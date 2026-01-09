  • Menu
No More RTO Lines: కారు లేదా బైక్ కొంటున్నారా? ఇక షోరూమ్‌లోనే రిజిస్ట్రేషన్.. ఆర్‌సీ నేరుగా ఇంటికే!

Highlights

తెలంగాణలో వాహన రిజిస్ట్రేషన్ ఇక సులభం! కార్లు, బైక్‌లను షోరూమ్‌లోనే రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక ఆర్‌టీఓ ఆఫీసు చుట్టూ తిరగక్కర్లేదు, ఆర్‌సీ నేరుగా మీ ఇంటికే వస్తుంది.

తెలంగాణ వాహనదారులకు శుభవార్త! రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాహన రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను అత్యంత సరళతరం చేయాలని నిర్ణయించింది. మీరు సొంత కారు లేదా బైక్ కొనుగోలు చేస్తే, ఇకపై ఆర్‌టీఓ (RTO) కార్యాలయానికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. కొత్త విధానం ప్రకారం, షోరూమ్‌లోనే వాహన రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసుకోవచ్చు. మీ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ (RC) నేరుగా మీ ఇంటి చిరునామాకు పోస్టల్ ద్వారా అందుతుంది.

గురువారం నాడు రవాణా శాఖ కమిషనర్ ఇలంబర్తి ఈ కొత్త విధానాన్ని అమలు చేయాల్సిందిగా రవాణా శాఖను ఆదేశించారు. షోరూమ్‌లలోనే రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తయ్యేలా రాబోయే 15 రోజుల్లో అవసరమైన సాఫ్ట్‌వేర్ మార్పులు చేయాలని స్పష్టం చేశారు.

పాత పద్ధతి ఎలా ఉండేది?

ఇప్పటివరకు వాహనం కొన్నప్పుడు షోరూమ్‌లో కేవలం తాత్కాలిక రిజిస్ట్రేషన్ (TR) మాత్రమే జరిగేది. పర్మనెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ కోసం వాహనదారులు తప్పనిసరిగా ఆర్‌టీఏ కార్యాలయానికి వెళ్లాల్సి వచ్చేది. అక్కడ రద్దీ వల్ల సమయం వృథా కావడమే కాకుండా, దళారుల బెడద మరియు అవినీతిపై అనేక ఫిర్యాదులు వచ్చేవి.

కొత్త నిబంధనలతో, వ్యక్తిగత వాహనాలు కొనే ప్రతి ఒక్కరూ షోరూమ్‌లోనే రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల ప్రక్రియ వేగవంతం అవడమే కాకుండా పారదర్శకత కూడా పెరుగుతుంది.

వాహన్ మరియు సారథి పోర్టల్స్‌తో డిజిటల్ విప్లవం:

ఇప్పటికే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో 'వాహన్' మరియు 'సారథి' పోర్టల్స్ ద్వారా డీలర్ల వద్దే రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ అమలవుతోంది. తెలంగాణ కూడా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ పోర్టల్స్‌ను పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి తెస్తోంది. ఈ లోపు ప్రక్రియను వేగవంతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక సాఫ్ట్‌వేర్‌ను సిద్ధం చేస్తోంది.

తెలంగాణ ప్రభుత్వపు ఈ నిర్ణయం వాహన కొనుగోలుదారులకు ఎంతో ఊరటనిస్తుంది. సమయం మరియు శ్రమ ఆదా అవడమే కాకుండా రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ సులభతరం అవుతుంది.

