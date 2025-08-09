Maruti Fronx: కార్ లవర్స్కు బిగ్ షాక్.. ఫ్రాంక్స్ ధరను మరోసారి పెంచింది.. ఎంతంటే..?
Maruti Fronx: మారుతి సుజుకి ఇండియా తన ప్రసిద్ధ ఫ్రాంక్స్ ఎస్యూవీ ధరలను పెంచింది. ఇప్పుడు మీరు ఈ కారును కొనుగోలు చేయడానికి రూ. 4,000 ఎక్కువ ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది. 1.2 లీటర్ పెట్రోల్-మాన్యువల్ పవర్ట్రెయిన్తో కూడిన డెల్టా ప్లస్ (O) వేరియంట్ను కూడా కంపెనీ నిలిపివేసింది. అదే సమయంలో, 1.2 లీటర్ పెట్రోల్-ఆటోమేటిక్ పవర్ట్రెయిన్తో కూడిన డెల్టా ప్లస్ (O) ధరలు మునుపటిలాగే ఉంటాయి. శాతం పరంగా, కంపెనీ ధరలను 0.93శాతం పెంచింది. మీరు దీనిని కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే కొత్తగా ధరలు ఎంత వరకు పెరిగాయో తెలుసుకుందాం.
Maruti Fronx Engine
మారుతి ఫ్రాంక్స్ 1.0-లీటర్ టర్బో బూస్టర్జెట్ ఇంజిన్ను పొందుతుంది. ఇది 5.3-సెకన్లలో 0 నుండి 60 కి.మీ/గం వేగాన్ని అందుకుంటుంది. దీనితో పాటు, ఇది అధునాతన 1.2-లీటర్ K-సిరీస్, డ్యూయల్ జెట్, డ్యూయల్ VVT ఇంజిన్ను పొందుతుంది. ఈ ఇంజిన్ స్మార్ట్ హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీతో వస్తుంది. ఈ ఇంజిన్లు ప్యాడిల్ షిఫ్టర్లతో 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్కు జతచేసి ఉంటాయి. దీనికి ఆటో గేర్ షిఫ్ట్ ఎంపిక కూడా ఉంది. దీని మైలేజ్ లీటరుకు 22.89 కి.మీ. మారుతి ఫ్రాంక్స్ పొడవు 3995 మి.మీ, వెడల్పు 1765 మి.మీ, ఎత్తు 1550 మి.మీ. దీని వీల్బేస్ 2520 మి.మీ. దీనికి 308 లీటర్ల బూట్ స్పేస్ ఉంది.
Maruti Fronx Features
ఫీచర్ల గురించి చెప్పాలంటే, ఇందులో హెడ్-అప్ డిస్ప్లే, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, లెదర్ చుట్టబడిన స్టీరింగ్ వీల్, 16-అంగుళాల డైమండ్ కట్ అల్లాయ్ వీల్స్, డ్యూయల్-టోన్ ఎక్స్టీరియర్ కలర్, వైర్లెస్ ఛార్జర్, వైర్లెస్ స్మార్ట్ఫోన్ కనెక్టివిటీతో ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, 6-స్పీకర్ సౌండ్ సిస్టమ్, ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్లో రంగు MID, ఎత్తు సర్దుబాటు చేయగల డ్రైవర్ సీటు, వెనుక AC వెంట్స్, ఫాస్ట్ USB ఛార్జింగ్ పాయింట్, కనెక్ట్ చేయబడిన కార్ ఫీచర్లు, రియర్ వ్యూ కెమెరా మరియు 9-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ వంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. ఇది ఆండ్రాయిడ్ ఆటో మరియు ఆపిల్ కార్ప్లేకు మద్దతు ఇస్తుంది.