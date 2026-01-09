KTM RC 160 vs Yamaha R15 V4: కుర్రాళ్ల క్రేజీ బైక్స్.. రేసింగ్ కింగ్ ఎవరు? ఫీచర్స్, ధరల కంప్లీట్ రిపోర్ట్!
KTM RC 160 మరియు యమహా R15 V4 లలో ఏ బైక్ బెస్ట్? వాటి ధరలు, ఫీచర్లు మరియు పెర్ఫార్మెన్స్ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఇండియన్ స్పోర్ట్స్ బైక్ మార్కెట్లో యువతను ఉర్రూతలూగించే పేరు ఏదైనా ఉందంటే అది కేటీఎం (KTM) మరియు యమహా (Yamaha). ముఖ్యంగా KTM RC 160 మరియు Yamaha R15 V4 మోడల్స్ మధ్య ఎప్పుడూ గట్టి పోటీ ఉంటుంది. రేసింగ్ DNA తో అగ్రెసివ్ లుక్లో ఉండే RC 160.. టెక్నాలజీ, స్మూత్ రైడింగ్కు కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచే R15 V4 లలో ఏది బెస్ట్? వీటి ధరలు, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. KTM RC 160: రేసింగ్ పవర్ హౌస్
రేసింగ్ ప్రియుల కోసం ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేయబడిన ఈ బైక్ అగ్రెసివ్ రైడింగ్ పొజిషన్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఇంజిన్: 164.2cc లిక్విడ్ కూల్డ్, సింగిల్ సిలిండర్.
పెర్ఫార్మెన్స్: 18.74 hp పవర్ మరియు 15.5 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
టాప్ స్పీడ్: గంటకు 118 కిలోమీటర్లు.
కీలక ఫీచర్లు: సూపర్మోటో మోడ్తో కూడిన డ్యూయల్ ఛానల్ ABS, ఆల్ LED లైటింగ్, LCD ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్.
సస్పెన్షన్: 37mm అప్సైడ్ డౌన్ ఫోర్కులు, వెనుక వైపు మోనోషాక్.
ధర: ఢిల్లీ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు రూ. 1.85 లక్షలు.
2. Yamaha R15 V4: టెక్నాలజీ కింగ్
ప్రీమియం లుక్ మరియు అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్ల కలయికగా ఈ బైక్ మార్కెట్లోకి వచ్చింది.
ఇంజిన్: 155cc లిక్విడ్-కూల్డ్, SOHC ఇంజిన్.
పెర్ఫార్మెన్స్: 18.4 PS పవర్ మరియు 14.2 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది.
టెక్నాలజీ: క్విక్ షిఫ్టర్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ వంటి రేసింగ్ ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
కనెక్టివిటీ: యమహా కనెక్ట్ యాప్ ద్వారా బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ లభిస్తుంది.
ధర: తెలంగాణ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర (డిస్కౌంట్తో) సుమారు రూ. 1.67 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతుంది (రంగులను బట్టి ధర మారుతుంది).
ముఖ్యమైన వ్యత్యాసాలు ఒకే చోట:
ఏది ఎంచుకోవాలి?
మీరు ప్యూర్ రేసింగ్ అనుభవం, గరుకైన పవర్ మరియు అగ్రెసివ్ లుక్ కోరుకుంటే KTM RC 160 బెస్ట్ ఛాయిస్. అలా కాకుండా, స్మూత్ ఇంజిన్, అదిరిపోయే టెక్నాలజీ (క్విక్ షిఫ్టర్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్) మరియు మెరుగైన మైలేజ్ కావాలనుకుంటే Yamaha R15 V4 మీకు పర్ఫెక్ట్ గా సరిపోతుంది.