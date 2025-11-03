Ducati Scrambler: భారతదేశంలోకి డుకాటి కొత్త స్క్రాంబ్లర్ .. 500 కంటే ఎక్కువ మంది కొనలేరు..!
Ducati Scrambler: మీరు కూడా బైకర్ల నుండి ప్రత్యేకంగా నిలబడాలనుకునే వారిలో ఒకరైతే, డుకాటి కొత్త స్క్రాంబ్లర్ 10వ వార్షికోత్సవ రిజోమా ఎడిషన్ మీ కోసమే తయారు చేయబడింది. రూ.17.10 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో, ఈ బైక్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం 500 యూనిట్లకు పరిమితం చేయబడింది. భారతదేశంలో డెలివరీలు ఈరోజు ప్రారంభమయ్యాయి.
డుకాటి తన ఐకానిక్ స్క్రాంబ్లర్ సిరీస్ 10వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ పరిమిత ఎడిషన్ను ప్రారంభించింది. ఇటలీ ప్రీమియం కస్టమ్ బ్రాండ్ రిజోమాతో కలిసి అభివృద్ధి చేయబడిన ఈ మోడల్, సాధారణంగా ఆఫ్టర్ మార్కెట్లో లభించే ఫ్యాక్టరీ-ఎక్స్క్లూజివ్ డిజైన్ అంశాలను కలిగి ఉంది.
మీరు ఈ బైక్ను చూసినప్పుడు మీరు గమనించే మొదటి విషయం దాని స్టోన్ వైట్ ట్యాంక్, బ్లాక్ ఫ్రేమ్, మెటల్ రోజ్ కలర్ వివరాలు. ఇది బార్-ఎండ్ మిర్రర్లు, కాంపాక్ట్ ఎగ్జాస్ట్ డిజైన్, రిజోమా-బ్రాండెడ్ ఫుట్పెగ్ ఎండ్ కవర్లతో వస్తుంది, ఇది దీనికి క్లాసిక్ , ఆధునిక రూపాన్ని ఇస్తుంది. దూరం నుండి, ఇది సరళంగా కనిపిస్తుంది, కానీ దగ్గరగా, రిచ్ ఫినిషింగ్, డీటెయిలింగ్ ప్రతి కోణం నుండి స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి - డుకాటి ట్రేడ్మార్క్.
స్క్రాంబ్లర్ రిజోమా ఎడిషన్లో అదే నమ్మకమైన 803cc డెస్మోడ్యూ ఎయిర్-కూల్డ్ ట్విన్ ఇంజిన్ ఉంది, ఇప్పుడు రైడ్-బై-వైర్ టెక్నాలజీతో మరింత సున్నితంగా ఉంది. ఈ ఇంజిన్ 72 bhpని ఉత్పత్తి చేస్తుంది, అప్/డౌన్ క్విక్షిఫ్టర్, రైడ్ మోడ్లు, 4.3-అంగుళాల TFT డిస్ప్లేతో వస్తుంది. నగర ట్రాఫిక్లో అయినా లేదా ఓపెన్ హైవేలో అయినా, బైక్ ఫ్లెక్సిబుల్, నియంత్రిత రైడింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఇది E20 ఇంధన-కంప్లైంట్ కూడా, అంటే ఇది భారతదేశంలో రాబోయే ఇంధన ప్రమాణాలకు పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉంది.