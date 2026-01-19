Mystery Unveiled: రథసప్తమి రోజున తిరుమలలో మాత్రమే కనిపించే ఆ ఆధ్యాత్మిక రహస్యం ఏమిటి?
జనవరి 25, 2026న తిరుమలలో రథసప్తమి వేడుకలు జరగనున్నాయి. శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారు రోజంతా ఎనిమిది వాహనాలపై ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.
ప్రతి సంవత్సరం జనవరి 25వ తేదీన, సూర్య జయంతిగా జరుపుకునే పవిత్రమైన రథసప్తమి వేడుకల సందర్భంగా తిరుమల క్షేత్రంలో అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక దృశ్యం ఆవిష్కృతమవుతుంది.
ఈ అత్యంత పవిత్రమైన రోజు ప్రాముఖ్యతను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, మలయప్ప స్వామి వారు ఎనిమిది రకాల వాహనాలపై ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చే ఈ గ్రామోత్సవం, ఆలయ గరుడ రామ బ్రహ్మోత్సవానికి సమానమైన ఆధ్యాత్మిక ఫలితాన్ని అందిస్తుంది.
రథసప్తమి విశిష్టత:
మాఘ శుద్ధ సప్తమి నాడు వచ్చే రథసప్తమిని సూర్య భగవానుడి జన్మదినంగా జరుపుకుంటారు. సూర్యుడు ఈ ప్రపంచానికి జ్ఞానాన్ని, చైతన్యాన్ని ప్రసాదించే తొలి దైవంగా కొలవబడతాడు. రథసప్తమి నాడు తిరుమలలో సూర్యభగవానుడిని ఆరాధించడం అత్యంత పుణ్యఫలదాయకమని భక్తుల నమ్మకం.
భారీగా తరలివచ్చే భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) సాఫీగా దర్శనం జరిగేలా పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేసింది.
జనవరి 25న వాహన సేవల సమయ పట్టిక:
- ఉదయం 5.30 నుండి 8.00 వరకు: సూర్యప్రభ వాహనం (సూర్యోదయం ఉదయం 06:45 గంటలకు)
- ఉదయం 9.00 నుండి 10.00 వరకు: చిన్న శేష వాహనం
- ఉదయం 11.00 నుండి మధ్యాహ్నం 12.00 వరకు: గరుడ వాహనం
- మధ్యాహ్నం 1.00 నుండి 2.00 వరకు: హనుమంత వాహనం
- మధ్యాహ్నం 2.00 నుండి 3.00 వరకు: చక్రస్నానం
- సాయంత్రం 4.00 నుండి 5.00 వరకు: కల్పవృక్ష వాహనం
- సాయంత్రం 6.00 నుండి 7.00 వరకు: సర్వభూపాల వాహనం
- రాత్రి 8.00 నుండి 9.00 వరకు: చంద్రప్రభ వాహనం
ఈ ప్రతి వాహన ఊరేగింపులోనూ విశిష్ట ఆధ్యాత్మిక ప్రతీకలు ఉన్నాయి, ఇవి రోజంతా భక్తులకు అద్భుతమైన దర్శన అనుభూతిని కలిగిస్తాయి.
ఆర్జిత సేవల రద్దు:
పండుగ వేడుకల దృష్ట్యా, 25-01-2015 (ప్రస్తుత సందర్భం ప్రకారం 2026) తేదీన ఈ క్రింది ఆర్జిత సేవలు రద్దు చేయబడ్డాయి:
- కళ్యాణోత్సవం
- ఊంజల్ సేవ
- ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం
- సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ
వీటితో పాటు తిరుప్పావై, తిరుపల్లి ఎలుచ్చి వంటి సేవలు ఆలయ సంప్రదాయం ప్రకారం ఏకాంతంగా నిర్వహించబడతాయి.
భక్తులకు సూచనలు:
రథసప్తమి నాడు భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున, శ్రీ నరసింహ స్వామి వారిని సకాలంలో దర్శించుకునేలా ప్రణాళిక వేసుకోవాలని మరియు ఆలయ అధికారులకు సహకరించాలని భక్తులకు విజ్ఞప్తి చేయడమైనది.