పెరుగుతున్న ధరలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటుచేసుకుంటున్న రాజకీయ, ఆర్థిక పరిణామాలు, డాలర్ విలువలో వస్తున్న మార్పులు మన దేశీయ మార్కెట్పై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి. నేడు అంటే ఫిబ్రవరి 26, 2026న దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధరలు సరికొత్త గరిష్టాలను తాకాయి.
నిజానికి ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుంచి బంగారం ధరల్లో భారీ ఒడిదుడుకులు కనిపిస్తున్నాయి. జనవరి నెలలో అమెరికా అధ్యక్షుడి ఆర్థిక విధానాలు, టారిఫ్ ప్రకటనల నేపథ్యంలో బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. అయితే ఫిబ్రవరి మధ్యలో డాలర్ కాస్త బలోపేతం కావడంతో ధరలు స్వల్పంగా తగ్గుతూ వచ్చాయి. కానీ, ఇప్పుడు మళ్ళీ సురక్షిత పెట్టుబడిగా పసిడికి డిమాండ్ పెరగడంతో ధరలు మళ్ళీ పుంజుకున్నాయి. నిన్నటితో పోలిస్తే నేడు 24 క్యారెట్ల బంగారంపై సుమారు రూ.150 నుంచి రూ.200 వరకు, అలాగే 22 క్యారెట్ల బంగారంపై రూ.150 వరకు పెరిగినట్లు మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్, విజయవాడ నగరాల్లో నేడు 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,62,050 వద్ద కొనసాగుతోంది. అలాగే ఆభరణాల తయారీకి వాడే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,48,560 వద్ద ఉంది. నిన్నటితో పోల్చి చూస్తే ఈ ధరలు గణనీయంగా పెరగడం గమనార్హం. ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,62,200గా ఉండగా, చెన్నైలో అత్యధికంగా రూ.1,63,040 వద్ద ట్రేడవుతోంది. దేశ రాజధానిలో, ఇతర మెట్రో నగరాల్లో కూడా ధరలు నిన్నటి కంటే దాదాపు రూ.200 మేర ఎగబాకాయి.
బంగారంతో పాటే వెండి కూడా తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తోంది. ప్రస్తుతం పారిశ్రామికంగా వెండికి డిమాండ్ పెరగడం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కొనుగోళ్లు జోరందుకోవడంతో వెండి ధరలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. హైదరాబాద్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,95,100 వద్ద కొనసాగుతుండగా, నిన్నటితో పోలిస్తే వెండిపై దాదాపు రూ.500 నుంచి రూ.800 వరకు పెరిగినట్లు తెలుస్తోంది. చెన్నైలో కిలో వెండి ధర రూ.2,96,000 మార్కును తాకింది. పెళ్లిళ్ల సీజన్ కావడంతో ఈ ధరల పెరుగుదల సామాన్య, మధ్యతరగతి కుటుంబాలపై తీరని భారాన్ని మోపుతోంది. రానున్న రోజుల్లో అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు కుదుటపడితే తప్ప ధరలు తగ్గే సూచనలు కనిపించడం లేదు.