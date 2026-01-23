Hero Splendor Plus: సామాన్యుడికి షాక్.. పెరిగిన హీరో స్ప్లెండర్ ప్లస్ ధరలు.. లేటెస్ట్ రేట్లు ఇవే!
Hero Splendor Plus: సామాన్యుడి ‘మైలేజీ కింగ్’ హీరో స్ప్లెండర్ ప్లస్ ధరలు పెరిగాయి. జనవరి 2026 నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన కొత్త ధరలు, వేరియంట్ల వారీగా ఎక్స్-షోరూమ్ రేట్ల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
Hero Splendor Plus: దేశీయ ద్విచక్ర వాహన రంగంలో తిరుగులేని ఆధిపత్యం చలాయిస్తున్న హీరో మోటోకార్ప్ (Hero MotoCorp) సామాన్యులకు చేదువార్త చెప్పింది. మధ్యతరగతి ప్రజల ఆరాధ్య దైవం, మైలేజీకి మారుపేరైన 'హీరో స్ప్లెండర్ ప్లస్' ధరలను పెంచుతున్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది. జనవరి 2026 నుంచి ఈ పెంచిన ధరలు అమల్లోకి వచ్చాయి.
ధరల పెంపు ఎంత అంటే?
ముడిసరుకుల ధరలు పెరగడం, తయారీ ఖర్చులు భారమవ్వడంతో హీరో మోటోకార్ప్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే, వినియోగదారులకు ఊరటనిచ్చే విషయం ఏంటంటే.. ఈ పెంపు కేవలం రూ. 250 నుండి రూ. 300 మధ్య మాత్రమే ఉంది. ఇటీవల విడుదలైన '125 మిలియన్ ఎడిషన్' మినహా మిగిలిన అన్ని వేరియంట్లపై ఈ ప్రభావం పడింది.
వేరియంట్ల వారీగా కొత్త ధరలు (Ex-Showroom):
|వేరియంట్ పేరు
|పాత ధర (సుమారు)
|కొత్త ధర (సుమారు)
|Splendor Plus Drum
|రూ. 73,902
|రూ. 74,152
|i3S Variant
|రూ. 75,000
|రూ. 75,305
|Standard Xtec
|రూ. 77,300
|రూ. 77,678
|Xtec 2.0 Drum
|రూ. 79,900
|రూ. 80,214
|Xtec 2.0 Disc
|రూ. 80,400
|రూ. 80,721
(గమనిక: ఇవి కేవలం ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు మాత్రమే. ఆర్టీవో, ఇన్సూరెన్స్ కలిపితే ఆన్-రోడ్ ధరలు మరింత ఎక్కువగా ఉంటాయి.)
ఇంజిన్ మరియు ఫీచర్లలో మార్పు లేదు..
ధరలు పెరిగినప్పటికీ, బైక్ టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్లలో కంపెనీ ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు.
♦ ఇంజిన్: 97.2 సీసీ ఎయిర్-కూల్డ్, సింగిల్ సిలిండర్ ఇంజిన్.
♦ పవర్: 7.09 bhp పవర్ మరియు 8.05 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
♦ మైలేజీ: లీటరుకు సుమారు 60 నుంచి 70 కిలోమీటర్ల మైలేజీని అందిస్తూ ఇప్పటికీ సెగ్మెంట్ లీడర్గా కొనసాగుతోంది.
♦ టెక్నాలజీ: ఇంధన పొదుపు కోసం i3S (స్టార్ట్-స్టాప్ సిస్టమ్), సేఫ్టీ కోసం ఇంటిగ్రేటెడ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (IBS) వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
♦ ఆధునిక ఫీచర్లు: Xtec మోడళ్లలో డిజిటల్ క్లస్టర్, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, ఎల్ఈడీ హెడ్ లైట్ వంటి సదుపాయాలు కలవు.
తక్కువ మెయింటెనెన్స్, మెరుగైన రీసేల్ వాల్యూ కారణంగా ఈ స్వల్ప ధరల పెంపు స్ప్లెండర్ అమ్మకాలపై పెద్దగా ప్రభావం చూపబోదని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.