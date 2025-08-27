2025 Renault Kwid: రెనాల్ట్ నుంచి కొత్త కారు.. చాలా అప్డేట్గా వస్తోంది..!
2025 Renault Kwid: రెనాల్ట్ భారత మార్కెట్లో తన ఉత్పత్తులను నిరంతరం అప్డేట్ చేస్తెంది. కంపెనీ గత నెలలో ఫేస్లిఫ్టెడ్ ట్రైబర్ను ప్రారంభించింది. అదే సమయంలో అప్గ్రేడ్ చేసిన కిగర్ ఈ వారం ప్రారంభంలో విడుదల చేశారు. రెండు మోడళ్లకు కాస్మెటిక్ మార్పులు, కొత్త ఫీచర్లు ఉంటాయి. ఇప్పుడు అందరి దృష్టి బ్రాండ్ ఎంట్రీ-లెవల్ హ్యాచ్బ్యాక్ క్విడ్పై ఉంది. అయితే, ఇటీవలి సంవత్సరాలలో బడ్జెట్ కార్లకు డిమాండ్ తగ్గింది. రాబోయే నెలల్లో క్విడ్ కూడా అప్డేట్ చేయబడుతుందని రెనాల్ట్ ధృవీకరించింది. ఈ ఎంట్రీ లెవల్ కారుకు కంపెనీ అనేక గొప్ప ఫీచర్లను జోడిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
మొదట 2015లో విడుదలైన క్విడ్ను 2019లో పునరుద్ధరించారు. చిన్న 800సీసీ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను ఏప్రిల్ 2023లో నిలిపివేసారు, అయితే 1.0-లీటర్ యూనిట్ E20 ఇంధన సమ్మతి నిబంధనలకు అనుగుణంగా అప్గ్రేడ్ అవుతుంది. ఇది కాకుండా, గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ హ్యాచ్బ్యాక్కు చాలా ఫీచర్లు జోడించారు. పెద్ద మార్పులు ఏవీ చేయలేదు. రాబోయే వెర్షన్ కూడా కొద్దిగా కొత్తగా ఉంటుందని, అప్డేట్ చేసిన ఫీచర్లు, డిజైన్లో చిన్న మార్పులతో ఉంటుందని రెనాల్ట్ సూచించింది.
ఎంట్రీ-లెవల్ విభాగంలో క్విడ్ సమీప పోటీదారు మారుతి సుజుకి ఆల్టో. బడ్జెట్-కేంద్రీకృత ఉత్పత్తి అయినప్పటికీ, క్విడ్ ఇప్పటికే డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, 8-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, LED DRLలు, 14-అంగుళాల చక్రాలు, డ్యూయల్ ఎయిర్బ్యాగ్లు వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. కంపెనీ దాని భద్రతా లక్షణాల జాబితాలో జోడించవచ్చు.
రాబోయే అప్డేట్ చేసిన దాని మెకానికల్స్లో మార్పుకు అవకాశం లేదు. ఇది 67 బీహెచ్పి పవర్, 91 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేసే అదే 1.0-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను పొందుతుంది, ఇది 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, AMT గేర్బాక్స్తో జత చేసి ఉంటుంది. 56 బీహెచ్పీ పవర్, 82 ఎన్ఎమ్ టార్క్తో CNG వేరియంట్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.