Zelo Electric Knight+ Launch: చౌకైన ఈ-స్కూటర్.. 100 కిమీ రేంజ్.. రూ.59,990కే మీ సొంతం..!
Zelo Electric Knight+ Launch: భారతీయ ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహన స్టార్టప్ జీలో ఎలక్ట్రిక్ భారతదేశంలోనే అత్యంత చౌకైన ఈ-స్కూటర్ నైట్+ను విడుదల చేసింది. ఈ స్కూటర్ చౌకగా ఉండటమే కాకుండా ఇప్పటివరకు మధ్యస్థ లేదా అధిక-శ్రేణి స్కూటర్లలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్న అన్ని స్మార్ట్ ఫీచర్లను కూడా కలిగి ఉందని కంపెనీ పేర్కొంది. తక్కువ బడ్జెట్లో మెరుగైన పనితీరును కోరుకునే రైడర్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని నైట్+ను ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. భారతీయ మార్కెట్లో దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 59,990గా ఉంచారు.
Zelo Electric Knight+ Specifications
జీలో ఎలక్ట్రిక్ హిల్ హోల్డ్ కంట్రోల్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, ఫాలో-మీ-హోమ్ హెడ్ల్యాంప్లు, USB ఛార్జింగ్ పోర్ట్, నైట్+లో తొలగించగల బ్యాటరీ వంటి స్మార్ట్ ఫీచర్లను అందించింది. ఈ ఫీచర్లన్నీ ముఖ్యంగా రోజువారీ రైడింగ్, నగర పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని అందించారు. ఈ స్కూటర్ను నిగనిగలాడే వైట్, నిగనిగలాడే బ్లాక్, డ్యూయల్-టోన్ ముగింపుతో సహా 6 ఆకర్షణీయమైన రంగు ఎంపికలలో విడుదల చేశారు.
Zelo Electric Knight+ Range
మనం పవర్ట్రెయిన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఈ స్కూటర్లో 1.8కిలోవాట్ పోర్టబుల్ LFP బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 100 కి.మీ వాస్తవ ప్రపంచ పరిధిని ఇస్తుందని పేర్కొంది. అదే సమయంలో దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 55 కి.మీ. ఈ స్కూటర్ డెలివరీ ఆగస్టు 20, 2025 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న జెలో డీలర్షిప్లలో దీని ప్రీ-బుకింగ్ ప్రారంభమైంది.
Zelo Electric Knight+ Price
జెలో ఎలక్ట్రిక్ సహ వ్యవస్థాపకుడు ముకుంద్ బహేటి మాట్లాడుతూ, "నైట్+ కేవలం స్కూటర్ మాత్రమే కాదు, ఇది మా దార్శనికతలో భాగం, దీని కింద మేము ప్రీమియం కానీ సరసమైన ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను భారతదేశానికి తీసుకురావాలని కలలు కంటున్నాము. కేవలం రూ. 59,990 ధరతో, ఇది దాని విభాగంలో అత్యంత ఫీచర్-లోడ్ చేయబడిన, డబ్బుకు తగిన విలువ కలిగిన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్. ఇది వేలాది మందిని స్మార్ట్, క్లీన్ మొబిలిటీ వైపు మళ్లించడానికి ప్రేరేపిస్తుందని మేము విశ్వసిస్తున్నాము.