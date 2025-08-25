  • Menu
Home  > ఆటోమొబైల్

Renault Kiger Facelift: రెనాల్ట్ కిగర్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ లాంచ్.. ఫీచర్స్, ప్రైస్ ఫుల్ డీటెయిల్స్..!

Renault Kiger Facelift Launched Price Features
x

Renault Kiger Facelift: రెనాల్ట్ కిగర్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ లాంచ్.. ఫీచర్స్, ప్రైస్ ఫుల్ డీటెయిల్స్..!

Highlights

Renault Kiger Facelift: రెనాల్ట్ భారత మార్కెట్లో కిగర్ ఫేస్‌లిఫ్ట్‌ వెర్షన్‌ను ఆగస్టు 24న విడుదల చేసింది.

Renault Kiger Facelift: రెనాల్ట్ భారత మార్కెట్లో కిగర్ ఫేస్‌లిఫ్ట్‌ వెర్షన్‌ను ఆగస్టు 24న విడుదల చేసింది. ఈ ఎస్‌యూవీ బేస్ వేరియంట్‌గా ఆథెంటిక్ అందించారు. తయారీదారు ఈ ఎస్‌యూవీ ఆథెంటిక్ వేరియంట్‌ను రూ. 6.30 లక్షల ఎక్స్-షోరూమ్ ధరకు అమ్మకానికి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. దీనిని ఢిల్లీలో కొనుగోలు చేస్తే, రూ. 6.30 లక్షల ఎక్స్-షోరూమ్ ధరతో పాటు, దానిపై రిజిస్ట్రేషన్, బీమా కూడా చెల్లించాలి.

ఈ కారును కొనుగోలు చేయడానికి, మీరు దాదాపు రూ. 44 వేలు రిజిస్ట్రేషన్ పన్ను చెల్లించాలి, బీమా కోసం దాదాపు రూ. 30 వేలు. ఆ తర్వాత ఢిల్లీలో కారు ఆన్-రోడ్ ధర రూ. 7.04 లక్షలు అవుతుంది. మీరు ఈ ఎస్‌యూవీ బేస్ వేరియంట్‌ను కొనుగోలు చేసి ఇంటికి తీసుకురావాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, రూ. 2 లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చేసిన తర్వాత, ప్రతి నెలా ఎంత EMI చెల్లించాలి. దీని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

మీరు రెనాల్ట్ కిగర్ అసలైన వేరియంట్‌ను కొనుగోలు చేస్తే, బ్యాంక్ దానిని ఎక్స్-షోరూమ్ ధరకు మాత్రమే ఫైనాన్స్ చేస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో రెండు లక్షల రూపాయల డౌన్ పేమెంట్ చేసిన తర్వాత, మీరు బ్యాంకు నుండి దాదాపు రూ. 5.04 లక్షల మొత్తాన్ని ఫైనాన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బ్యాంకు మీకు ఏడు సంవత్సరాల పాటు తొమ్మిది శాతం వడ్డీతో రూ. 5.04 లక్షలు ఇస్తే, తదుపరి ఏడు సంవత్సరాల పాటు మీరు ప్రతి నెలా రూ. 8110 EMI చెల్లించాలి.

మీరు తొమ్మిది శాతం వడ్డీ రేటుతో ఏడు సంవత్సరాల పాటు బ్యాంకు నుండి రూ. 5.04 లక్షల కారు రుణం తీసుకుంటే, మీరు ఏడు సంవత్సరాల పాటు ప్రతి నెలా రూ. 8110 EMI చెల్లించాలి. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఏడు సంవత్సరాలలో మీరు రెనాల్ట్ కిగర్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ అసలైన వేరియంట్‌కు దాదాపు రూ. 1.77 లక్షలు వడ్డీగా చెల్లిస్తారు. ఆ తర్వాత మీ కారు మొత్తం ధర ఎక్స్-షోరూమ్, ఆన్ రోడ్, వడ్డీతో సహా దాదాపు రూ. 8.81 లక్షలు ఉంటుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick