Electric scooter India 2026 :బజాజ్ చేతక్ C25 vs బిగ్ త్రీ... 2026లో భారతదేశంలో ఉత్తమ బడ్జెట్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఏది?
Electric scooter India 2026 : బజాజ్ తన ఇప్పటివరకు అత్యంత చౌకైన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ చేతక్ C25ను లాంచ్ చేసింది.
Electric scooter India 2026 : భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లకు ప్రజాదరణ రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. బజాజ్ ఆటో నుండి వచ్చిన అత్యంత చౌకైన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ 'చేతక్ C25 (C2501)' ఈ పోటీని మరింత తీవ్రతరం చేసింది. రెట్రో-మోడ్రన్ లుక్ మరియు సిటీ ప్రయాణాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించిన కొత్త చేతక్, ఇప్పటికే మార్కెట్లో స్థిరపడిన ఓలా S1 X, ఏథర్ రిజ్తా S మరియు టీవీఎస్ ఐక్యూబ్లతో పోటీ పడటానికి సిద్ధంగా ఉంది.
2026లో అందుబాటులో ఉన్నన్ని మంచి ఆప్షన్ల వల్ల, మీ గ్యారేజీకి ఏ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఉత్తమమైనదో ఎంచుకోవడం కష్టంగా మారింది. ఈ కథనంలో, పోటీదారుల శ్రేణి (range), పనితీరు, ఫీచర్లు మరియు ధర పరంగా వాటిని పోల్చి చూద్దాం.
పనితీరు & రేంజ్: వాస్తవ పరిమితులు ఏమిటి?
రోజువారీ ఉపయోగం కోసం ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల గురించి మాట్లాడినప్పుడు, "రేంజ్ యాంగ్జైటీ" (ఛార్జింగ్ అయిపోతుందనే భయం) ఇప్పటికీ ఒక సమస్యే. పోటీదారులు ఎలా ఉన్నారంటే:
ఓలా S1 X (Gen 3): 4 kWh వెర్షన్తో 242 కిలోమీటర్ల అద్భుతమైన రేంజ్ను క్లెయిమ్ చేస్తూ, ఈ విషయంలో ఓలా నిస్సందేహంగా ముందంజలో ఉంది. సుదూర ప్రయాణాలు చేసేవారికి లేదా తక్కువ తరచుగా ఛార్జ్ చేయాలనుకునే వారికి ఇది అత్యంత సముచితమైన ఎంపిక.
బజాజ్ చేతక్ C25: దీని రేంజ్ అంకెలు అంత ఆకట్టుకునేలా లేనప్పటికీ, నగర ప్రయాణికులకు అవసరమైన రేంజ్ను అందించడం దీని బలం. ఈ స్కూటర్ 113 కిలోమీటర్ల రేంజ్ కలిగి ఉంది మరియు కేవలం 2 గంటల 25 నిమిషాల్లో 80% వరకు ఛార్జ్ చేయవచ్చు, ఇది రోజువారీ పట్టణ కార్యకలాపాలకు అనువైనది.
ఏథర్ రిజ్తా S: ఇది రెండు ప్రపంచాలలో ఉత్తమమైన వాటిని అందిస్తుంది - 159 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్ను ఇస్తుంది.
టీవీఎస్ ఐక్యూబ్: ఇది దూరం కంటే సున్నితత్వం మరియు విశ్వసనీయతను అందిస్తుంది.
తీర్పు (Verdict):
అత్యధిక రేంజ్ కావాలంటే ఓలా S1 X (4 kWh) ఎంచుకోండి.
రోజువారీ నగర వినియోగానికి వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ కావాలంటే బజాజ్ చేతక్ C25 ఎంచుకోండి.
టెక్ & ఫీచర్లు: తెలివైనవా లేదా సింపుల్గా?
ప్రతి స్కూటర్కు ఒక ప్రత్యేకమైన స్వభావం ఉంటుంది, అది వాటి ఫీచర్లలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
బజాజ్ చేతక్ C25: ఇది చాలా ప్రాక్టికల్ విధానాన్ని కలిగి ఉంది. స్కూటర్ యొక్క మొత్తం మెటల్ ఫ్రేమ్ భారతీయ రోడ్లకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది మరియు ఇది కలర్ LCD డిస్ప్లే, రివర్స్ గేర్ మరియు “గైడ్-మీ-హోమ్” లైట్లతో వస్తుంది. మీరు టెక్ ప్యాక్ని ఎంచుకుంటే, హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్ వంటి సహాయక ఫీచర్లు కూడా లభిస్తాయి.
ఓలా S1 X: ప్రతి టెక్ ఔత్సాహికుడిని సంతృప్తిపరుస్తుంది. 4.3-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, GPS నావిగేషన్ మరియు సరికొత్త మూవ్ఓఎస్ 5 (MoveOS 5)తో, ఇది మార్కెట్లోని ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ మోడళ్లలో అత్యంత గాడ్జెట్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
ఏథర్ రిజ్తా S: ఇది కుటుంబాల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడింది. భారీ 34-లీటర్ల డిక్కీ, 7-అంగుళాల పెద్ద స్క్రీన్ మరియు స్కూటర్ పడిపోబోతున్నప్పుడు పవర్ను నిలిపివేసే 'ఫాల్సేఫ్' (FallSafe) వంటి భద్రతా ఫీచర్లు దీన్ని ప్రాక్టికల్ మరియు సురక్షితమైన ఎంపికగా చేస్తాయి.
ధరల వివరాలు (2026 నాటికి):
ఓలా S1 X: సుమారు ₹67,999 ప్రారంభ ధర (అత్యంత సరసమైన ఎంట్రీ పాయింట్).
బజాజ్ చేతక్ C2501: ₹91,399 నుండి ప్రారంభం (ప్రీమియం సరైన ధర).
టీవీఎస్ ఐక్యూబ్: సుమారు ₹94,999 (కొంచెం ప్రీమియం ధర).
ఏథర్ రిజ్తా S: ₹1.09 లక్షల నుండి ప్రారంభం (ఎక్కువ ధర, కానీ బలమైన భద్రత మరియు స్టోరేజ్ ఫీచర్లు).
తుది తీర్పు: మీ కోసం ఉత్తమ స్కూటర్ ఏది?
ప్రాక్టికల్ సిటీ రైడర్: బజాజ్ చేతక్ C25 మీ ఉత్తమ ఎంపిక. దీని పటిష్టమైన మెటల్ బాడీ మరియు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ పట్టణ జీవితానికి సరైనవి.
టెక్-సావీ (Tech-Savvy) ప్రయాణికుడు: ఓలా S1 X ఉత్తమ రేంజ్తో పాటు ఇతర స్మార్ట్ ఫీచర్లను మంచి ధరకు అందిస్తుంది.
కుటుంబ కొనుగోలుదారు: ఏథర్ రిజ్తా S దాని సౌకర్యం, భద్రతా సాంకేతికత మరియు పెద్ద స్టోరేజ్తో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది.
సౌకర్యాన్ని కోరుకునేవారు: సున్నితమైన, నిశ్శబ్దమైన మరియు ఒత్తిడి లేని ప్రయాణం కోసం టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ ఇప్పటికీ ప్రాధాన్యత కలిగిన ఎంపిక.
మీరు బజాజ్ యొక్క పటిష్టమైన మెటల్-బిల్ట్ చేతక్ను ఇష్టపడినా లేదా ఓలా యొక్క ఫ్యూచరిస్టిక్ టెక్ స్కూటర్లను ఇష్టపడినా, 2026లోని బడ్జెట్ ఈవీ విభాగంలో ప్రతి అభిరుచికి తగిన ఏదో ఒకటి ఖచ్చితంగా ఉంది.