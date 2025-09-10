Maruti Suzuki Ertiga: నంబర్-1 కారుగా ఎర్టిగా.. క్రెటా, వ్యాగన్ఆర్, డిజైర్లను బిగ్ షాక్ ఇచ్చేసింది..!
Maruti Suzuki Ertiga: ఆగస్టు 2025లో అత్యధికంగా అమ్ముడైన కార్ల జాబితా విడుదలైంది.
గత నెలలో మరోసారి దేశంలో కార్ల విభాగాన్ని గెలుచుకున్న కారు మారుతి ఎర్టిగా. హ్యుందాయ్ క్రెటా, టాటా నెక్సాన్, మారుతి వ్యాగన్ఆర్ వంటి దేశంలోని అన్ని ఇతర మోడళ్లు ఈ 7-సీటర్ ఎంపీవీ కంటే వెనుకబడి ఉన్నాయి. గత నెలలో ఎర్టిగా 18 వేలకు పైగా కస్టమర్లను పొందింది. టాప్-10 కార్ల జాబితాలో మారుతి ఆధిపత్యం కనిపించింది. కంపెనీకి చెందిన 8 మోడల్లు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. అదే సమయంలో హ్యుందాయ్, టాటాకు చెందిన ఒక్కో మోడల్ చోటు దక్కించుకుంది. మహీంద్రా స్కార్పియో ఈసారి చోటు దక్కించుకోలేకపోయింది. టాప్-10 కార్లను పరిశీలిద్దాం.
మారుతి సుజుకి ఇండియా దేశంలో నంబర్-1 కార్ కంపెనీ. కంపెనీ ఇప్పుడు ఈ కారుకు కొన్ని కొత్త ఫీచర్లను జోడించింది. అప్డేట్ చేసిన ఎర్టిగా రెండవ వరుసలోని ఏసీ వెంట్ల స్థానాన్ని కంపెనీ మార్చింది. మనం సాధారణంగా చాలా కార్లలో చూసే చోట. ఇది కొంచెం డౌన్గ్రేడ్గా కనిపిస్తుంది. బ్రాండ్కు కొంత ఖర్చు, సమయం ఆదా కావడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. సెంటర్ కన్సోల్పై అమర్చిన ఏసీ వెంట్లు ఇప్పటికే బ్రాండ్ ఇతర ఉత్పత్తులలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 9.11 లక్షలు.
దీనితో పాటు, మూడవ వరుస కూడా ఉంది. అక్కడ కూర్చున్న వారికి ఇప్పుడు బ్లోవర్ నియంత్రణతో సొంత ప్రత్యేక వెంట్లు లభిస్తాయి. బ్రాండ్ USB టైప్-C పోర్ట్లను కూడా జోడించింది. ఇవి రెండవచ మూడవ వరుసలలో కనిపిస్తాయి. కాస్మెటిక్ మార్పుల గురించి మాట్లాడితే మారుతి వెనుక స్పాయిలర్ను తిరిగి డిజైన్ చేసింది. కొత్త స్పాయిలర్ రెండు వైపులా భాగాలను పెంచింది, ఇది ఈ ఎంపీవీ రూపాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. దీనితో పాటు, 2025 ఎర్టిగాలో ఎటువంటి కాస్మెటిక్ మార్పులు చేయలేదు. మారుతి సుజుకి ఎర్టిగా ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు రూ. 9.12 లక్షల నుండి రూ. 13.40 లక్షల వరకు ఉంటాయి.
దీని ప్రధాన లక్షణాలలో 7-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, ఆర్కామిస్ ప్రీమియం సౌండ్ సిస్టమ్, వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్ప్లేతో కూడిన MID, కలర్ TFT ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఉన్నాయి. భద్రతా కిట్లో ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రామ్, హిల్ హోల్డ్, EBDతో ABS, బ్రేక్ అసిస్ట్, రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్, రియర్ పార్కింగ్ కెమెరా, సెంట్రల్ లాకింగ్ ఉన్నాయి. టాప్ వేరియంట్లో సుజుకి కనెక్ట్ ద్వారా అనేక కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు కూడా లభిస్తాయి.
మారుతి సుజుకి ఎర్టిగా ఇంజిన్లో ఎటువంటి మార్పు చేయలేదు. దీనికి 1.5-లీటర్, నాలుగు సిలిండర్ల నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది 102 bhp పవర్, 136 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనిలో CNG ఆప్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. మైలేజ్ విషయానికొస్తే, ఇది పెట్రోల్పై 20.51 కి.మీ/లీ, CNGపై దాదాపు 26.11 కి.మీ/కి.మీ మైలేజీని ఇస్తుంది.