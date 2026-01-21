Magha Masam significance : మాఘ మాసం ఎందుకు అంత ముఖ్యమైనది? నదీ స్నానాల వెనుక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక మరియు శాస్త్రీయ విశిష్టత
మాఘ మాసాన్ని ఎందుకు పవిత్రంగా భావిస్తారు? ఈ శుభమైన నెలలో మాఘ స్నానం, నదీ స్నానాలు, రథసప్తమి, మాఘ పౌర్ణమి వల్ల కలిగే ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక మరియు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకోండి.
తెలుగు క్యాలెండర్ ప్రకారం 11వ చాంద్రమాసమైన మాఘ మాసానికి ఎంతో పవిత్రత మరియు ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ ఏడాది మాఘ మాసం జనవరి 19న ప్రారంభమైంది. ఈ మాసం అనగానే మనకు ప్రధానంగా గుర్తుకు వచ్చేది 'మాఘ స్నానం'—అంటే తెల్లవారుజామునే నదీ స్నానం చేసే ఆచారం. Tirumala Tirupati Devasthanams వంటి ఆధ్యాత్మిక సంస్థలు ఈ మాసంలో విశేష పూజలు నిర్వహిస్తాయి.
అయితే, ఏడాదిలో అత్యంత చలిగా ఉండే ఈ సమయంలో నదీ స్నానాలు చేయాలని ఎందుకు చెబుతారు? దీని వెనుక కేవలం నమ్మకమే ఉందా లేక ఆరోగ్య కారణాలు కూడా ఉన్నాయా? మాఘ మాసం విశిష్టతలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మాఘ స్నానం: శరీరం మరియు ఆత్మ యొక్క శుద్ధి
పురాణాల ప్రకారం, మాఘ మాసంలో పవిత్ర నదీ స్నానం చేయడం వల్ల గత జన్మల పాపాలు తొలగిపోవడమే కాకుండా శ్రీమహావిష్ణువు అనుగ్రహం లభిస్తుంది. సూర్యుడు మకర రాశిలో సంచరించే ఈ సమయంలో అన్ని నదులు గంగానదితో సమానమైన పవిత్రతను కలిగి ఉంటాయని చెబుతారు. బ్రహ్మ ముహూర్తంలో చేసే ఈ స్నానం శరీరాన్ని, మనస్సును పవిత్రం చేసి ప్రశాంతతను ఇస్తుందని భక్తుల విశ్వాసం.
పవిత్ర జలాల్లో దైవిక శక్తి
మాఘ మాసంలో ప్రయాగరాజ్ వంటి పుణ్యక్షేత్రాల్లో చేసే స్నానాలకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ నెలలో నదీ జలాలు దైవిక శక్తిని కలిగి ఉంటాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. రోజూ నదీ స్నానం చేయలేని వారు కనీసం 'మాఘ పూర్ణిమ' రోజైనా స్నానం చేయాలని సూచిస్తారు. శాస్త్రీయ కోణంలో చూస్తే, తెల్లవారుజామున చల్లని నీటిలో స్నానం చేయడం వల్ల రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది, రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది మరియు మొత్తం ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
మాఘ స్నానం చేసే విధానం
నదీ స్నానం చేయడం అత్యుత్తమం. అది వీలుపడని వారు ఇంట్లోనే పవిత్ర నదులను స్మరిస్తూ స్నానం చేయవచ్చు. స్నానానంతరం సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించి, దీప దానం చేయడం ఎంతో పుణ్యప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది.
సూర్య ఆరాధన మరియు రథసప్తమి
మాఘ మాసంలో అత్యంత ముఖ్యమైన రోజు 'రథసప్తమి'. సూర్య భగవానుడు ఏడు గుర్రాలు పూన్చిన రథంపై ఉత్తర దిశగా ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించే రోజు ఇది. భక్తులు తెల్లవారుజామునే లేచి, తలపై ఏడు జిల్లేడు ఆకులు ఉంచుకుని స్నానం చేస్తారు. సూర్య మంత్రాలను పఠిస్తూ, ఎర్రటి పూలు మరియు నెయ్యి దీపాలతో ఆదిత్యుడిని పూజిస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల అనారోగ్యాలు తొలగి, ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుండి విముక్తి లభిస్తుందని నమ్ముతారు.
భీష్మ ఏకాదశి మరియు మాఘ పూర్ణిమ
మాఘ శుద్ధ ఏకాదశినే 'భీష్మ ఏకాదశి' అంటారు. ఈ రోజున ఉపవాసం ఉండటం మరియు విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేయడం వల్ల విశేష ఫలితాలు లభిస్తాయి. అలాగే 'మహా మాఘి'గా పిలువబడే మాఘ పూర్ణిమ నాడు దేవతలు గంగానదిలో స్నానం చేయడానికి భూమికి దిగివస్తారని నమ్మకం. అందుకే ఈ రోజున నదిలో లేదా సముద్రంలో స్నానం చేయడం అత్యంత పుణ్యకార్యంగా భావిస్తారు. Andhra Pradesh Tourism వంటి వెబ్సైట్లలో ఈ మాసంలో జరిగే తీర్థయాత్రల వివరాలు చూడవచ్చు.