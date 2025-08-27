Brixton Crossfire 500 XC: క్రాస్ఫైర్ 500 XC ధర భారీగా పడిపోయింది.. హిమాలయన్కి బిగ్ షాకే..!
Brixton Crossfire 500 XC: భారత బైక్ మార్కెట్లో మిడిల్ వెయిట్ సెగ్మెంట్ నిరంతరం వేడెక్కుతోంది. ఇంతలో, బ్రిక్స్టన్ మోటార్సైకిల్స్ దాని స్క్రాంబ్లర్ మోడల్ క్రాస్ఫైర్ 500 XC ధరను తగ్గించడం ద్వారా బజ్ను పెంచింది.
Brixton Crossfire 500 XC: భారత బైక్ మార్కెట్లో మిడిల్ వెయిట్ సెగ్మెంట్ నిరంతరం వేడెక్కుతోంది. ఇంతలో, బ్రిక్స్టన్ మోటార్సైకిల్స్ దాని స్క్రాంబ్లర్ మోడల్ క్రాస్ఫైర్ 500 XC ధరను తగ్గించడం ద్వారా బజ్ను పెంచింది. కంపెనీ ఈ చర్య రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయన్, KTM 390 అడ్వెంచర్, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బేర్ 650 వంటి బైక్లకు ప్రత్యక్ష సవాలుగా నిరూపించగలదు.
Brixton Crossfire 500 XC Price
క్రాస్టన్ క్రాస్ఫైర్ 500 XC ఎక్స్-షోరూమ్ ధర ఇప్పుడు రూ. 4.92 లక్షలకు పెరిగిందని ప్రకటించింది. గతంలో దీని ధర రూ. 5.19 లక్షలుగా ఉండేది. అంటే, కొనుగోలుదారులు ఇప్పుడు రూ. 27,499 ఆదా చేస్తారు. నవంబర్ 2024లో ప్రారంభించబడిన ఈ బైక్ ఇప్పుడు దాని విభాగంలో మరింత ఆకర్షణీయమైన ఎంపికగా మారింది.
Brixton Crossfire 500 XC Specifications
క్రాస్ఫైర్ 500 XC 486 cc లిక్విడ్-కూల్డ్, ప్యారలల్-ట్విన్ ఇంజిన్తో శక్తినిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ దాదాపు 47 BHP పవర్ , 43 Nm టార్క్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది సిక్స్-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో జతచేసి ఉంటుంది, ఇది హైవే, ఆఫ్-రోడ్ పరిస్థితులలో సమతుల్య పనితీరును అందిస్తుంది.
ధరలో మార్పు ఉన్నప్పటికీ, బైక్ హార్డ్ వేర్ లో ఎటువంటి మార్పు లేదు. ఇది పూర్తిగా సర్దుబాటు చేయగల KYB USD ఫోర్కులు, వెనుక మోనోషాక్, 19-17 అంగుళాల స్పోక్ వీల్స్, ఫ్యాక్టరీ-ఫిటెడ్ పిరెల్లి స్కార్పియన్ ర్యాలీ STR టైర్లను కలిగి ఉంది. బ్రేకింగ్ కోసం ముందు. వెనుక రెండింటిలోనూ J.Juan డిస్క్ బ్రేక్ లు అందించారు. వీటితో Bosch డ్యూయల్-ఛానల్ ABS అందుబాటులో ఉంది.
బైక్ లో అదే ఇన్వర్టెడ్ ఎల్సీడీ డిస్ప్లే ఉంది, ఇది దాని రైడింగ్ అనుభవాన్ని ఆధునికంగా చేస్తుంది. దీని ఫీచర్లు దీనికి ప్రీమియం లుక్ ఇస్తాయి. అడ్వెంచర్ బైక్ ప్రియులకు మరింత ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి.