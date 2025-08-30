TVS RTX 300: టీవీఎస్ సరికొత్త బైక్.. ఫీచర్లు చూస్తే నమ్మలేరు.. అందరి చూపు మీవైపే..!
TVS RTX 300: ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ టీవీఎస్ తన కొత్త బైక్ను వచ్చే నెలలో అంటే ఆగస్టు, 2025లో విడుదల చేయాలని యోచిస్తోంది.
TVS RTX 300: ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ టీవీఎస్ తన కొత్త బైక్ను వచ్చే నెలలో అంటే ఆగస్టు, 2025లో విడుదల చేయాలని యోచిస్తోంది. ఇది కంపెనీ అత్యంత ఎదురుచూస్తున్న Apache RTX 300 కావచ్చు. ఇటీవల కంపెనీ టీవీఎస్ RTX 300ను ప్రదర్శించింది. దీని తర్వాత, పరీక్ష సమయంలో బైక్ చాలాసార్లు కనిపించింది. బైక్ సాధ్యమైన ఫీచర్ల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
కొత్త బైక్ స్టాన్స్, సైకిల్ భాగాలను పరిశీలిస్తే, ఇది ఆఫ్-రోడర్ కంటే రోడ్డుపై దృష్టి సారించిన టూరర్గా కనిపిస్తుంది. ఈ మోటార్ సైకిల్ 19-17-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ , రోడ్డు-ఆధారిత టైర్ల కలయికపై నడుస్తుంది. బైక్వేల్ అనే వార్తా వెబ్సైట్లో ప్రచురితమైన ఒక నివేదిక ప్రకారం, ఇది పొడవైన విండ్స్క్రీన్, పెద్ద సీటు, నిటారుగా ఉండే రైడింగ్ ఎర్గోనామిక్స్తో కూడిన సౌకర్యవంతమైన టూరింగ్ మోటార్సైకిల్ అవుతుంది.
మరోవైపు, పవర్ట్రెయిన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, అపాచీ RTX 300 లో సరికొత్త 299cc, లిక్విడ్-కూల్డ్ RTX D4 ఇంజిన్ అమర్చబడింది. ఈ ఇంజన్ గరిష్టంగా 35 బిహెచ్పిల శక్తిని, 28.5 ఎన్ఎమ్ల టార్క్ను ఉత్పత్తి చేయగలదు. ఈ ఇంజిన్ 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్, అసిస్ట్, స్లిప్పర్ క్లచ్తో అమర్చబడి ఉంటుంది.
ఫీచర్ల గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఇందులో కలర్ TFT స్క్రీన్, స్విచ్ చేయగల ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, ABS అలాగే మల్టీ రైడింగ్ మోడ్లు ఉంటాయి. TVS RTX 300 ను KTM 250 అడ్వెంచర్, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయన్ 450 మధ్య ఉంచవచ్చు.