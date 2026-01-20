  • Menu
Home  > ఆటోమొబైల్

Electric cars India : విన్‌ఫాస్ట్ బిలియన్ డాలర్ల ఆశలు: 2026లో భారత్‌లోకి రానున్న మూడు శక్తివంతమైన ఎలక్ట్రిక్ కార్లు

Electric cars India : విన్‌ఫాస్ట్ బిలియన్ డాలర్ల ఆశలు: 2026లో భారత్‌లోకి రానున్న మూడు శక్తివంతమైన ఎలక్ట్రిక్ కార్లు
x
Highlights

వియత్నాం ఎలక్ట్రిక్ వాహన దిగ్గజం విన్‌ఫాస్ట్ (VinFast) 2026లో భారత్‌లో మూడు కొత్త ఎలక్ట్రిక్ కార్లు లాంచ్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తోంది. వీటిలో VF3, VF5, అలాగే Limo Green ఎలక్ట్రిక్ MPV ఉన్నాయి. ఈ కార్లకు సంబంధించిన అంచనా ధరలు, ఫీచర్లు, బ్యాటరీ రేంజ్, అలాగే భారత ఈవీ మార్కెట్‌ను విన్‌ఫాస్ట్ ఎలా మార్చబోతోందన్న పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోండి.

వియత్నాంకు చెందిన ఎలక్ట్రిక్ వాహన దిగ్గజం 'విన్‌ఫాస్ట్' (VinFast), 2026లో మూడు సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ కార్లను విడుదల చేయడం ద్వారా భారత మార్కెట్లో తన ఉనికిని బలోపేతం చేయనుంది. బడ్జెట్ ధరలో లభించే VF3, కుటుంబాల కోసం రూపొందించిన లిమో గ్రీన్ (Limo Green) ఎలక్ట్రిక్ MPV, మరియు స్టైలిష్ VF5 కాంపాక్ట్ SUVలను భారత వినియోగదారుల కోసం అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది.

గత డిసెంబర్ గ్లోబల్ ఈవీ విక్రయాల్లో హ్యుందాయ్, కియాలకు గట్టి పోటీనిచ్చిన విన్‌ఫాస్ట్, ఇప్పుడు భారత మార్కెట్‌పై దృష్టి సారించింది. 2026లో భారత రోడ్లపైకి రానున్న ఆ కార్ల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

1. విన్‌ఫాస్ట్ లిమో గ్రీన్ (VinFast Limo Green): కుటుంబాల కోసం విశాలమైన ఎలక్ట్రిక్ MPV

పెద్ద కుటుంబాలు మరియు వాణిజ్య ప్రయాణ అవసరాల కోసం రూపొందించిన ఈ త్రీ-రో (three-row) ఎలక్ట్రిక్ MPV, సౌకర్యం మరియు ఎక్కువ రేంజ్‌ను వాగ్దానం చేస్తోంది.

  • ప్రారంభ అంచనా: 2026 మొదటి త్రైమాసికం (Q1)
  • ధర అంచనా: ₹18 - 20 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)
  • పనితీరు: 60.1 kWh బ్యాటరీ, 201 bhp మోటార్, పూర్తి ఛార్జింగ్‌పై 450 కి.మీ మైలేజ్.
  • ఫీచర్లు: విన్‌ఫాస్ట్ సిగ్నేచర్ 'V' LED లైటింగ్, పెద్ద టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్, 4 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ABS మరియు ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్.

2. విన్‌ఫాస్ట్ VF3 (VinFast VF3): సరసమైన ధరలో సిటీ-ఫ్రెండ్లీ ఈవీ

పట్టణ ప్రయాణీకుల కోసం రూపొందించిన ఈ చిన్న ఎలక్ట్రిక్ కార్, భారతీయ రోడ్లపై ప్రయాణించడానికి అనువైనది.

  • ధర అంచనా: ₹8 - 10 లక్షలు
  • బ్యాటరీ & రేంజ్: 18.6 kWh బ్యాటరీ, 200+ కి.మీ రేంజ్.
  • ప్రత్యేకత: 191 mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ - ఇది గుంతలున్న రోడ్లపై ప్రయాణానికి చాలా అనుకూలం. ఇది ఎంజి కామెట్ ఈవీ (MG Comet EV) వంటి కార్లకు గట్టి పోటీనివ్వనుంది.

3. విన్‌ఫాస్ట్ VF5 (VinFast VF5): ఫీచర్లతో కూడిన కాంపాక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ SUV

ప్రీమియం కాంపాక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కారును కోరుకునే భారతీయ కొనుగోలుదారులను ఇది ఆకర్షించనుంది. ముఖ్యంగా టాటా పంచ్ ఈవీ కంటే ఇది ఎక్కువ క్యాబిన్ స్పేస్‌ను కలిగి ఉంటుందని సమాచారం.

  • రేంజ్: స్టాండర్డ్ వెర్షన్ 268 కి.మీ, ఎక్స్‌టెండెడ్ వెర్షన్ 326 కి.మీ.
  • ప్రీమియం ఫీచర్లు: 8-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్, లెదర్ సీట్లు, కీ-లెస్ ఎంట్రీ మరియు PM2.5 ఎయిర్ ప్యూరిఫికేషన్.

భారత ఎలక్ట్రిక్ వాహన మార్కెట్‌పై ప్రభావం:

పోటీతత్వ ధరలు, మంచి మైలేజ్ మరియు అత్యాధునిక ఫీచర్లతో, 2026లో భారత ఈవీ మార్కెట్లో విన్‌ఫాస్ట్ కీలక పాత్ర పోషించనుంది. చిన్న హ్యాచ్‌బ్యాక్‌ల నుండి పెద్ద కుటుంబ MPVల వరకు విభిన్న రకాల కార్లను అందించడం ద్వారా మొదటిసారి ఈవీ కొనేవారిని మరియు అప్‌గ్రేడ్ అవ్వాలనుకునే వారిని విన్‌ఫాస్ట్ ఆకట్టుకోనుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick