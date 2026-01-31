  • Menu
Best Bike: ఒక్కసారి ఫుల్ ట్యాంక్ చేస్తే 700 కి.మీ జర్నీ.. మైలేజీలో కింగ్, ధరలో తక్కువ! విక్రయాల్లో రికార్డ్ సృష్టిస్తున్న బైక్ ఇదే!

Highlights

Best Bike: భారత ద్విచక్ర వాహన రంగంలో ‘హీరో స్ప్లెండర్ ప్లస్’ తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది.

Best Bike: భారత ద్విచక్ర వాహన రంగంలో ‘హీరో స్ప్లెండర్ ప్లస్’ తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది. డిసెంబర్ 2025 గణాంకాల ప్రకారం, దేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడైన మోటార్‌సైకిల్‌గా ఇది మరోసారి అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. గత నెలలో ఏకంగా 2.80 లక్షల మంది కొత్త కస్టమర్లు స్ప్లెండర్‌ను తమ ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. అంటే సగటున ప్రతిరోజూ 9,000 బైక్‌లు అమ్ముడవుతుండటం విశేషం.

సామాన్యుడికి ఇష్టమైన ఫీచర్లు ఇవే:

1. అద్భుతమైన మైలేజ్: హీరో స్ప్లెండర్ ప్లస్ తన మైలేజీకి పెట్టింది పేరు. లీటరు పెట్రోల్‌కు సుమారు 70 కిలోమీటర్ల మైలేజీని ఇస్తుంది. ఇందులో ఉన్న 9.8 లీటర్ల ఫుల్ ట్యాంక్‌తో దాదాపు 700 కిలోమీటర్ల మేర ప్రయాణించవచ్చు. రోజువారీ ఆఫీసు పనులకు వెళ్లేవారికి ఇది ఎంతో పొదుపుగా ఉంటుంది.

2. శక్తివంతమైన ఇంజిన్ - i3S టెక్నాలజీ: ఈ బైక్‌లో 97.2cc ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్ ఉంది. ముఖ్యంగా ఇందులో ఉన్న i3S టెక్నాలజీ ట్రాఫిక్‌లో బైక్ ఆగినప్పుడు ఇంజిన్‌ను ఆటోమేటిక్‌గా ఆఫ్ చేసి, క్లచ్ నొక్కగానే స్టార్ట్ చేస్తుంది. దీనివల్ల ఇంధనం వృథా కాదు.

3. ధర మరియు మోడల్స్: హీరో స్ప్లెండర్ ప్లస్ ప్రారంభ ధర కేవలం రూ. 74,000 (ఎక్స్-షోరూమ్). సాధారణ అనలాగ్ మీటర్ వెర్షన్ నుంచి, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ మరియు డిజిటల్ డిస్‌ప్లే కలిగిన ఆధునిక XTEC వెర్షన్ వరకు పలు రకాలుగా అందుబాటులో ఉంది.

4. భద్రత మరియు మన్నిక: సైడ్-స్టాండ్ ఇంజిన్ కట్-ఆఫ్, ట్యూబ్‌లెస్ టైర్లు, దృఢమైన సస్పెన్షన్ వంటి ఫీచర్లు గ్రామీణ మరియు పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఈ బైక్ మన్నికను పెంచాయి. విశ్వసనీయత మరియు తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చు (Low Maintenance) కారణంగా స్ప్లెండర్ దశాబ్దాలుగా నంబర్ 1 స్థానంలో కొనసాగుతోంది.

