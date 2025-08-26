Royal Enfield Bullet 350: రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ క్లాసిక్ 350.. మరోసారి బెస్ట్ సెల్లిండ్ మోడల్గా..!
Royal Enfield Bullet 350: రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మోటార్ సైకిళ్లు ఎల్లప్పుడూ భారతీయ కస్టమర్లలో ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నాయి. గత నెలలో అంటే జూలై, 2025 లో అమ్మకాల గురించి మాట్లాడుకుంటే, మరోసారి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ క్లాసిక్ 350 కంపెనీ బెస్ట్ సెల్లింగ్ మోడల్గా మారింది. గత నెలలో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ క్లాసిక్ 350 మొత్తం 26,516 యూనిట్ల మోటార్ సైకిళ్లను విక్రయించింది, వార్షికంగా 24.06 శాతం పెరుగుదలను నమోదు చేసింది. సరిగ్గా 1 సంవత్సరం క్రితం అంటే జూలై, 2024 లో, ఈ సంఖ్య 21,373 యూనిట్లు. గత నెలలో కంపెనీ ఇతర మోడళ్ల అమ్మకాల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
Meteor 350
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హంటర్ 350 ఈ అమ్మకాల జాబితాలో రెండవ స్థానంలో ఉంది. ఈ కాలంలో హంటర్ 350 మొత్తం 18,373 యూనిట్ల మోటార్ సైకిళ్లను విక్రయించింది, వార్షికంగా 30.39 శాతం పెరుగుదలను నమోదు చేసింది. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బుల్లెట్ 350 ఈ అమ్మకాల జాబితాలో మూడవ స్థానంలో ఉంది. ఈ కాలంలో బుల్లెట్ 350 మొత్తం 15,847 యూనిట్ల మోటార్ సైకిళ్లను విక్రయించింది, వార్షిక వృద్ధి 59.28 శాతం. అయితే, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మెటియోర్ 350 ఈ అమ్మకాల జాబితాలో నాల్గవ స్థానంలో ఉంది. ఈ కాలంలో మీటియోర్ 350 మొత్తం 8,600 యూనిట్ల మోటార్ సైకిళ్లను విక్రయించింది, వార్షిక వృద్ధి 8.85 శాతం.
Himalayan
మరోవైపు, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ 650 ట్విన్స్ ఈ అమ్మకాల జాబితాలో ఐదవ స్థానంలో ఉంది. ఈ కాలంలో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ 650 ట్విన్స్ మొత్తం 3,349 యూనిట్ల మోటార్ సైకిళ్లను విక్రయించింది, వార్షిక వృద్ధి 57.08 శాతం. అయితే, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయన్ ఈ అమ్మకాల జాబితాలో ఆరవ స్థానంలో ఉంది. ఈ కాలంలో హిమాలయన్ మొత్తం 15,56 యూనిట్ల మోటార్ సైకిళ్లను విక్రయించింది, వార్షిక క్షీణత 43.81 శాతం. ఇది కాకుండా, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ సూపర్ మెటియోర్ ఈ అమ్మకాల జాబితాలో ఏడవ స్థానంలో ఉంది. ఈ కాలంలో సూపర్ మీటియర్ మొత్తం 1,091 యూనిట్ల మోటార్ సైకిళ్లను విక్రయించి 1.87 శాతం వార్షిక వృద్ధిని సాధించింది.
Shotgun 650
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గెరిల్లా ఈ అమ్మకాల జాబితాలో ఎనిమిదవ స్థానంలో ఉంది. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గెరిల్లా గత నెలలో మొత్తం 688 యూనిట్ల మోటార్ సైకిళ్లను విక్రయించింది, వార్షికంగా 53.17 శాతం తగ్గింది. ఇది కాకుండా, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ షాట్గన్ ఈ అమ్మకాల జాబితాలో తొమ్మిదవ స్థానంలో ఉంది. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ షాట్గన్ గత నెలలో మొత్తం 264 యూనిట్ల మోటార్ సైకిళ్లను విక్రయించింది, వార్షికంగా 48.34 శాతం తగ్గింది. అన్ని మోడళ్లతో సహా, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గత నెలలో మొత్తం 76,254 యూనిట్ల మోటార్ సైకిళ్లను విక్రయించిందని మీకు చెప్పుకుందాం. ఈ కాలంలో, కంపెనీ మొత్తం అమ్మకాలు వార్షిక ప్రాతిపదికన 24.58 శాతం పెరిగాయి.