Tirumala Darshanam: తిరుమల యాత్ర సంపూర్ణం కావాలంటే ఈ నియమం తప్పనిసరి.. పురాణాలు ఏం చెబుతున్నాయి?
తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి ముందు భక్తులు కచ్చితంగా పాటించాల్సిన నియమం ఒకటుంది. స్వామివారితో చేసుకున్న ఒప్పందం ప్రకారం, ముందుగా వరాహ స్వామిని దర్శించుకోవాలి.
ప్రతిరోజూ వేలాది మంది భక్తులు కలియుగ వైకుంఠమైన తిరుమలను సందర్శిస్తారు. కొండపైకి చేరుకోగానే పవిత్ర స్నానాలు ఆచరించి, ఎప్పుడు శ్రీవారిని దర్శించుకుంటామా అని క్యూ కాంప్లెక్స్ల వైపు పరుగులు తీస్తారు.
అయితే, ఆ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకునే ముందు పాటించాల్సిన ఒక దివ్యమైన నియమం ఉందని మీకు తెలుసా? ఈ నిబంధనను అర్చకులో లేదా ఆలయ యంత్రాంగమో విధించలేదు; స్వయంగా శ్రీనివాసుడే ఒక దైవిక ఒప్పందంలో భాగంగా దీనిని నిర్ణయించారు. ఇది కేవలం ఒక నియమం మాత్రమే కాదు, శ్రీనివాస స్వామి తాను తీసుకున్న స్థలానికి ప్రతిగా చేసిన వాగ్దానం.
అసలు ఆ పవిత్ర ఒప్పందం ఏమిటి? అది ఎవరితో జరిగింది? సప్తగిరీశుడి దర్శనానికి ముందు భక్తులు ఏ దైవాన్ని దర్శించుకోవాలి? ఈ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలను లోతుగా తెలుసుకుందాం.
తిరుమల – మొదట వరాహ క్షేత్రం
పురాణాల ప్రకారం, తిరుమల కొండలు నిజానికి 'వరాహ క్షేత్రం'. వేంకటేశ్వర స్వామి ఈ పవిత్ర కొండలపైకి రాకముందే, మహావిష్ణువు మూడవ అవతారమైన వరాహ స్వామి ఇక్కడ కొలువై ఉన్నారు.
పురాణ గాథల ప్రకారం, పద్మావతీ దేవితో వివాహం జరిగిన తర్వాత, నివసించడానికి సరైన స్థలం లేని శ్రీనివాసుడు.. తిరుమల కొండపై కొంచెం చోటు ఇవ్వమని వరాహ స్వామిని కోరారు. దానికి వరాహ స్వామి దయతో అంగీకరించి, స్వామివారికి నివాసం ఏర్పరచుకోవడానికి స్థలాన్ని ఇచ్చారు. అందుకు ప్రతిగా, శ్రీనివాసుడు ఆయనకు ఒక దివ్యమైన వాగ్దానం చేశారు.
స్వామివారే స్వయంగా రాసిన పవిత్ర ఒప్పందం
స్థల పురాణం మరియు ప్రాచీన శాసనాల ప్రకారం, ఈ ఒప్పందాన్ని శ్రీనివాసుడే స్వయంగా ఒక రాగి రేకుపై రాశారు. ఆ దివ్య పత్రంలో స్వామివారు ఇలా పేర్కొన్నారు:
"నన్ను దర్శించుకోవడానికి వచ్చే ప్రతి భక్తుడు ముందుగా వరాహ స్వామిని దర్శించుకోవాలి. నైవేద్యం, పూజ ఏదైనా సరే మొదట వరాహ స్వామికే జరగాలి, ఆ తర్వాతే నాకు అందాలి."
ఇది కేవలం ఒక నమ్మకం మాత్రమే కాదు, నేటికీ ఆలయంలో కొనసాగుతున్న సంప్రదాయం. శ్రీవారికి ఇచ్చే నైవేద్యాలను ముందుగా వరాహ స్వామికే సమర్పిస్తారు. గతంలో, ప్రత్యేక పూజల సమయంలో అర్చకులు ఈ రాగి రేకును భక్తులకు చూపించేవారు. ఇప్పుడు భక్తుల రద్దీ వల్ల ఆ ఆచారం లేకపోయినప్పటికీ, ఆ పవిత్ర రేకును ఇప్పటికీ మూలవిరాట్ చెంతనే భద్రపరిచారు.
వరాహ స్వామి దర్శనం ఎందుకు ముఖ్యం?
వరాహ స్వామిని దర్శించుకోకుండా నేరుగా వేంకటేశ్వర స్వామి వద్దకు వెళ్తే ఆ యాత్ర అసంపూర్ణమని పండితులు చెబుతుంటారు. వరాహ స్వామి అనుగ్రహం ఉంటేనే శ్రీనివాసుడి పూర్తి కృప లభిస్తుందని స్థల పురాణం చెబుతోంది. వరాహ మరియు వేంకటేశ్వర స్వామి ఇద్దరూ విష్ణు స్వరూపాలే అయినప్పటికీ, శ్రీనివాసుడు తాను తీసుకున్న స్థలానికి కృతజ్ఞతగా ఈ గౌరవాన్ని వరాహ మూర్తికి ఇచ్చారు. ఇది భగవంతుడి ధర్మనిరతికి ఒక గొప్ప నిదర్శనం.
భక్తులు పాటించాల్సిన సంప్రదాయం
మీరు తదుపరిసారి తిరుమలకు వెళ్ళినప్పుడు ఈ పవిత్ర క్రమాన్ని మర్చిపోకండి:
- మొదట ఆది వరాహ స్వామిని ప్రార్థించండి.
- వీలైతే స్వామి పుష్కరిణిలో పవిత్ర స్నానం ఆచరించండి.
- ఆ తర్వాతే శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనానికి వెళ్ళండి.
పుష్కరిణికి ఆనుకుని ఉన్న వరాహ స్వామి ఆలయాన్ని తొండమాన్ చక్రవర్తి నిర్మించారు. ఇక్కడ స్వామివారు తన దేవేరితో కలిసి కొలువై ఉన్నారు.
మహావిష్ణువు మూడవ అవతారమైన వరాహ స్వామిని, కలియుగ దైవమైన వేంకటేశ్వర స్వామిని ఈ క్రమంలో దర్శించుకున్నప్పుడే తిరుమల యాత్ర సంపూర్ణమవుతుందని భక్తుల విశ్వాసం.