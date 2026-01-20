Skoda SUV launch : స్కోడా కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్ ఆవిష్కరణ: స్టైలిష్, ఫీచర్-ప్యాక్డ్, మరియు ఎస్యూవీ సెగ్మెంట్లో బలమైన పోటీదారు
స్కోడా 2026 కుశాక్ ఫేస్లిఫ్ట్ను పరిచయం చేసింది: నూతన స్టైలింగ్, ప్రీమియం ఇంటీరియర్లు, కొత్త ఫీచర్లు, 1.0 TSI కోసం 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్, 1.5 TSI కోసం రియర్ డిస్క్ బ్రేక్స్, మరియు గూగుల్ జెమినీ AI. భారత్లో ప్రీ-బుకింగ్స్ ఇప్పుడు ప్రారంభం.
స్కోడా తమ కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్ను అభిమానులు ఎప్పటి నుండో కోరుతున్న ఫీచర్లతో అప్డేట్ చేసి ఆవిష్కరించింది. ఇప్పటికే ప్రీ-బుకింగ్లు ప్రారంభమయ్యాయి మరియు మార్చిలో ధరలు ప్రకటించబడతాయి. కొత్త కుషాక్ ఆధునిక స్టైలింగ్, విలాసవంతమైన ఇంటీరియర్స్, మెరుగైన సౌకర్యవంతమైన ఫీచర్లు మరియు కొత్త ఇంజిన్ ఆప్షన్ల కలయికతో వస్తుంది.
2026 స్కోడా కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్, హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్, వోక్స్వ్యాగన్ టైగన్, టాటా సియెర్రా, మారుతి గ్రాండ్ విటారా, విక్టోరిస్ మరియు హోండా ఎలివేట్ వంటి ప్రముఖ మిడ్సైజ్ ఎస్యూవీలకు గట్టి పోటీనివ్వనుంది.
ఎక్స్టీరియర్ అప్గ్రేడ్లు: స్లీక్, ఆధునిక మరియు స్పోర్టీ
కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్కు ఐబ్రో ఆకారంలో ఉన్న DRLలతో కొత్త LED లైట్లు, గ్రిల్లో లైట్ బార్, మరియు యాంగ్యులర్ సిల్వర్ స్కిడ్ ప్లేట్తో మార్చబడిన బంపర్ అందించారు. స్పోర్టియర్ 'మోంటే కార్లో' (Monte Carlo) ట్రిమ్ రెడ్ గ్రిల్ స్ట్రైప్స్, గ్లోస్ బ్లాక్ యాక్సెంట్లు మరియు ప్రత్యేకమైన బ్యాడ్జింగ్తో మరింత స్పోర్టీ లుక్ని ఇస్తుంది.
16-17 అంగుళాల (వేరియంట్ను బట్టి) కొత్త అల్లాయ్ వీల్స్ కారుకు కొత్తదనాన్ని ఇస్తున్నాయి. వెనుక భాగంలో సీక్వెన్షియల్ టర్న్ ఇండికేటర్లతో పూర్తి వెడల్పు LED లైట్ మరియు వెలిగే 'SKODA' బ్రాండింగ్ ఉన్నాయి. చెర్రీ రెడ్, సిమ్లా గ్రీన్ మరియు స్టీల్ గ్రే అనే 3 కొత్త రంగులలో ఇది లభిస్తుంది.
ఇంటీరియర్ ఫీచర్లు: ప్రీమియం, సౌకర్యవంతమైన మరియు టెక్-ఫార్వర్డ్
కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్ లోపలికి అడుగుపెట్టగానే మరింత ప్రీమియంగా అనిపిస్తుంది. 'ప్రెస్టీజ్' ట్రిమ్ బ్లాక్-అండ్-బీజ్ ఫినిషింగ్ను కలిగి ఉండగా, 'మోంటే కార్లో' ట్రిమ్ క్రిమ్సన్ (ముదురు ఎరుపు) థీమ్ను కలిగి ఉంది.
ప్రముఖ ఇంటీరియర్ అప్గ్రేడ్లు:
- 10.25-అంగుళాల డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే
- 10.1-అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్మెంట్ టచ్స్క్రీన్
- పనోరమిక్ సన్రూఫ్
- డ్యూయల్-కలర్ యాంబియంట్ లైటింగ్
- 491-లీటర్ బూట్ స్పేస్ (మునుపటి మోడల్ కంటే 106 లీటర్లు ఎక్కువ)
రోజువారీ సౌకర్యం కోసం లగ్జరీ ఫీచర్లు:
- వెనుక సీటు మసాజ్ ఫంక్షన్ (సెగ్మెంట్లో మొదటిసారి)
- 6-విధాలుగా పవర్డ్ వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు
- లెథరెట్ సీట్లు
- ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్
- వైర్లెస్ యాపిల్ కార్ప్లే మరియు ఆండ్రాయిడ్ ఆటో
- 6-స్పీకర్ సౌండ్ సిస్టమ్
- వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ప్యాడ్
గూగుల్ జెమిని AI టెక్నాలజీని ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్లో చేర్చారు, ఇది హ్యాండ్స్-ఫ్రీ కంట్రోల్ మరియు రియల్ టైమ్ అప్డేట్లను అనుమతిస్తుంది.
ఇంజిన్, పనితీరు మరియు భద్రతా అప్డేట్లు
6-స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్తో పాటు, 1-లీటర్ TSI టర్బో ఇంజిన్కు పాత 6-స్పీడ్ యూనిట్కు బదులుగా కొత్త 8-స్పీడ్ టార్క్-కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ అమర్చారు. 1.5-లీటర్ TSI టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ 150hp శక్తిని ఇస్తుంది మరియు 7-స్పీడ్ డ్యూయల్-క్లచ్ ఆటోమేటిక్తో వస్తుంది.
చివరగా, కస్టమర్లు చాలా కాలంగా డిమాండ్ చేస్తున్న వెనుక డిస్క్ బ్రేక్లు ఇప్పుడు 1.5 TSI వేరియంట్లలో చేర్చారు.
భద్రతా ఫీచర్లు:
- 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు
- ABS తో EBD
- ESC, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, హిల్-హోల్డ్ అసిస్ట్
- ఎలక్ట్రానిక్ డిఫరెన్షియల్ లాక్
- రెయిన్-సెన్సింగ్ వైపర్స్
- ISOFIX చైల్డ్ సీట్ యాంకర్స్
- ఆటో-డిమ్మింగ్ IRVM
కుషాక్ ఇప్పటికీ 5-స్టార్ గ్లోబల్ NCAP క్రాష్ టెస్ట్ సేఫ్టీ రేటింగ్ను కలిగి ఉంది.
ధర మరియు వారంటీ
కొత్త కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్ ధర ₹12.42 లక్షల నుండి ₹21.42 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్, ఇండియా) మధ్య ఉంటుంది. కస్టమర్లకు ఈ ప్యాకేజీ కూడా లభిస్తుంది:
- 4-సంవత్సరాలు/1,00,000 కి.మీ స్టాండర్డ్ వారంటీ (6 సంవత్సరాలకు పొడిగించవచ్చు)
- 4 సంవత్సరాల రోడ్సైడ్ అసిస్టెన్స్
- 2 సంవత్సరాలు / 30,000 కి.మీ వరకు నాలుగు ఉచిత లేబర్ సర్వీసులు
కొత్త లుక్, అద్భుతమైన ఇంటీరియర్స్, తాజా టెక్నాలజీ మరియు శక్తివంతమైన ఇంజిన్ల కలయికతో స్కోడా కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్ భారతీయ మిడ్సైజ్ ఎస్యూవీ మార్కెట్లో బలమైన పోటీదారుగా నిలవనుంది.