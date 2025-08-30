New Tata Winger Plus: టాటా వింగర్స్ ప్లస్.. 9 హాయిగా కూర్చోవచ్చు.. రూ. 20.60 లక్షలకే..!
New Tata Winger Plus: టాటా మోటార్స్, ఉద్యోగుల రవాణా, పెరుగుతున్న ప్రయాణ, పర్యాటక మార్కెట్ కోసం 9-సీట్ల ప్రయాణీకుల రవాణా పరిష్కారం అయిన సరికొత్త టాటా వింగర్ ప్లస్ను విడుదల చేసింది.
దీని ధర రూ. 20.60 లక్షలు, ఎక్స్-షోరూమ్. వింగర్ ప్లస్ సౌకర్యం, సాంకేతికత, సామర్థ్యం కలయికతో రూపొందించారు. ఇది ప్రీమియం వ్యాన్ విభాగంలో కొత్త బెంచ్మార్క్ను నెలకొల్పింది. కొత్త వింగర్ ప్లస్లో సర్దుబాటు చేయగల ఆర్మ్రెస్ట్లతో కూడిన రిక్లైనింగ్ కెప్టెన్ సీట్లు, వ్యక్తిగత USB ఛార్జింగ్ పాయింట్లు, ప్రత్యేక AC వెంట్లు, ప్రతి ప్రయాణీకుడికి తగినంత లెగ్ స్పేస్ ఉన్నాయి.
దీని విశాలమైన క్యాబిన్, పెద్ద లగేజ్ కంపార్ట్మెంట్ సుదూర ప్రయాణాలకు అనువైనదిగా చేస్తాయి, ఇది సౌకర్యం, ఆచరణాత్మకత రెండింటినీ నిర్ధారిస్తుంది. మోనోకోక్ ఫ్రేమ్పై నిర్మించిన వింగర్ ప్లస్ బలమైన భద్రత, అద్భుతమైన రైడ్ క్వాలిటీ, మెరుగైన డ్రైవింగ్ స్థిరత్వాన్ని అందిస్తుంది. టాటా మోటార్స్ దాని కారు లాంటి హ్యాండ్లింగ్ డ్రైవర్ అలసటను తగ్గిస్తుందని, కష్టతరమైన పట్టణ లేదా హైవే పరిస్థితులలో కూడా డ్రైవ్ చేయడం సులభం చేస్తుందని చెబుతోంది.
వింగర్ ప్లస్ టాటా 2.2 లీటర్ డైకోర్ డీజిల్ ఇంజిన్తో పనిచేస్తుంది, ఇది 100 హార్స్పవర్, 200 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దాని విశ్వసనీయత, ఇంధన సామర్థ్యానికి ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ ఇంజిన్ ఫ్లీట్ యజమానులకు తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చులను నిర్ధారిస్తుంది. దాని ఆధునిక ఆకర్షణకు తోడుగా, ఈ వ్యాన్ టాటా మోటార్స్ ఫ్లీట్ ఎడ్జ్ కనెక్ట్ చేయబడిన వాహన ప్లాట్ఫామ్తో అనుసంధానించబడి ఉంది. ఈ సాంకేతికత ఫ్లీట్ ఆపరేటర్లు వాహనాలను నిజ సమయంలో ట్రాక్ చేయడానికి, డయాగ్నస్టిక్లను పర్యవేక్షించడానికి, ఎక్కువ లాభదాయకత కోసం ఫ్లీట్ పనితీరును ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది.
కొత్త మోడల్ను పరిచయం చేస్తూ, టాటా మోటార్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, హెడ్, కమర్షియల్ ప్యాసింజర్ వెహికల్ బిజినెస్, ఆనంద్ ఎస్, మాట్లాడుతూ, “వింగర్ ప్లస్ ప్రయాణీకులకు ప్రీమియం అనుభవాన్ని, ఫ్లీట్ ఆపరేటర్లకు ఆకర్షణీయమైన విలువ ప్రతిపాదనను అందించడానికి ఆలోచనాత్మకంగా రూపొందించారు. దాని అత్యుత్తమ రైడ్ సౌకర్యం, అత్యుత్తమ-తరగతి సౌకర్యాల లక్షణాలు, సెగ్మెంట్-లీడింగ్ సామర్థ్యంతో, ఇది లాభదాయకతను పెంచడానికి , అత్యల్ప యాజమాన్య ఖర్చును అందించడానికి రూపొందించారు.” వింగర్ ప్లస్ ఈ బహుముఖ ప్రజ్ఞను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించారు. వాణిజ్య ప్రయాణీకుల వాహన విభాగంలో కొత్త బెంచ్మార్క్లను సెట్ చేస్తోంది.