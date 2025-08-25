Mahindra Thar: కాస్త వెయిట్ చేయ్ బ్రో.. త్వరలో కొత్త థార్ వస్తుంది.. పిచ్చెక్కించే డిజైన్, ఫీచర్లు
Mahindra Thar: మహీంద్రా సంస్థ తమ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన లైఫ్స్టైల్ ఆఫ్-రోడ్ ఎస్యూవీ థార్ (3-డోర్)ను భారీగా అప్గ్రేడ్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది.
Mahindra Thar: మహీంద్రా సంస్థ తమ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన లైఫ్స్టైల్ ఆఫ్-రోడ్ ఎస్యూవీ థార్ (3-డోర్)ను భారీగా అప్గ్రేడ్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. గతంలో ఈ అప్డేటెడ్ మోడల్ 2026 మొదటి అర్ధభాగంలో వస్తుందని వార్తలు వచ్చాయి. అయితే, ఇప్పుడు కంపెనీ దీనిని త్వరలోనే లాంచ్ చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఇది సెప్టెంబర్ 2025లో మార్కెట్లోకి వస్తుందని సమాచారం. థార్ ఫేస్లిఫ్ట్ ఇప్పటికే చాలాసార్లు టెస్టింగ్ సమయంలో కనిపించింది. దీని ద్వారా ఈ కొత్త మోడల్ గురించి కొన్ని వివరాలు లభించాయి.
కొత్త మహీంద్రా థార్ 2025లో థార్ రాక్స్ నుంచి చాలా డిజైన్ ఎలిమెంట్స్, ఫీచర్లను తీసుకుంటారు. ఎక్స్టీరియర్ విషయానికొస్తే.. ఈ ఎస్యూవీలో డబుల్-స్టాక్డ్ స్లాట్లతో కూడిన కొత్త గ్రిల్, కొత్త డిజైన్ హెడ్ల్యాంప్స్, కొద్దిగా అప్డేటెడ్ బంపర్ ఉంటాయి. కొత్త అల్లాయ్ వీల్స్ మినహా, సైడ్ ప్రొఫైల్లో ఎలాంటి మార్పులు ఉండవు. వెనుక వైపు, అప్డేటెడ్ థార్లో కొత్త బంపర్, కొత్త డిజైన్ టెయిల్ ల్యాంప్స్ ఉంటాయి. ఈ ఎస్యూవీ మోడల్ లైనప్లో కొత్త కలర్ ఆప్షన్లు కూడా ఉండవచ్చు.
ఇంటీరియర్ విషయానికొస్తే.. ఇందులో ఫీచర్ అప్గ్రేడ్స్ కనిపిస్తాయి. 2025 మహీంద్రా థార్ ఫేస్లిఫ్ట్లో లేటెస్ట్ యూఐ సపోర్ట్తో కూడిన పెద్ద టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, అప్డేటెడ్ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్టీరింగ్ వీల్ ఉంటాయి. ఫీచర్ల విషయానికొస్తే, 3-డోర్ థార్లో థార్ రాక్స్ నుంచి వెంట్లేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జర్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, ఆంబియంట్ లైటింగ్, రియర్ డిస్క్ బ్రేక్, లెవల్-2 ఏడీఏఎస్ సూట్ లభించవచ్చు.
కొత్త మహీంద్రా థార్ 2025లో 2.0 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్, 1.5 లీటర్ టర్బో డీజిల్, 2.2 లీటర్ టర్బో డీజిల్ ఇంజిన్లు గతంలో మాదిరిగానే ఉంటాయి. పెట్రోల్ ఇంజిన్ 152 బీహెచ్పీ పవర్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇక 1.5 లీటర్, 2.2 లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్లు వరుసగా 119 బీహెచ్పీ, 130 బీహెచ్పీ పవర్ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ట్రాన్స్మిషన్ ఆప్షన్లో అదే 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ యూనిట్ ఉంటాయి. ఆర్డబ్ల్యూడీ (రియర్-వీల్ డ్రైవ్), 4డబ్ల్యూడీ (ఫోర్-వీల్ డ్రైవ్) రెండు సిస్టమ్లు అందుబాటులో ఉంటాయి.