Renault Kiger Facelift: కిగర్ ఫేస్లిఫ్ట్.. స్టన్నింగ్ లుక్స్.. అప్డేటెడ్ ఫీచర్స్.. ఎలా ఉంటుందో..!
Renault Kiger Facelift: రెనాల్ట్ ఇండియా తన ప్రసిద్ధ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ కిగర్ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను విడుదల చేసింది. ఈసారి కంపెనీ ధరలను స్వల్పంగా పెంచింది కానీ ఫీచర్లు, లుక్స్ పరంగా ఇది గతంలో కంటే ఎక్కువగా అప్గ్రేడ్ చేశారు. కొత్త రెనాల్ట్ కిగర్ బేస్ వేరియంట్ ప్రామాణికత ఇప్పుడు పాత బేస్ మోడల్ RXE కంటే రూ. 15,000 మాత్రమే ఖరీదైనది. అదే సమయంలో టాప్-స్పెక్ ఎమోషన్ వేరియంట్ ధర మునుపటి టాప్ మోడల్ కంటే రూ. 6,000 మాత్రమే ఎక్కువగా ఉంది. అంటే, ధరను కొద్దిగా పెంచడం ద్వారా, కంపెనీ మరిన్ని ఫీచర్లను, వినియోగదారులకు మెరుగైన విలువను అందించింది.
కేవలం పేరు అప్డేట్ మాత్రమే కాదు, కొత్త కిగర్ కొత్త, ఆధునిక వెర్షన్గా వచ్చింది. ఎక్స్టీరియర్ డిజైన్ తాజాగా కనిపిస్తుంది, అధునాతన సాంకేతికత,ఇంటీరియర్ను మరింత ప్రీమియంగా మార్చడానికి కొత్త కంఫర్ట్ ఫీచర్లు అందించారు. భారతీయ కస్టమర్ల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని దీనిని ప్రత్యేకంగా రూపొందించామని కంపెనీ చెబుతోంది, తద్వారా ఇది అన్ని విధాలుగా మరింత ఆచరణాత్మకంగా, స్టైలిష్గా కనిపిస్తుంది.
కొంతకాలంగా అమ్మకాలు ఊహించినంత బలంగా లేవు. కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ విభాగంలో, టాటా పంచ్, మారుతి ఫ్రంట్క్స్, హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ వంటి వాహనాలు ఇప్పటికే కస్టమర్లలో ప్రజాదరణ పొందాయని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, మార్కెట్లో తన పట్టును తిరిగి పొందడం రెనాల్ట్కు పెద్ద సవాలు. ఈ ఫేస్లిఫ్ట్ అప్డేట్ను గేమ్-ఛేంజర్గా కంపెనీ ఎందుకు ప్రదర్శిస్తోంది. మెరుగైన డిజైన్, ఫీచర్ల ప్యాకేజింగ్తో, కొత్త కిగర్ ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది కస్టమర్లను ఆకర్షించగలదు.
New Kiger Specifications
కొత్త Kigerకి మునుపటి కంటే మరింత ఆధునిక, ప్రీమియం లుక్ ఇవ్వడానికి, దాని ఎక్స్టీరియర్ భాగంలో మార్పులు చేయబడ్డాయి. ముందు గ్రిల్, బంపర్ కొత్త డిజైన్ను పొందాయి. అలాగే, ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్లు, స్టైలిష్ హెడ్ల్యాంప్లు దీన్ని మరింత స్పోర్టిగా చేస్తాయి. ఇంటీరియర్ గురించి చెప్పాలంటే, ఇది కొత్త ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, వైర్లెస్ స్మార్ట్ఫోన్ కనెక్టివిటీ, ప్రీమియం అప్హోల్స్టరీ, మెరుగైన స్పేస్ మేనేజ్మెంట్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. భద్రత కోసం, మల్టీ ఎయిర్బ్యాగ్లు, ESP, హిల్-స్టార్ట్ అసిస్ట్, రియర్వ్యూ కెమెరా వంటి ఫీచర్లు అందించారు.
కంపెనీ ఇంజిన్ ఎంపికలో ఎటువంటి రాజీ పడలేదు. కిగర్ ఫేస్లిఫ్ట్లో 1.0-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్, 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఎంపిక ఉంది. నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ ఇంజిన్ స్మూత్ డ్రైవింగ్ కోసం మంచిది, అయితే టర్బో ఇంజిన్ ఎక్కువ పవర్, పనితీరును అందించడానికి రూపొందించారు. ట్రాన్స్మిషన్ కోసం, 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, AMT, CVT గేర్బాక్స్ ఎంపికలు ఉన్నాయి, తద్వారా కస్టమర్లు వారి అవసరం, బడ్జెట్ ప్రకారం మోడల్ను ఎంచుకోవచ్చు.