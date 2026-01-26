Vinfast: వినోఫాస్ట్ ఎంట్రీ.. భారత రోడ్ల కోసం స్పెషల్ ఈ-స్కూటర్లు.. ఇక ఓలా, ఏథర్లకు గట్టి పోటీ!
Vinfast: భారతదేశ ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలోకి మరో అంతర్జాతీయ దిగ్గజం అడుగుపెట్టబోతోంది. వియత్నాంకు చెందిన ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ సంస్థ 'విన్ఫాస్ట్' ఇప్పటికే కార్ల విభాగంలో తన ఉనికిని చాటుకోగా, ఇప్పుడు ద్విచక్ర వాహన మార్కెట్పై కన్నేసింది. దేశీయ వినియోగదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లను 2026 ద్వితీయార్థంలో విడుదల చేసేందుకు కంపెనీ సర్వం సిద్ధం చేస్తోంది.
విన్ఫాస్ట్ సంస్థ తన గ్లోబల్ మోడళ్లను నేరుగా భారత్లోకి తీసుకురాకుండా, ఇక్కడి రోడ్ల పరిస్థితులు మరియు ప్రజల వినియోగ శైలిని దృష్టిలో ఉంచుకుని సరికొత్త డిజైన్లతో రాబోతోంది. విన్ఫాస్ట్ ఆసియా సీఈఓ ఫామ్ శాన్ చౌ ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తూ, భారతీయ కస్టమర్ల అభిరుచులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఈ స్కూటర్లను రూపొందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇది కేవలం అమ్మకాల కోసమే కాకుండా, భారత మార్కెట్లో సుస్థిర స్థానాన్ని సంపాదించుకోవాలనే కంపెనీ దూరదృష్టిని తెలియజేస్తోంది.
ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టు కోసం విన్ఫాస్ట్ తమిళనాడులో భారీ తయారీ ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఏటా దాదాపు 10 లక్షల ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాలను ఉత్పత్తి చేయడమే లక్ష్యంగా అక్కడ ప్రత్యేక ప్రొడక్షన్ లైన్లను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. స్థానికంగానే తయారీ చేపట్టడం వల్ల ఖర్చులు తగ్గి, వాహనాలు సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. మేడ్ ఇన్ ఇండియా నినాదంతో వస్తున్న ఈ వాహనాలు స్థానిక ఉపాధి కల్పనలోనూ కీలక పాత్ర పోషించనున్నాయి.
భారత ప్రభుత్వం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను ప్రోత్సహించేందుకు అందిస్తున్న పీఎల్ఐ మరియు పీఎం ఈ-డ్రైవ్ వంటి పథకాలను విన్ఫాస్ట్ సద్వినియోగం చేసుకోనుంది. ఈ పథకాల ద్వారా లభించే రాయితీలు కంపెనీకి పెట్టుబడుల పరంగా భారీ వెసులుబాటును కల్పిస్తాయి. ఫలితంగా అత్యాధునిక సాంకేతికతతో కూడిన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లను పోటీ ధరలకే వినియోగదారులకు అందించే అవకాశం ఉంటుంది. పర్యావరణ హితమైన ప్రయాణాన్ని ప్రోత్సహించడంలో ఇది ఒక కీలక అడుగు కానుంది.
వచ్చే ఏడాది జూలై నుంచి డిసెంబర్ మధ్య కాలంలో ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని అంచనా. కార్ల తయారీలో ఇప్పటికే 1.5 లక్షల యూనిట్ల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్న విన్ఫాస్ట్, ద్విచక్ర వాహనాల్లో అంతకు రెట్టింపు స్థాయిలో లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోవడం గమనార్హం. ఓలా, ఏథర్ వంటి దిగ్గజాలతో పోటీ పడుతూ విన్ఫాస్ట్ ఎలాంటి వినూత్న ఫీచర్లను పరిచయం చేస్తుందోనని వాహన ప్రియులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.