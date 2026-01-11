KTM RC 160: స్పోర్ట్స్ బైక్ సెగ్మెంట్లోకి కొత్త ఆప్షన్.. భారత్లోకి కేటీఎమ్ ఆర్సీ 160.. ధర, ఫీచర్లు చూసేయండి..!
KTM RC 160: KTM ఇండియా తమ అత్యంత సరసమైన సూపర్స్పోర్ట్ బైక్ RC 160 రూపంలో ఇప్పుడే విడుదల చేసింది. KTM తన కొత్త RC 160 ను రేసింగ్ DNA తో నిండి భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. 160cc విభాగంలో ఈ పూర్తి-ఫెయిర్డ్ స్పోర్ట్స్ బైక్, మరింత సరసమైన ప్యాకేజీలో ట్రాక్-ఇన్ స్పైర్డ్ డిజైన్, పనితీరును కోరుకునే రైడర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. KTM RC 160 ధర రూ.1.85 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్, ఢిల్లీ). ఇది దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న KTM డీలర్షిప్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. KTM RC 160 164.2cc, లిక్విడ్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్ SOHC ఇంజిన్తో పనిచేస్తుంది. ఇది 9,500 rpm వద్ద 19 bhp, 7,500 rpm వద్ద 15.5 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో అసిస్ట్, స్లిప్పర్ క్లచ్లతో జతచేశారు. బైక్ ఇంజిన్ 10,200 rpm వరకు ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 118 km/h గరిష్ట వేగంతో దూసుకెళ్తుంది.
KTM RC 160 లో 13.75-లీటర్ మెటల్ ఫ్యుయల్ ట్యాంక్ ఉంది, ఇది లాంగ్ రైడ్స్ కు సహాయపడుతుంది. ఈ బైక్ లో పూర్తి LED లైటింగ్ సెటప్, స్ప్లిట్ హ్యాండిల్ బార్లు, LCD ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఉన్నాయి. ఇది CAN- ఆధారిత ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ ను కలిగి ఉంది. TA వేరియంట్ లో నావిగేషన్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. అదనంగా, ABS కోసం సూపర్మోటో మోడ్, ఎలక్ట్రానిక్ ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్, స్లిప్పర్ క్లచ్ వంటి టెక్ ఫీచర్లు ఈ బైక్ ను మరింత రైడర్-ఫ్రెండ్లీగా చేస్తాయి.
RC 160 లుక్ పూర్తిగా KTM రేసింగ్ బైక్ల నుండి ప్రేరణ పొందింది. ఇది ట్రేల్లిస్ ఫ్రేమ్తో పూర్తి-ఫెయిరింగ్ బాడీవర్క్ను కలిగి ఉంది. సస్పెన్షన్ కోసం 37mm అప్సైడ్-డౌన్ ఫ్రంట్ ఫోర్కులు మరియు వెనుక భాగంలో మోనోషాక్ యూనిట్ నిర్వహిస్తాయి. బైక్ 17-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్పై పరుగులు తీస్తుంది. ముందు భాగంలో 110/70 సెక్షన్ టైర్లు, వెనుక భాగంలో 140/60 సెక్షన్ టైర్లతో వస్తుంది. బ్రేకింగ్ను ముందు భాగంలో 320mm డిస్క్ బ్రేక్లు, వెనుక భాగంలో 230mm డిస్క్ బ్రేక్లు నిర్వహిస్తాయి, వీటికి డ్యూయల్-ఛానల్ ABS సపోర్ట్ ఉంది.