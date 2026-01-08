  • Menu
Home  > భక్తి

Makar Sankranti: భ్రమరాంబా మల్లికార్జునుల బ్రహ్మోత్సవాలు! జనవరి 12 నుండి భక్తులకు కనుల పండువ!

Makar Sankranti: భ్రమరాంబా మల్లికార్జునుల బ్రహ్మోత్సవాలు! జనవరి 12 నుండి భక్తులకు కనుల పండువ!
x
Highlights

శ్రీశైల సంక్రాంతి బ్రహ్మోత్సవాలు 2026 జనవరి 12–18 వరకు జరగనున్నాయి. ఈ వేడుకల్లో భాగంగా కళ్యాణం, వాహన సేవలు మరియు ప్రత్యేక పూజలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తారు.

ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటైన ప్రసిద్ధ శ్రీశైల శ్రీ భ్రమరాంబికా మల్లికార్జున స్వామి దేవస్థానంలో ఈ ఏడాది సంక్రాంతి బ్రహ్మోత్సవాలను అత్యంత ఆధ్యాత్మిక ఉత్సాహంతో నిర్వహించనున్నారు. ఆలయ అధికారులు అధికారికంగా బ్రహ్మోత్సవాల షెడ్యూల్‌ను విడుదల చేయడంతో దేశవ్యాప్త భక్తులలో హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

మకర సంక్రాంతి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని, ఆలయ ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షుడు పోతుగుంట రమేష్ నాయుడు మరియు కార్యనిర్వహణాధికారి (EO) శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ.. సంక్రాంతి బ్రహ్మోత్సవాలు 2026 జనవరి 12 నుండి జనవరి 18 వరకు జరుగుతాయని ప్రకటించారు. ఏడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ వేడుకల్లో ఐదు రోజుల పాటు తరతరాలుగా వస్తున్న ఆచారాలను పాటిస్తూ శాస్త్రోక్తంగా దీక్షలు, సాంప్రదాయ క్రతువులు నిర్వహిస్తారు.

ఏడాదికి రెండుసార్లు జరిగే పవిత్ర సంప్రదాయం

శ్రీశైల క్షేత్రంలో ఏటా మకర సంక్రాంతి మరియు మహాశివరాత్రి పర్వదినాల సమయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించడం శతాబ్దాల నాటి ఆచారమని ఈఓ శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. సంక్రాంతి వేడుకల్లో భాగంగా లోక కళ్యాణం మరియు ఆత్మశాంతి కోసం ఆలయంలో అనేక ప్రత్యేక పూజలు, హోమాలు, జపాలు, పారాయణాలు మరియు వివిధ రకాల సేవలు నిర్వహిస్తారు.

బ్రహ్మోత్సవ క్రతువుల ముఖ్యాంశాలు

ఈ వేడుకలు జనవరి 12వ తేదీ ఉదయం 9:15 గంటలకు స్వామివారి యాగశాల ప్రవేశంతో ప్రారంభమవుతాయి. అర్చకులు, స్వామిజీలు లోక శాంతి మరియు శ్రేయస్సును కోరుతూ బ్రహ్మోత్సవ సంకల్పం చేస్తారు. అనంతరం చండీశ్వర స్వామికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు.

అదే రోజు సాయంత్రం ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది, ఇది ఉత్సవాలను ఆశీర్వదించమని దైవిక శక్తులను ఆహ్వానించే ప్రక్రియ. జనవరి 13 నుండి మల్లికార్జున స్వామి మరియు భ్రమరాంబికా దేవికి వైభవంగా వాహన సేవలు ప్రారంభమవుతాయి.

అత్యంత వేచి చూసే ఘట్టం—బ్రహ్మోత్సవ కళ్యాణం—మకర సంక్రాంతి రోజైన జనవరి 15న అత్యంత వైభవంగా జరుగుతుంది. జనవరి 17 ఉదయం యాగ పూర్ణాహుతి, కలశోద్వాసన మరియు త్రిశూల స్నానం వంటి పవిత్ర క్రతువులను నిర్వహిస్తారు. అనంతరం సాయంత్రం సదస్యం, నాగవల్లి మరియు ధ్వజావరోహణం ఉంటాయి.

జనవరి 18న అశ్వవాహన సేవ, పుష్పోత్సవం, శయనోత్సవం మరియు ఏకాంత సేవలతో బ్రహ్మోత్సవాలు ఆధ్యాత్మికంగా ముగుస్తాయి.

ప్రత్యేక భాగస్వామ్యం & సేవల రద్దు

సంప్రదాయం ప్రకారం, చెంచు తెగ భక్తులు ఈ బ్రహ్మోత్సవ క్రతువులలో పాల్గొనడానికి అనుమతిస్తారు, తద్వారా ఈ తెగకు ఆలయంతో ఉన్న పురాతన బంధాన్ని గౌరవిస్తారు.

బ్రహ్మోత్సవాల కారణంగా, జనవరి 12 నుండి జనవరి 18 వరకు రుద్ర హోమం, చండీ హోమం, మృత్యుంజయ హోమం, గణపతి హోమం, కళ్యాణం, ఉదయాస్తమాన సేవ, ప్రాతఃకాల సేవతో పాటు ప్రదోష సేవ మరియు ఏకాంత సేవ వంటి అనేక ఆర్జిత సేవలు నిలిపివేయబడతాయని ఆలయ యంత్రాంగం తెలిపింది.

బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో శ్రీశైలానికి వెళ్లాలనుకునే భక్తులు ఈ మార్పులను గమనించి, సంక్రాంతి బ్రహ్మోత్సవం 2026లో ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పొందేందుకు సిద్ధం కావాలని సూచించడమైనది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick