Mahindra XUV 3XO SUV Price Drop: మహీంద్రా ఎస్యూవీ.. చాలా చౌకగా మారింది.. ధర ఎంతంటే..?
Mahindra XUV 3XO SUV Price Drop: భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ తయారీదారులలో ఒకటైన మహీంద్రా అనేక విభాగాలలో ఎస్యూవీలను విక్రయిస్తుంది. మీడియా నివేదికల ప్రకారం.. కంపెనీ తన ఎస్యూవీలలో ఒటనైన ఒకదాని ధరను తగ్గించింది. ఏ ఎస్యూవీ ధరను తయారీదారు తగ్గించారు. దాని వేరియంట్లలో ఇప్పుడు ఏ కార్లు కొనడానికి చౌకగా మారాయి. తదితర వివరాలు తెలుసుకుందాం.
నివేదికల ప్రకారం, మహీంద్రా అందిస్తున్న ఎస్యూవీ ధర తగ్గింది. సమాచారం ప్రకారం.. తయారీదారు మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3XO ఒక వేరియంట్ ధరను తగ్గించారు, ఇది సబ్ ఫోర్ మీటర్ ఎస్యూవీ విభాగంలో అందిస్తున్నారు. సమాచారం ప్రకారం, మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3XO AX5 వేరియంట్ ధరను మహీంద్రా తగ్గించింది. మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ రెండింటినీ కలిగి ఉన్న దాని పెట్రోల్ వేరియంట్ల ధరలు రూ. 20,000 వరకు తగ్గాయి.
మహీంద్రా ఇటీవలే మహీంద్రా XUV 3XO REVX వేరియంట్ను విడుదల చేసింది. ప్రారంభించిన తర్వాత, ఈ కొత్త వేరియంట్ AX5, AX5L మధ్య ఉంచబడింది. ఆ తరువాత AX5 ధర తగ్గించబడింది. ధర తగ్గింపు తర్వాత, ఎస్యూవీ AX5 వేరియంట్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర ఇప్పుడు రూ. 10.99 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతుంది. డీజిల్ మాన్యువల్ వేరియంట్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.12.19 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతుంది.
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3XO ను మహీంద్రా సబ్ ఫోర్ మీటర్ ఎస్యూవీ విభాగంలో అందిస్తోంది. ఈ విభాగంలో, ఇది మారుతి బ్రెజ్జా, కియా సోనెట్, కియా సైరోస్, టాటా నెక్సాన్, హ్యుందాయ్ వెన్యూ, స్కోడా కైలాక్ వంటి ఎస్యూవీలతో పోటీపడుతుంది.