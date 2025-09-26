Maruti Suzuki Swift: మారుతి సుజికి స్విఫ్ట్.. లీటర్పై 30 కి.మీ మైలేజీ.. ఇప్పుడు ఎంతంటే..!
Maruti Suzuki Swift: మారుతి సుజుకి ప్రసిద్ధ హ్యాచ్బ్యాక్ స్విఫ్ట్ ఇప్పుడు మరింత సరసమైనదిగా మారింది. ఇటీవల అమలు చేసిన GST 2.0 సంస్కరణల తర్వాత, కంపెనీ దాని అన్ని వేరియంట్ల ధరలను తగ్గించింది. కొత్త ధరల నిర్మాణం కింద, వినియోగదారులు రూ. 1.06 లక్షల వరకు ఆదా ప్రత్యక్ష ప్రయోజనాన్ని పొందుతున్నారు. దాని స్టైలిష్ డిజైన్, గొప్ప మైలేజ్, నమ్మకమైన పనితీరు కారణంగా మారుతి స్విఫ్ట్ ఇప్పటికే దేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న కార్లలో ఒకటి. మారుతి స్విఫ్ట్ వేరియంట్ వారీగా అందుబాటులో ఉన్న GST మినహాయింపు గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
డిజైన్ గురించి మాట్లాడితే, మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్ గుండ్రని నిష్పత్తులు, నిటారుగా ఉండే వైఖరి, కాంపాక్ట్ కొలతలు వినియోగదారులను చాలా ఆకర్షిస్తాయి. దీనితో పాటు, కంపెనీ నిరంతరం మారుతి స్విఫ్ట్ డిజైన్ను నవీకరిస్తోంది. ప్రస్తుత మారుతి స్విఫ్ట్లో, వినియోగదారులు ప్రముఖ ఫ్రంట్ గ్రిల్, పదునైన హెడ్ల్యాంప్లు, కొద్దిగా స్క్వాష్ చేయబడిన నిజమైన ప్రొఫైల్ను పొందుతారు.
ఇంధన సామర్థ్యం గురించి మాట్లాడితే, మారుతి స్విఫ్ట్ పెట్రోల్ మాన్యువల్ వేరియంట్లో లీటరుకు 24.8 కి.మీ మైలేజీని ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. మారుతి స్విఫ్ట్ పెట్రోల్ ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ లీటరుకు 25.75 కి.మీ మైలేజ్ ఇస్తుందని చెప్పగా, స్విఫ్ట్ CNGలో కిలోకు 30.9 కి.మీ మైలేజ్ ఇస్తుందని పేర్కొంది.
మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్ పవర్ట్రెయిన్ గురించి చెప్పాలంటే దీనిలో 1.2-లీటర్ 3-సిలిండర్ Z-సిరీస్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంది, ఇది గరిష్టంగా 82బీహెచ్పీ పవర్, 112ఎన్ఎమ్ గరిష్ట టార్క్ను ఉత్పత్తి చేయగలదు. కారు ఇంజిన్ 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో జతచేసి ఉంటుంది
మరోవైపు, మారుతి స్విఫ్ట్ క్యాబిన్లో, కస్టమర్లు 9-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, ఆటోమేటిక్ AC, వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్, కనెక్ట్ చేయబడిన కార్ టెక్నాలజీ వంటి లక్షణాలను పొందుతారు. దీనితో పాటు, భద్రత కోసం, కారులో ప్రామాణిక 6-ఎయిర్బ్యాగ్లు, వెనుక పార్కింగ్ సెన్సార్, వెనుక పార్కింగ్ కెమెరా వంటి ఫీచర్లు అందించారు.