Hero Bikes Price Hike: సామాన్యులకు షాక్.. పెరిగిన హీరో బైక్స్ ధరలు.. ఏ మోడల్పై ఎంత పెరిగిందంటే..?
Hero Bikes Price Hike: సామాన్య ప్రజల అవసరాలను గుర్తించి తక్కువ ధరకే నాణ్యమైన వాహనాలను అందించే హీరో మోటోకార్ప్ సంస్థ, భారత్లో తన పాపులర్ 100-125సీసీ మోటార్సైకిళ్ల ధరలను స్వల్పంగా పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది.
Hero Bikes Price Hike: సామాన్య ప్రజల అవసరాలను గుర్తించి తక్కువ ధరకే నాణ్యమైన వాహనాలను అందించే హీరో మోటోకార్ప్ సంస్థ, భారత్లో తన పాపులర్ 100-125సీసీ మోటార్సైకిళ్ల ధరలను స్వల్పంగా పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. మధ్యతరగతి ప్రజల మన్ననలు పొందిన హెచ్ఎఫ్ 100, హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్, ప్యాషన్ ప్లస్ మరియు స్ప్లెండర్ ప్లస్ వంటి మోడళ్లపై ఈ ధరల మార్పు ప్రభావం చూపనుంది. అయితే ఈ పెంపు గరిష్టంగా కేవలం 750 రూపాయల వరకే ఉండటంతో, సాధారణ వినియోగదారుల కొనుగోలు శక్తిపై ఇది పెద్దగా భారం మోపదని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. పెరుగుతున్న ముడి సరుకుల ధరలు మరియు ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని భర్తీ చేసుకోవడానికే కంపెనీ ఈ చిన్నపాటి సవరణ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
హీరో మోటోకార్ప్ లైనప్లో అత్యంత సరసమైన మోడల్గా పేరుగాంచిన హెచ్ఎఫ్ 100 ధర ఇప్పుడు 750 రూపాయలు పెరగడంతో, దీని ఎక్స్షోరూమ్ ధర 59,489 రూపాయలకు చేరుకుంది. కేవలం డ్రమ్ కిక్ క్యాస్ట్ వేరియంట్లో లభించే ఈ బైక్, నగర ప్రయాణాలకు అత్యంత అనుకూలమైన 97.2సీసీ ఎయిర్ కూల్డ్ ఇంజిన్ను కలిగి ఉంది. ఇది సుమారు 7.9 బీహెచ్పీ శక్తిని మరియు 8.05 ఎన్ఎం టార్క్ను అందిస్తూ ఇంధన సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. సామాన్యుడికి తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చుతో కూడిన ప్రయాణాన్ని అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ బైక్ రూపకల్పన సాగింది.
మరోవైపు అత్యధికంగా అమ్ముడయ్యే హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ మోడల్పై కూడా కంపెనీ ధరలను పెంచింది. ఆల్ బ్లాక్ నుంచి మొదలుకొని i3S క్యాస్ట్ వరకు అందుబాటులో ఉన్న ఐదు వేరియంట్లపై 750 రూపాయల వరకు అదనపు భారం పడనుంది. తాజా ధరల ప్రకారం ఈ వాహనం ఎక్స్షోరూమ్ విలువ 56,742 రూపాయల నుండి ప్రారంభమై టాప్ మోడల్ 69,235 రూపాయల వరకు ఉంది. వినియోగదారుల అభిరుచులకు తగ్గట్లుగా వివిధ రంగులు మరియు సాంకేతిక హంగులతో లభించే ఈ మోడల్, గ్రామీణ మరియు పట్టణ ప్రాంతాల్లో తన పట్టును నిలుపుకోవడానికి ఈ ధరల మార్పు అడ్డంకి కాకపోవచ్చు.
స్టైలిష్ లుక్ కోసం ఇష్టపడే యువతకు చేరువైన హీరో ప్యాషన్ ప్లస్ విషయంలో మాత్రం కంపెనీ చాలా స్వల్పంగా స్పందించింది. ఇతర మోడళ్లతో పోలిస్తే దీనిపై కేవలం 250 రూపాయలు మాత్రమే పెంచడం గమనార్హం. ప్యాషన్ ప్లస్ డ్రమ్ బ్రేక్ వేరియంట్ ఇప్పుడు 76,941 రూపాయలకు లభిస్తుండగా, ప్రత్యేకమైన 125 మిలియన్ ఎడిషన్ ధర 78,324 రూపాయలుగా ఉంది. హెచ్ఎఫ్ సిరీస్లో ఉండే నమ్మకమైన ఇంజిన్ సామర్థ్యాన్నే కలిగి ఉండి, చూడటానికి మరింత ఆకర్షణీయంగా ఉండే ఈ బైక్ ధరలు పెరిగినా తన ప్రత్యేకతను చాటుకుంటూనే ఉంది.
మొత్తంగా చూస్తే హీరో మోటోకార్ప్ తన వాహనాల ధరలను పెంచినప్పటికీ, అది సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పడే స్థాయిలో లేదని స్పష్టమవుతోంది. మారుతున్న ఆర్థిక పరిస్థితులు మరియు బడ్జెట్ అంచనాల దృష్ట్యా ఆటోమొబైల్ రంగానికి ఇలాంటి సర్దుబాట్లు సహజమని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వేలాది మంది హీరో ప్రియులకు ఈ స్వల్ప పెంపు పెద్ద సమస్య కాకపోవచ్చు, ఎందుకంటే మైలేజ్ మరియు నమ్మకానికి మారుపేరుగా నిలిచిన ఈ బ్రాండ్ పట్ల ప్రజలకున్న ఆదరణ చెక్కుచెదరలేదు. రానున్న రోజుల్లో కొత్త టెక్నాలజీతో మరిన్ని మోడళ్లను మార్కెట్లోకి తెచ్చేందుకు హీరో సంస్థ సిద్ధమవుతోంది.