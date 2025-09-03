Maruti Suzuki Victoris: అంచనాలకు మించి ఫీచర్లు.. కొత్త మారుతి విక్టోరిస్.. 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్..!
Maruti Suzuki Victoris: మారుతి సుజుకి ఇండియా బుధవారం విక్టోరిస్ అనే సరికొత్త కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీని ఆవిష్కరించింది. ఈ కారును అరీనా డీలర్షిప్ ద్వారా విక్రయించాలని కంపెనీ నిర్ణయించింది. దీనికి చాలా చక్కని డిజైన్, డజన్ల కొద్దీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. దేశ వాహన భద్రతా పరీక్షా సంస్థ 'భారత్ NCAP' కూడా కొత్త 'విక్టోరిస్'ని అత్యంత సురక్షితమైన కారుగా రేట్ చేసింది. కొత్త మారుతి సుజుకి విక్టోరిస్ SUVలో LXI, VXI, ZXI, ZXI (O), ZXI ప్లస్, ZXI (O) ప్లస్ అనే 6 వేరియంట్ల ఎంపిక ఉంది. ప్రస్తుతం, ఈ కారు ధర గురించి ఎటువంటి వివరాలు అందుబాటులో లేవు. ఇది రూ. 12 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరకు కస్టమర్లు కొనుగోలు చేయడానికి అందుబాటులో ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
దీని బయటి డిజైన్ చాలా అధునాతంగా ఉంటుంది, ఇది కంటికి ఆకట్టుకుంటుంది. దీనికి మెరుగైన గ్రిల్, బంపర్ ఉన్నాయి. ఇందులో పదునైన LED హెడ్ల్యాంప్లు, స్లిమ్ పిక్సెల్-టైప్ LED DRLలు, స్క్వేర్డ్-ఆఫ్ వీల్ ఆర్చ్లు, షార్క్-ఫిన్ యాంటెన్నా కనెక్ట్ చేయబడిన LED టెయిల్ల్యాంప్లు, 18-అంగుళాల డ్యూయల్-టోన్ అల్లాయ్ వీల్స్ ఉన్నాయి. కారు విశాలమైనది. ఇది 4,360 మి.మీ పొడవు, 1,655 మి.మీ వెడల్పు, 1,795 మి.మీ ఎత్తు. దీని వీల్బేస్ 2,600 మి.మీ. ఇది ఆర్కిటిక్ వైట్, స్ప్లెండిడ్ సిల్వర్, ఎటర్నల్ బ్లూ, సిజ్లింగ్ రెడ్, బ్లూయిష్ బ్లాక్, మాగ్మా గ్రే, మిస్టిక్ గ్రీన్ వంటి వివిధ రంగులలో లభిస్తుంది.
కొత్త మారుతి విక్టోరిస్ ఎస్యూవీ 3 పవర్ట్రెయిన్ ఎంపికలలో ఉంది. దీని 1.5-లీటర్ మైల్డ్ హైబ్రిడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ 103 హార్స్పవర్, 137 న్యూటన్ మీటర్ పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ కూడా ఉంటుంది. మరో 1.5-లీటర్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ (పెట్రోల్ + ఎలక్ట్రిక్) ఇంజిన్ 116 హార్స్పవర్, 141 న్యూటన్ మీటర్ పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేయగలదు. దీనికి e-CVT గేర్బాక్స్ ఉంది. మరో 1.5-లీటర్ పెట్రోల్/CNG ఇంజిన్ 88.3 హార్స్పవర్, 121.5 న్యూటన్ మీటర్ పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది. వేరియంట్ను బట్టి ఈ కారు 19.07 నుండి 28.65 కెఎమ్పిఎల్ మైలేజీని అందిస్తుంది.
కొత్త మారుతి సుజుకి విక్టోరిస్ క్యాబిన్ డిజైన్ బాగుంది. ఇందులో 5 సీట్లు ఉంటాయి. ఇది 10.1-అంగుళాల స్మార్ట్ప్లే ప్రో-ఎక్స్ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్ప్లే, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, 64-కలర్ యాంబియంట్ లైటింగ్, వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జర్, ఆటో ఏసీ, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లతో పాటు ఇతర లక్షణాలతో వస్తుంది.
కొత్త మారుతి విక్టోరిస్ ఎస్యూవీ తన ప్రయాణీకులకు గరిష్ట రక్షణను అందిస్తుంది. దీని కోసం, భారత్ NCAP నిర్వహించిన భద్రతా పరీక్షలో వయోజన ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్ కేటగిరీలో 32కి 31.66 స్కోర్ చేసింది. పిల్లల ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్ కేటగిరీలో ఇది 49కి 43 స్కోర్ చేసింది. దీని ద్వారా, ఇది 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ను పొందగలిగింది. భద్రత పరంగా, ఈ కారుకు 6 ఎయిర్బ్యాగులు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్, ఎలక్ట్రానిక్ బ్రేక్ఫోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, లెవల్ 2 అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్, వెనుక పార్కింగ్ సెన్సార్లు, 360-డిగ్రీ కెమెరా ఉన్నాయి.