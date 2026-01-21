New Bajaj Chetak C25: బజాజ్ అదిరిపోయే ఆఫర్: కేవలం రూ. 30 వేలకే ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్.. 113 కి.మీ రేంజ్!
New Bajaj Chetak C25: బజాజ్ నుంచి అత్యంత సరసమైన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ చేతక్ C25 విడుదల. కేవలం రూ. 30 వేల డౌన్ పేమెంట్, తక్కువ EMIతో 113 కిమీ రేంజ్ ఇచ్చే ఈ స్కూటర్ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి
Bajaj Chetak: ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ రంగంలో తన పట్టును మరింత పెంచుకునేందుకు బజాజ్ ఆటో సరికొత్త అడుగు వేసింది. తన పాపులర్ చేతక్ సిరీస్లో అత్యంత సరసమైన మోడల్ 'చేతక్ C25' (C2501) ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. మధ్యతరగతి ప్రజలే లక్ష్యంగా, బడ్జెట్ ధరలో ప్రీమియం అనుభూతిని అందించేలా ఈ స్కూటర్ను రూపొందించారు.
ధర మరియు ఫీచర్లు: కొత్త బజాజ్ చేతక్ C25 ఎక్స్-షోరూమ్ ధర కేవలం రూ. 91,399 గా నిర్ణయించారు. దీని ప్రధాన ఆకర్షణలు ఇవే:
రేంజ్: ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 113 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించవచ్చు.
వేగం: గంటకు 55 కిలోమీటర్ల గరిష్ట వేగంతో పట్టణ ప్రయాణాలకు ఇది చక్కగా సరిపోతుంది.
డిజైన్: మెరుగైన బిల్డ్ క్వాలిటీతో పాటు ప్రాక్టికల్ ఫీచర్లను ఇందులో జోడించారు.
ఈఎంఐ (EMI) లెక్కలివే: ఒకేసారి నగదు చెల్లించలేని వారి కోసం బజాజ్ ఆకర్షణీయమైన ఫైనాన్స్ ఆప్షన్లను అందిస్తోంది. ఒకవేళ మీరు రూ. 30,000 డౌన్ పేమెంట్ చేస్తే, మిగిలిన రూ. 61,399 పై లోన్ పొందవచ్చు:
7.5% వడ్డీ రేటుతో:
12 నెలల కాలానికి (1 సంవత్సరం): నెలకు రూ. 5,327
24 నెలల కాలానికి (2 ఏళ్లు): నెలకు రూ. 2,763
8.0% వడ్డీ రేటుతో:
12 నెలల కాలానికి: నెలకు రూ. 5,341
24 నెలల కాలానికి: నెలకు రూ. 2,777
తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చు, బజాజ్ బ్రాండ్ నమ్మకం తోడవ్వడంతో ఈ మోడల్కు మార్కెట్లో భారీ డిమాండ్ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. మీరు కూడా కొత్త ఈవీ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, నెలకు రూ. 2,800 లోపే ఈ స్మార్ట్ స్కూటర్ను ఇంటికి తీసుకెళ్లవచ్చు.