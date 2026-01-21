  • Menu
Creta EV features : టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా వర్సెస్ హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ: మీకు ఏ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ సరైన ఎంపిక?

Creta EV features : టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా వర్సెస్ హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ: మీకు ఏ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ సరైన ఎంపిక?
Highlights

భారత్‌లో ఎలక్ట్రిక్ SUV విభాగంలో టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా, హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీకి గట్టి పోటీ ఇస్తోంది. రేంజ్‌, పనితనం, ఫీచర్లు, భద్రత పరంగా ఏ ఈవీ మీ డ్రైవింగ్ స్టైల్‌కు సరిపోతుందో తెలుసుకోండి.

తొలి పూర్తి ఎలక్ట్రిక్ 'అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా' (Urban Cruiser Ebella) ను ఆవిష్కరించడం ద్వారా టయోటా, ఇప్పటికే ప్రసిద్ధి చెందిన హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ (Hyundai Creta EV) ఆధిపత్యం ఉన్న భారతీయ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ మార్కెట్‌లోకి ప్రవేశించింది. కొనుగోలుదారులు రేంజ్, పనితీరు, భద్రత మరియు ఫీచర్లను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు కాబట్టి, ఈ రెండు ఈవీలను పోల్చి చూడటం అవసరం.

డిజైన్: స్టైలిష్ వర్సెస్ సుపరిచితమైనది

అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లాను టయోటా ప్రత్యేకమైన ఎలక్ట్రిక్ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై డిజైన్ చేసింది. ఇది కారుకు శుభ్రమైన మరియు భవిష్యత్-ప్రూఫ్ లుక్‌ను ఇస్తుంది. 'హామర్ హెడ్' ఫ్రంట్ ఫేస్ మరియు ఎల్ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్‌లు విలాసవంతమైన రూపాన్ని ఇస్తాయి.

మరోవైపు, హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ ఇప్పటికే ఉన్న క్రెటా డిజైన్‌ను పోలి ఉంటుంది, అయితే ఈవీకి అనుగుణంగా చిన్న మార్పులు చేశారు. క్లోజ్డ్ ఫ్రంట్ గ్రిల్ మరియు 17-అంగుళాల ఏరో వీల్స్‌పై పిక్సెల్-డిజైన్ అంశాలు ప్రత్యేకమైన 'క్రెటా' గుర్తింపును కొనసాగిస్తాయి.

మోడల్

బ్యాటరీ ఆప్షన్స్

పవర్ అవుట్‌పుట్

టార్క్

రేంజ్ (వరకు)

ఎబెల్లా

49 kWh / 61 kWh

142 bhp / 172 bhp

189 Nm

543 కి.మీ

క్రెటా ఈవీ

42 kWh / 51.4 kWh

133 bhp / 171 bhp

255 Nm

473 కి.మీ

ఇంటీరియర్ & ఫీచర్లు

ఎలక్ట్రిక్ అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా ఫ్లాట్-ఫ్లోర్ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై నిర్మించబడింది, ఇది ఎక్కువ ప్యాసింజర్ స్థలాన్ని మరియు మెరుగైన సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది. హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ ప్రీమియం ఫీచర్లు మరియు అధునాతన ఇంటీరియర్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది, ఇది పట్టణ ప్రయాణికులను ఆకర్షిస్తుంది.

పనితీరు & రేంజ్

ఈవీ కొనుగోలుదారులకు రేంజ్ చాలా ముఖ్యమైన అంశం. టయోటా ఎబెల్లా ఈ విషయంలో ముందంజలో ఉంది. దీని మెరుగైన రేంజ్ హైవే ప్రయాణాలకు మరియు సుదూర ప్రయాణాలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ నగరాల్లో ట్రాఫిక్‌లో ఆపడానికి, వెళ్ళడానికి అనువైన అధిక టార్క్‌ను అందిస్తుంది.

రేంజ్ ఆందోళనను పరిష్కరించడానికి, టయోటా 'బ్యాటరీ-యాజ్-ఎ-సర్వీస్' (BaaS) ఎంపికలతో పాటు ఎనిమిదేళ్ల బ్యాటరీ వారంటీని అందిస్తోంది.

భద్రతా ఫీచర్లు

రెండు ఈవీలు ఆకట్టుకునే భద్రతా సాంకేతికతతో వస్తాయి. టయోటా ఎబెల్లాలో ఏడు ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, వెహికల్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, మరియు అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, లేన్ కీపింగ్ అసిస్ట్ వంటి లెవల్-2 ADAS ఫీచర్లు ఉన్నాయి. హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ కూడా ఇదే విధమైన భద్రతా ఫీచర్లను అందిస్తుంది.

మీరు ఏది ఎంచుకోవాలి?

మీరు క్రెటా బ్రాండ్‌ను విశ్వసిస్తే మరియు నగర ప్రయాణ సౌలభ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తే, హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ మీకు సరైన ఎంపిక.

మరోవైపు, మీరు ప్రత్యేకమైన ఎలక్ట్రిక్ ప్లాట్‌ఫాం, సుదూర ప్రయాణాలకు మెరుగైన రేంజ్ మరియు టయోటా యొక్క దీర్ఘకాలిక ఖ్యాతిని ఇష్టపడితే, అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.

భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ మార్కెట్ వేడెక్కుతోంది మరియు ఈ రెండు ఎంపికలు తమ ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను అందిస్తున్నాయి. అంతిమంగా, మీ డ్రైవింగ్ అలవాటు, బ్రాండ్ లాయల్టీ మరియు రేంజ్ అవసరాలపై మీ నిర్ణయం ఆధారపడి ఉంటుంది.

