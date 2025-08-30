Honda Electric Motorcycle: హోండా నుంచి కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బైక్.. సెప్టెంబర్ 2న లాంచ్.. డిజైన్ చూశారా..!
Honda Electric Motorcycle: హోండా మోటార్ సైకిల్స్ తన కొత్త ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సైకిల్ను UKకి తీసుకురాబోతోంది. కంపెనీ ఇంతకుముందు దాని లాంచ్ తేదీ టీజర్ను విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు అది మరోసారి కొత్త టీజర్ను విడుదల చేసింది, ఇది పూర్తిగా కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బైక్ గ్లింప్స్ చూపిస్తుంది. దీని ప్రపంచవ్యాప్త అరంగేట్రం సెప్టెంబర్ 2న జరగనుంది. ఈ బైక్ను నవంబర్లో జరగనున్న 2025 EICMAలో కూడా పరిచయం చేయవచ్చు. టీజర్లో కనిపించే కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బైక్ ప్రొఫైల్ గతంలో ప్రవేశపెట్టిన మోడల్కి చాలా పోలి ఉంటుంది.
ఇందులో క్షితిజ సమాంతరంగా ఉంచబడిన ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్, వృత్తాకార బార్-ఎండ్ మిర్రర్లు, సింగిల్-సైడెడ్ స్వింగార్మ్, అల్లాయ్ వీల్స్ ప్రత్యేక డిజైన్ వంటి దాని లక్షణాలలో సారూప్యతలను చూడచ్చు. ఇతర వివరాల గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఇందులో గ్రిప్పీ, హై-పెర్ఫార్మెన్స్ టైర్లు, పెద్ద రియర్ డిస్క్ బ్రేక్, రియర్ మోనోషాక్ సస్పెన్షన్ ఉన్నాయి. బైక్లో పదునైన LED టర్న్ ఇండికేటర్లు, USD ఫ్రంట్ ఫోర్కులు, క్లిప్-ఆన్ హ్యాండిల్బార్లు, షార్ట్ టెయిల్ సెక్షన్ ఉన్నాయి.
ఈ కొత్త బైక్ నిజంగా ఈవీ ఫన్ కాన్సెప్ట్ ప్రొడక్షన్ వెర్షన్ అయితే, దీనికి స్థిరమైన బ్యాటరీ సెటప్ ఉండవచ్చు. దీని పనితీరు 500సీసీ అంతర్గత దహన యంత్రం (ICE) కలిగిన మోటార్సైకిల్ లాగా ఉంటుంది. పవర్ అవుట్పుట్ దాదాపు 50 హెచ్పి ఉంటుంది, పదునైన త్వరణం, అద్భుతమైన టార్క్ డెలివరీతో ఉంటుంది. రైడర్ ఎయిడ్స్, సాంకేతిక లక్షణాలలో రైడింగ్ మోడ్లు, పునరుత్పత్తి బ్రేకింగ్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ ఉండవచ్చు.
గత సంవత్సరం EICMAలో, EV ఫన్ కాన్సెప్ట్ నిశ్శబ్దంగా, వైబ్రేషన్-రహిత రైడ్ను నిర్ధారించడానికి రూపొందించామని హోండా తెలిపింది. ఇది సులభంగా తిరగడం, ఆపడానికి సంబంధించిన హోండా అనేక అధునాతన మోటార్సైకిల్ టెక్నాలజీలను పొందుతుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ CCS2 క్విక్ ఛార్జర్కు మద్దతు ఇస్తుంది, ఇది ఆటోమొబైల్స్ మాదిరిగానే ప్రమాణాలను కలిగి ఉంటుంది. ఈవీ ఫన్ కాన్సెప్ట్ క్రూజింగ్ పరిధి 100 కి.మీ. వరకు ఉంటుందని వెల్లడించారు. ఇది నగర అవసరాలకు సరిపోతుంది.
టీజర్లో చూపిన కొత్త హోండా ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్ రైడింగ్ వైఖరి కొద్దిగా ముందుకు వంగి ఉంటుంది. TFT ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్ కూడా టీజర్లో చూపబడింది. ఇది కాల్, టెక్స్ట్ , మ్యూజిక్ వంటి అనేక కనెక్ట్ చేయబడిన లక్షణాలను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్ కూడా ప్యాకేజీలో భాగం కావచ్చు. హోండా నుండి వచ్చిన ఈ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్ త్వరలో భారతదేశంలో అందుబాటులో ఉండే అవకాశం లేదు. ప్రస్తుతం, హోండా మోటార్సైకిల్ , స్కూటర్ ఇండియా (HMSI) తన అమ్మకాలలో ఎక్కువ భాగాన్ని ICE వాహనాల నుండి విక్రయిస్తుంది.