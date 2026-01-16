Bajaj Chetak C25: బజాజ్ నుంచి బడ్జెట్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్.. రూ. 91 వేలకే 'చేతక్ C25' లాంచ్.. ఫీచర్లు అదుర్స్!
Bajaj Chetak C25 Launched: బజాజ్ ఆటో తన కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ 'చేతక్ C25'ను భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. కేవలం రూ. 91,399 ధరకే లభించే ఈ స్కూటర్, 113 కిలోమీటర్ల రేంజ్ మరియు దృఢమైన మెటల్ బాడీతో వస్తోంది.
Bajaj Chetak C25 Launched: ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన దిగ్గజం బజాజ్ ఆటో (Bajaj Auto), ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో తన పట్టును మరింత పెంచుకునేందుకు సరికొత్త అడుగు వేసింది. మధ్యతరగతి వినియోగదారులే లక్ష్యంగా, అత్యంత తక్కువ ధరలో బజాజ్ చేతక్ సీ25 (Bajaj Chetak C25) ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. పట్టణ ప్రాంతాల్లో నివసించే ఆఫీసు ఉద్యోగులు, విద్యార్థుల రోజువారీ అవసరాలకు అనుగుణంగా దీనిని రూపొందించారు.
ధర మరియు లభ్యత
బజాజ్ చేతక్ C25 ఎక్స్-షోరూమ్ ధరను రూ. 91,399 గా నిర్ణయించారు. ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల విభాగంలో ఇంత తక్కువ ధరకు దృఢమైన బాడీ కలిగిన స్కూటర్ లభించడం విశేషం.
మెటల్ బాడీతో తిరుగులేని దృఢత్వం
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న చాలా ఇ-స్కూటర్లు ప్లాస్టిక్ బాడీతో వస్తుంటే, చేతక్ C25 మాత్రం బజాజ్ సిగ్నేచర్ మెటల్ బాడీతో రూపొందించబడింది. ఇది స్కూటర్కు అధిక మన్నికను, ప్రీమియం లుక్ను ఇస్తుంది. అంతేకాకుండా, ట్రాఫిక్ రోడ్లపై నడపడానికి వీలుగా దీనిని చాలా తేలికగా (Compact Design) డిజైన్ చేశారు.
రేంజ్ మరియు పర్ఫార్మెన్స్
బ్యాటరీ: ఇందులో 2.5 kWh సామర్థ్యం గల బ్యాటరీని వాడారు.
♦ రేంజ్: ఒక్కసారి పూర్తి ఛార్జింగ్తో 113 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించవచ్చు.
♦ వేగం: గంటకు గరిష్టంగా 55 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించగలదు.
♦ ఛార్జింగ్: కేవలం 2.25 గంటల్లోనే 80 శాతం ఛార్జింగ్ పూర్తవుతుంది. ఇది ఆఫీసు లేదా ఇంటి వద్ద త్వరగా ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
అత్యాధునిక ఫీచర్లు
♦ బూట్ స్పేస్: నిత్యావసరాలు పెట్టుకోవడానికి 25 లీటర్ల విశాలమైన స్టోరేజ్ అందుబాటులో ఉంది.
♦ లైటింగ్: ముందు వైపు రౌండ్ LED హెడ్లైట్, వెనుక ఐస్ క్యూబ్ LED టెయిల్ లైట్ క్లాసిక్ లుక్ని ఇస్తాయి.
♦ డిస్ప్లే: రైడర్కు అవసరమైన సమాచారం కోసం కలర్ LED స్పీడోమీటర్ను అందించారు.
♦ సేఫ్టీ: గుంతల రోడ్లపై కూడా సాఫీగా వెళ్లేందుకు టెలిస్కోపిక్ సస్పెన్షన్, భద్రత కోసం ముందు భాగంలో డిస్క్ బ్రేక్ సౌకర్యం ఉంది.
తక్కువ ధరలో బ్రాండెడ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ కావాలనుకునే వారికి చేతక్ C25 ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్. ముఖ్యంగా మెటల్ బాడీ మరియు వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ సదుపాయం దీనిని పోటీదారుల కంటే ముందు వరుసలో నిలబెడుతున్నాయి.