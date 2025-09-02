BYD: చైనీస్ కార్లపై భారతీయులకు పిచ్చి.. 10,000 యూనిట్లు సేల్.. సరికొత్త రికార్డ్..!
BYD: చైనాకు చెందిన BYD, ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల తయారీదారుగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది దేశీయ మార్కెట్లో వివిధ కార్లను విజయవంతంగా విక్రయిస్తోంది. వీటికి చాలా మంచి డిజైన్లు, డజన్ల కొద్దీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అందువల్ల, వినియోగదారులు కూడా "నేను ముందుకు వెళ్తాను - నేను ముందుకు వెళ్తాను" అని వాటిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం, ఇదే 'BYD' కంపెనీ ఒక ప్రధాన మైలురాయిని సాధించింది. దాని గురించి మరిన్ని వివరాలను తెలుసుకుందాం.
'BYD' భారతదేశంలోని కొనుగోలుదారులకు 10,000 ఎలక్ట్రిక్ కార్లను అందించడం ద్వారా కొత్త చరిత్రను లిఖించింది. 2021లో ఈ కంపెనీ దేశీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించింది. మరుసటి సంవత్సరం, అంటే నవంబర్ 2022లో, ఇది తన మొదటి కారు 'ఆటో 3'ని ప్రారంభించింది. తరువాతి సంవత్సరాల్లో, ఇది సీల్, సీలియన్ 7, ఎమాక్స్ 7 కార్లను అమ్మకానికి తెచ్చింది.
ప్రస్తుతం, BYD 5వ అతిపెద్ద ఎలక్ట్రిక్ వాహన (EV) తయారీదారుగా అవతరించింది. ఈ ఏడాది జూలైలో 458 యూనిట్ల కార్లను విక్రయించింది, ఇది 29శాతంం వృద్ధి. అదేవిధంగా, 2025 మొదటి అర్ధభాగంలో, మొత్తం 2,449 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి, ఇది గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే 137శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది.
అన్నీ ఊహించినట్లుగా జరిగితే, ఈ సంవత్సరం చివరి నాటికి BYD దాదాపు 5,000 యూనిట్ల కార్లను విక్రయించే అవకాశం ఉంది. కంపెనీ దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో 44 డీలర్షిప్లను ఏర్పాటు చేసింది, ఇది తన వినియోగదారులకు అద్భుతమైన సర్వీస్లను అందిస్తుంది.
BYD Car Sales
BYD eMAX 7
ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఎంపీవీ. దీని ధర రూ. 26.90 లక్షల నుండి రూ. 29.90 లక్షల మధ్య ఉంటుంది (ఎక్స్-షోరూమ్). దీని డిజైన్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఇది కాస్మాస్ బ్లూ, క్రిస్టల్ వైట్, హార్బర్ గ్రే రంగు ఎంపికలలో కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో 6/7 సీట్లు ఉన్నాయి, కాబట్టి ప్రయాణీకులు సౌకర్యవంతంగా కూర్చుని ప్రయాణించవచ్చు.
ఈ eMAX ఎంపీవీలో 55.4 కిలోవాట్, 71.8 కిలోవాట్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంది. ఇది పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే 420 నుండి 530 కిలోమీటర్ల రేంజ్ (మైలేజ్) అందిస్తుంది. దీనిలో 12.8-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, ఆటో ఏసీ, వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జర్. 6-ఎయిర్బ్యాగ్లతో సహా వివిధ ఫీచర్లతో వస్తుంది.
BYD Atto 3
దీని ధర రూ.24.99 లక్షల నుండి రూ.33.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉంటుంది. దీనికి 49.92 కిలోవాట్, 60.48 కిలోవాట్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంది. ఇది పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే 468 నుండి 521 కిలోమీటర్లు నడుస్తుంది. ఇది 5 సీటర్ కారు.
BYD Seal
ఈ సెడాన్ ధర రూ.41 లక్షల నుండి రూ.53.15 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉంటుంది. దీనికి 61.44 కిలోవాట్, 82.56 కిలోవాట్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంది. ఇది పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే 510 నుండి 650 కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తుంది. దీనికి 5 సీట్లు ఉంటాయి.
BYD Sealion 7
ఇది ఒక ఎస్యూవీ. దీని ధర రూ.48.90 లక్షల నుండి రూ.54.90 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్). దీనికి 82.56 కిలోవాట్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంది. ఇది పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే 567 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుంది. దీనికి 5 సీట్లు ఉన్నాయి.