Hyundai Ioniq 5 Big Discounts: హ్యుందాయ్ బిగ్ డిస్కౌంట్.. అయోనిక్ 5పై ధర రూ.4 లక్షలు తగ్గింది..!
Hyundai Ioniq 5 Big Discounts: హ్యుందాయ్ తన ఎలక్ట్రిక్ కారు ఐయోనిక్ 5 పై తన పోర్ట్ఫోలియోలో అతిపెద్ద డిస్కౌంట్ను అందిస్తోంది. వాస్తవానికి, ఆగస్టులో, కంపెనీ ఈ కారు మోడల్ ఇయర్ 2024 మిగిలిన స్టాక్పై రూ. 4.05 లక్షల భారీ డిస్కౌంట్ను అందిస్తోంది. కంపెనీ తన మిగిలిన స్టాక్ను క్లియర్ చేయడానికి ఈ డిస్కౌంట్ను అందిస్తోంది. అయితే, డీలర్ల వద్ద ఈ కారు ఉంటేనే ఈ డిస్కౌంట్ ప్రయోజనం లభిస్తుంది. ఐయోనిక్ 5 జనవరి 2023లో రూ. 44.95 లక్షల ధరతో విడుదల చేశారు. అప్పటి నుండి దీని ధర రూ. 46.05 లక్షలకు పెరిగింది. అయితే, ఈ డిస్కౌంట్తో దీని ధర రూ. 42 లక్షలకు తగ్గింది.
Hyundai Ioniq 5 Featuures
హ్యుందాయ్ ఐయోనిక్ 5 లోపలి భాగంలో పర్యావరణ అనుకూల పదార్థం ఉపయోగించారు. డ్యాష్బోర్డ్, డోర్ ట్రిమ్లపై సాఫ్ట్ టచ్ మెటీరియల్ ఇచ్చారు. ఆర్మ్రెస్ట్, సీట్ అప్హోల్స్టరీ, స్టీరింగ్ వీల్పై పిక్సెల్ డిజైన్ అందుబాటులో ఉంది. కారు క్రాష్ ప్యాడ్, స్విచ్, స్టీరింగ్ వీల్, డోర్ ప్యానెల్పై బయో పెయింట్ చేసినట్లు కంపెనీ తెలిపింది. దీని HDPI ని 100శాతం రీసైకిల్ చేసి తిరిగి ఉపయోగించుకోవచ్చు. దీని పొడవు 4634మి.మీ, వెడల్పు 1890మి.మీ, ఎత్తు 1625మి.మీ. దీని వీల్బేస్ 3000మి.మీ.
Hyundai Ioniq 5 Safety
ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారు లోపల, 12.3-అంగుళాల స్క్రీన్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. దీనిలో ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, టచ్స్క్రీన్ అందించారు. కారులో హెడ్-అప్ డిస్ప్లే కూడా అందుబాటులో ఉంది. భద్రత కోసం, కారులో 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, వర్చువల్గా ఇంజిన్ సౌండ్, ఎలక్ట్రిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, నాలుగు డిస్క్ బ్రేక్లు, మల్టీ కొలిషన్-అవాయిడెన్స్ బ్రేక్, పవర్ చైల్డ్ లాక్ ఉన్నాయి. లెవల్ 2 ADAS కూడా ఉంది, ఇది 21 భద్రతా ఫీచర్లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
Hyundai Ioniq 5 Range
ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారులో 72.6కిలోవాట్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంది. ఇది ఒకే ఛార్జ్లో 631 కి.మీ. ARAI-సర్టిఫైడ్ పరిధిని అందిస్తుంది. అయోనిక్ 5లో బ్యాక్ వీల్ డ్రైవ్ మోడ్ మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. దీని ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ 217హెచ్పి పవర్, 350ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ కారు 800 వాట్ల సూపర్ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. ఛార్జింగ్ చేసిన 18 నిమిషాల్లో 10 నుండి 80శాతం వరకు ఛార్జ్ అవుతుందని కంపెనీ పేర్కొంది.