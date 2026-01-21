Toyota Ebella vs Maruti e-Vitara: డిజైన్, టెక్నాలజీ తేడాలు ఇవే!
టయోటా Urban Cruiser Ebella, మారుతీ Suzuki e-Vitara మధ్య డిజైన్, ఫీచర్లు, బ్యాటరీ రేంజ్లో ఉన్న తేడాలపై పూర్తి విశ్లేషణ.
Toyota vs Maruti Suzuki: భారత ఎలక్ట్రిక్ SUV మార్కెట్లో పోటీ మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది. టయోటా తన కొత్త ఎలక్ట్రిక్ SUV Urban Cruiser Ebellaను అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది. ఇది మారుతీ సుజుకి తీసుకువచ్చిన e-Vitaraకు ప్రత్యక్ష పోటీగా నిలవనుంది. మిడ్-సైజ్ ఎలక్ట్రిక్ SUV విభాగంలో టయోటా–మారుతీ సుజుకి కలిసి చేస్తున్న తొలి సంయుక్త ప్రయత్నంగా ఈ రెండు మోడళ్లు నిలుస్తున్నాయి.
ఇప్పటికే e-Vitara ఫీచర్లు వెల్లడికావడంతో, తాజాగా Ebella ఎంట్రీతో ఈ రెండు వాహనాల మధ్య డిజైన్, టెక్నాలజీ పరంగా తేడాలపై వినియోగదారుల్లో ఆసక్తి పెరిగింది. ఒకే ప్లాట్ఫామ్పై రూపొందించినప్పటికీ, బ్రాండ్ గుర్తింపుకు అనుగుణంగా రెండు SUVలు ప్రత్యేక డిజైన్ అంశాలతో అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
🔹 ముందుభాగం (Front Design)
మారుతీ సుజుకి e-Vitara బోల్డ్ Y-షేప్ LED డే టైమ్ రన్నింగ్ లైట్స్, భారీ బంపర్, ఫాగ్ ల్యాంప్స్తో స్పోర్టీ లుక్లో కనిపిస్తుంది. దీనికి భిన్నంగా, టయోటా Urban Cruiser Ebella స్లీక్ సెగ్మెంటెడ్ DRLs, క్లీనైన బంపర్ డిజైన్తో ప్రీమియం లుక్ను ఇస్తుంది. Ebellaలో ఫాగ్ ల్యాంప్స్ ఇవ్వకపోవడం ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది.
🔹 సైడ్ ప్రొఫైల్ (Side Profile)
రెండు SUVల సైడ్ ప్రొఫైల్ దాదాపు ఒకేలా ఉంటుంది. ఏరోడైనమిక్ అలాయ్ వీల్స్, ఫ్లష్ డోర్ హ్యాండిల్స్, వీల్ ఆర్చ్ క్లాడింగ్ రెండింటిలోనూ ఉన్నాయి. అయితే Ebellaలో ప్రత్యేకంగా ‘BEV’ బ్యాడ్జ్ ఇవ్వడం ద్వారా ఇది పూర్తిస్థాయి బ్యాటరీ ఎలక్ట్రిక్ వాహనమని తెలియజేస్తుంది.
🔹 వెనుక భాగం (Rear Design)
వెనుక భాగంలో రెండు వాహనాల మధ్య స్వల్ప తేడాలు కనిపిస్తాయి. e-Vitaraలో ట్రై-LED ప్యాటర్న్తో కనెక్టెడ్ లైట్ బార్ ఉంటే, Ebellaలో సెగ్మెంటెడ్ డాట్ ప్యాటర్న్ టెయిల్ లైట్లు ఉన్నాయి. స్లోపింగ్ రూఫ్లైన్, బలమైన బంపర్ డిజైన్ మాత్రం రెండింటిలోనూ సమానంగా ఉంది.
🔹 డైమెన్షన్స్ (Dimensions)
యూకే స్పెక్ e-Vitaraతో పోలిస్తే Urban Cruiser Ebella పొడవులో 10 మిల్లీమీటర్లు ఎక్కువగా, ఎత్తులో 5 మిల్లీమీటర్లు తక్కువగా ఉంటుంది. Ebellaకు ప్రత్యేకంగా 18 అంగుళాల అలాయ్ వీల్స్ అందించారు. రెండు SUVలు 2,700 మిల్లీమీటర్ల వీల్బేస్ను పంచుకోవడంతో, క్యాబిన్ స్పేస్లో పెద్ద తేడా కనిపించదు.
🔹 ఫీచర్లు & ఇంటీరియర్ (Features & Interior)
ఫీచర్ల పరంగా రెండు SUVలు దాదాపు ఒకేలా ఉన్నాయి. 10.1 అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్, 10.25 అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, రెండు-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్ వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు రెండింటిలోనూ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
🔹 బ్యాటరీ & పవర్ట్రైన్ (Battery & Powertrain)
Urban Cruiser Ebella, e-Vitara రెండింటికీ 49 kWh, 61 kWh బ్యాటరీ ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి ఫ్రంట్ వీల్ డ్రైవ్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్తో పనిచేస్తాయి. 49 kWh బ్యాటరీతో e-Vitara సుమారు 440 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తే, 61 kWh బ్యాటరీతో Ebella ఒకే చార్జ్లో 543 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించగలదని టయోటా వెల్లడించింది.
మొత్తంగా చూస్తే, టెక్నాలజీ, బ్యాటరీ, ఫీచర్ల పరంగా ఈ రెండు ఎలక్ట్రిక్ SUVలు దాదాపు సమానంగా ఉన్నప్పటికీ, డిజైన్, బ్రాండ్ ఐడెంటిటీ విషయంలో స్పష్టమైన తేడాలు కనిపిస్తున్నాయి. భారత ఎలక్ట్రిక్ SUV మార్కెట్లో ఈ రెండు మోడళ్లు కీలక పాత్ర పోషించే అవకాశముంది.