Honda Bike: లీటరుకు 65 కిమీ మైలేజ్.. రూ. 64 వేలకే సొంతం చేసుకోండి..!
Honda Bike: మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు, రోజువారీ కార్యాలయాలకు వెళ్లే వారికి హోండా షైన్ 100 (Honda Shine 100) ఒక అద్భుతమైన ఎంపికగా మారింది.
Honda Bike: మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు, రోజువారీ కార్యాలయాలకు వెళ్లే వారికి హోండా షైన్ 100 (Honda Shine 100) ఒక అద్భుతమైన ఎంపికగా మారింది. సరసమైన ధర, అత్యుత్తమ మైలేజ్ మరియు తక్కువ మెయింటెనెన్స్ ఖర్చులతో ఈ బైక్ కమ్యూటర్ సెగ్మెంట్లో అగ్రస్థానంలో నిలుస్తోంది. నేరుగా హీరో స్ప్లెండర్ ప్లస్కు సవాల్ విసురుతున్న ఈ బైక్ ఫీచర్లు వాహనదారులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
ధర మరియు ఫీచర్లు:
హోండా షైన్ 100 ఢిల్లీ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర కేవలం రూ. 64,004 గా ఉంది. ఇందులో 98.98cc ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్ను అమర్చారు. ఇది PGM-FI మరియు eSP (Enhanced Smart Power) టెక్నాలజీతో పనిచేస్తుంది.
పర్ఫార్మెన్స్: 7.38 PS పవర్, 8.05 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
గేర్ బాక్స్: 4-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో సిటీ ట్రాఫిక్లో సులభంగా నడపవచ్చు.
బరువు: కేవలం 99 కిలోల బరువు ఉండటం వల్ల ఇరుకైన వీధుల్లో కూడా సునాయాసంగా ప్రయాణించవచ్చు. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 85 కి.మీ.
మైలేజ్ కింగ్:
ఈ బైక్ యొక్క అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్ దీని ఇంధన సామర్థ్యం. కంపెనీ లీటరుకు 65 కి.మీ మైలేజ్ అని చెబుతున్నప్పటికీ, రైడర్లు వాస్తవంగా 65 నుంచి 68 కి.మీ వరకు మైలేజ్ పొందుతున్నారు. ఇందులో 9-లీటర్ల ఇంధన ట్యాంక్ సామర్థ్యం ఉంది.
తక్కువ నిర్వహణ.. ఎక్కువ భరోసా:
హోండా కంపెనీ తన ఇంజిన్ నాణ్యతకు పేరుగాంచింది. షైన్ 100 మెయింటెనెన్స్ ఖర్చు చాలా తక్కువ. ఒకసారి సర్వీసింగ్ చేయించడానికి సుమారు రూ. 800 నుంచి రూ. 1,200 మాత్రమే ఖర్చవుతుంది.
వారంటీ: 3 సంవత్సరాలు లేదా 42,000 కిలోమీటర్ల వరకు కంపెనీ వారంటీని అందిస్తోంది.
మన్నికైన బాడీ, నమ్మకమైన ఇంజిన్ కోరుకునే వారికి ఈ బైక్ ఒక 'వాల్యూ ఫర్ మనీ' డీల్ అని చెప్పవచ్చు.