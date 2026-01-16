  • Menu
Home  > ఆటోమొబైల్

Electric scooter India 2026 :బజాజ్ చేతక్ C25 vs బిగ్ త్రీ... 2026లో భారతదేశంలో ఉత్తమ బడ్జెట్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఏది?

Electric scooter India 2026 :బజాజ్ చేతక్ C25 vs బిగ్ త్రీ... 2026లో భారతదేశంలో ఉత్తమ బడ్జెట్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఏది?
x

Electric scooter India 2026 :బజాజ్ చేతక్ C25 vs బిగ్ త్రీ... 2026లో భారతదేశంలో ఉత్తమ బడ్జెట్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఏది?

Highlights

Electric scooter India 2026 : బజాజ్ తన ఇప్పటివరకు అత్యంత చౌకైన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ చేతక్ C25ను లాంచ్ చేసింది.

Electric scooter India 2026 : భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లకు ప్రజాదరణ రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. బజాజ్ ఆటో నుండి వచ్చిన అత్యంత చౌకైన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ 'చేతక్ C25 (C2501)' ఈ పోటీని మరింత తీవ్రతరం చేసింది. రెట్రో-మోడ్రన్ లుక్ మరియు సిటీ ప్రయాణాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించిన కొత్త చేతక్, ఇప్పటికే మార్కెట్లో స్థిరపడిన ఓలా S1 X, ఏథర్ రిజ్తా S మరియు టీవీఎస్ ఐక్యూబ్‌లతో పోటీ పడటానికి సిద్ధంగా ఉంది.

2026లో అందుబాటులో ఉన్నన్ని మంచి ఆప్షన్ల వల్ల, మీ గ్యారేజీకి ఏ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఉత్తమమైనదో ఎంచుకోవడం కష్టంగా మారింది. ఈ కథనంలో, పోటీదారుల శ్రేణి (range), పనితీరు, ఫీచర్లు మరియు ధర పరంగా వాటిని పోల్చి చూద్దాం.

పనితీరు & రేంజ్: వాస్తవ పరిమితులు ఏమిటి?

రోజువారీ ఉపయోగం కోసం ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల గురించి మాట్లాడినప్పుడు, "రేంజ్ యాంగ్జైటీ" (ఛార్జింగ్ అయిపోతుందనే భయం) ఇప్పటికీ ఒక సమస్యే. పోటీదారులు ఎలా ఉన్నారంటే:

ఓలా S1 X (Gen 3): 4 kWh వెర్షన్‌తో 242 కిలోమీటర్ల అద్భుతమైన రేంజ్‌ను క్లెయిమ్ చేస్తూ, ఈ విషయంలో ఓలా నిస్సందేహంగా ముందంజలో ఉంది. సుదూర ప్రయాణాలు చేసేవారికి లేదా తక్కువ తరచుగా ఛార్జ్ చేయాలనుకునే వారికి ఇది అత్యంత సముచితమైన ఎంపిక.

బజాజ్ చేతక్ C25: దీని రేంజ్ అంకెలు అంత ఆకట్టుకునేలా లేనప్పటికీ, నగర ప్రయాణికులకు అవసరమైన రేంజ్‌ను అందించడం దీని బలం. ఈ స్కూటర్ 113 కిలోమీటర్ల రేంజ్ కలిగి ఉంది మరియు కేవలం 2 గంటల 25 నిమిషాల్లో 80% వరకు ఛార్జ్ చేయవచ్చు, ఇది రోజువారీ పట్టణ కార్యకలాపాలకు అనువైనది.

ఏథర్ రిజ్తా S: ఇది రెండు ప్రపంచాలలో ఉత్తమమైన వాటిని అందిస్తుంది - 159 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్‌ను ఇస్తుంది.

టీవీఎస్ ఐక్యూబ్: ఇది దూరం కంటే సున్నితత్వం మరియు విశ్వసనీయతను అందిస్తుంది.

తీర్పు (Verdict):

అత్యధిక రేంజ్ కావాలంటే ఓలా S1 X (4 kWh) ఎంచుకోండి.

రోజువారీ నగర వినియోగానికి వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ కావాలంటే బజాజ్ చేతక్ C25 ఎంచుకోండి.

టెక్ & ఫీచర్లు: తెలివైనవా లేదా సింపుల్‌గా?

ప్రతి స్కూటర్‌కు ఒక ప్రత్యేకమైన స్వభావం ఉంటుంది, అది వాటి ఫీచర్లలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

బజాజ్ చేతక్ C25: ఇది చాలా ప్రాక్టికల్ విధానాన్ని కలిగి ఉంది. స్కూటర్ యొక్క మొత్తం మెటల్ ఫ్రేమ్ భారతీయ రోడ్లకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది మరియు ఇది కలర్ LCD డిస్‌ప్లే, రివర్స్ గేర్ మరియు “గైడ్-మీ-హోమ్” లైట్లతో వస్తుంది. మీరు టెక్ ప్యాక్‌ని ఎంచుకుంటే, హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్ వంటి సహాయక ఫీచర్లు కూడా లభిస్తాయి.

ఓలా S1 X: ప్రతి టెక్ ఔత్సాహికుడిని సంతృప్తిపరుస్తుంది. 4.3-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, GPS నావిగేషన్ మరియు సరికొత్త మూవ్‌ఓఎస్ 5 (MoveOS 5)తో, ఇది మార్కెట్‌లోని ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ మోడళ్లలో అత్యంత గాడ్జెట్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.

ఏథర్ రిజ్తా S: ఇది కుటుంబాల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడింది. భారీ 34-లీటర్ల డిక్కీ, 7-అంగుళాల పెద్ద స్క్రీన్ మరియు స్కూటర్ పడిపోబోతున్నప్పుడు పవర్‌ను నిలిపివేసే 'ఫాల్‌సేఫ్' (FallSafe) వంటి భద్రతా ఫీచర్లు దీన్ని ప్రాక్టికల్ మరియు సురక్షితమైన ఎంపికగా చేస్తాయి.

ధరల వివరాలు (2026 నాటికి):

ఓలా S1 X: సుమారు ₹67,999 ప్రారంభ ధర (అత్యంత సరసమైన ఎంట్రీ పాయింట్).

బజాజ్ చేతక్ C2501: ₹91,399 నుండి ప్రారంభం (ప్రీమియం సరైన ధర).

టీవీఎస్ ఐక్యూబ్: సుమారు ₹94,999 (కొంచెం ప్రీమియం ధర).

ఏథర్ రిజ్తా S: ₹1.09 లక్షల నుండి ప్రారంభం (ఎక్కువ ధర, కానీ బలమైన భద్రత మరియు స్టోరేజ్ ఫీచర్లు).

తుది తీర్పు: మీ కోసం ఉత్తమ స్కూటర్ ఏది?

ప్రాక్టికల్ సిటీ రైడర్: బజాజ్ చేతక్ C25 మీ ఉత్తమ ఎంపిక. దీని పటిష్టమైన మెటల్ బాడీ మరియు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ పట్టణ జీవితానికి సరైనవి.

టెక్-సావీ (Tech-Savvy) ప్రయాణికుడు: ఓలా S1 X ఉత్తమ రేంజ్‌తో పాటు ఇతర స్మార్ట్ ఫీచర్లను మంచి ధరకు అందిస్తుంది.

కుటుంబ కొనుగోలుదారు: ఏథర్ రిజ్తా S దాని సౌకర్యం, భద్రతా సాంకేతికత మరియు పెద్ద స్టోరేజ్‌తో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది.

సౌకర్యాన్ని కోరుకునేవారు: సున్నితమైన, నిశ్శబ్దమైన మరియు ఒత్తిడి లేని ప్రయాణం కోసం టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ ఇప్పటికీ ప్రాధాన్యత కలిగిన ఎంపిక.

మీరు బజాజ్ యొక్క పటిష్టమైన మెటల్-బిల్ట్ చేతక్‌ను ఇష్టపడినా లేదా ఓలా యొక్క ఫ్యూచరిస్టిక్ టెక్ స్కూటర్‌లను ఇష్టపడినా, 2026లోని బడ్జెట్ ఈవీ విభాగంలో ప్రతి అభిరుచికి తగిన ఏదో ఒకటి ఖచ్చితంగా ఉంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick