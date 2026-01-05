Telangana RTO: కొత్త షోరూం రిజిస్ట్రేషన్ – వాహనాన్ని రిజిస్టర్ చేయడం ఇక సులభం!
తెలంగాణలో షోరూమ్ ద్వారా వాహనాల శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభం. కొత్త కార్లు, బైక్ల కోసం ఇక RTO ఆఫీస్ సందర్శన అవసరం లేదు. వేగవంతమైన మరియు సులభమైన ప్రక్రియ.
తెలంగాణ ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో కొత్త వాహనదారులకు భారీ ఊరట లభించనుంది. ఇకపై వాహనాల శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్ (Permanent Registration) కోసం ఆర్టీఓ (RTO) కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. వాహనాన్ని కొనుగోలు చేసిన షోరూమ్లోనే ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేసేలా రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అధికారులను ఆదేశించారు.
ప్రస్తుత విధానం:
ఇప్పటివరకు వాహనం కొనుగోలు చేసినప్పుడు డీలర్లు కేవలం తాత్కాలిక రిజిస్ట్రేషన్ (TR) మాత్రమే ఇచ్చేవారు. శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్ కోసం వాహనదారుడు ఆర్టీఓ కార్యాలయానికి వెళ్లి, ఆ తర్వాత హై-సెక్యూరిటీ నంబర్ ప్లేట్ కోసం మళ్ళీ షోరూమ్కు రావాల్సి వచ్చేది. ఏటా రాష్ట్రంలో సగటున 6.03 లక్షల ద్విచక్ర వాహనాలు, 1.75 లక్షల కార్లు రిజిస్టర్ అవుతున్న నేపథ్యంలో, ఈ పాత పద్ధతి ప్రజలకు తీవ్ర ఇబ్బందిగా మారింది.
కొత్త విధానం ముఖ్యాంశాలు:
- వాహన్ (Vahan) పోర్టల్: కేంద్ర ప్రభుత్వ 'వాహన్' పోర్టల్ ద్వారా డీలర్లు షోరూమ్లోనే వాహనదారుడి వివరాలను ఆన్లైన్లో నమోదు చేస్తారు.
- డిజిటల్ ఆమోదం: రవాణా శాఖ డిజిటల్ ఆమోదం తెలిపిన వెంటనే వాహనానికి శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తవుతుంది.
- నంబర్ ప్లేట్లు: సాధారణ నంబర్ ప్లేట్లు అదే రోజు సాయంత్రం లేదా మరుసటి రోజు ఉదయానికి లభిస్తాయి.
- ఫ్యాన్సీ నంబర్లు: ఫ్యాన్సీ నంబర్ల కోసం మాత్రం కొత్త సిరీస్ విడుదలయ్యే వరకు వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది.
- కమర్షియల్ వాహనాలు: వాణిజ్య వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్లు మాత్రం యథావిధిగా ఆర్టీఓ కార్యాలయాల్లోనే జరుగుతాయి.
దేశవ్యాప్తంగా అనేక రాష్ట్రాల్లో 'వాహన్-సారథి' పోర్టల్స్ ద్వారా ఈ షోరూమ్ ఆధారిత రిజిస్ట్రేషన్లు విజయవంతంగా కొనసాగుతున్నాయి. తెలంగాణలో కూడా దీనిని త్వరగా పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి తీసుకురావడం ద్వారా ఆర్టీఓ కార్యాలయాలపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
మరిన్ని వివరాల కోసం వాహనదారులు తెలంగాణ రవాణా శాఖ అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించవచ్చు.