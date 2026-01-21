  • Menu
Ampere Magnus G Max Electric Scooter
Ampere Magnus G Max Electric Scooter: పెట్రోల్ బంకులకు గుడ్ బై.. లక్ష లోపే 'అంపియర్ మాగ్నస్ జి మ్యాక్స్' స్కూటర్.. 100 కిమీ మైలేజ్, అదిరిపోయే ఫీచర్లు!

Highlights

Ampere Magnus G Max Electric Scooter: పెట్రోల్ ధరలకు చెక్ పెడుతూ అంపియర్ (Ampere) తన కొత్త 'మాగ్నస్ జి మ్యాక్స్' ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌ను లాంచ్ చేసింది. లక్ష రూపాయల లోపు ధర, 100 కిమీ మైలేజ్, భారీ స్టోరేజ్ స్పేస్‌తో వచ్చిన ఈ స్కూటర్ పూర్తి వివరాలు.

Ampere Magnus G Max Electric Scooter: ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో 17 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న 'గ్రీవ్స్ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ'కి చెందిన అంపియర్ (Ampere) బ్రాండ్, మార్కెట్లోకి సరికొత్త మాగ్నస్ జి మ్యాక్స్ (Magnus G Max) స్కూటర్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. మధ్యతరగతి కుటుంబాల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన ఈ స్కూటర్, ఇప్పటికే 8 విభాగాల్లో 'ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'లో చోటు సంపాదించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

ధర మరియు బ్యాటరీ సామర్థ్యం:

ఈ సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ప్రారంభ ధర రూ. 94,999 (ఎక్స్-షోరూమ్). బడ్జెట్ ధరలో ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునే వారికి ఇది సరైన ఎంపిక. ఇందులో 3 kWh సామర్థ్యం గల శక్తివంతమైన LFP (Lithium-iron-phosphate) బ్యాటరీని అమర్చారు.

రేంజ్: ఈకో మోడ్‌లో సింగిల్ ఛార్జ్‌పై 100 కిలోమీటర్లకు పైగా మైలేజీని ఇస్తుంది.

ఛార్జింగ్: కేవలం 4.5 గంటల్లోనే బ్యాటరీ 20% నుండి 80% వరకు ఛార్జ్ అవుతుంది.

డిజైన్ మరియు స్టోరేజ్:

భారతీయ రోడ్ల పరిస్థితులకు అనుగుణంగా దీనికి 165 మి.మీ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఇచ్చారు. దీనివల్ల గుంతల రోడ్లపై కూడా స్కూటర్ సాఫీగా వెళ్తుంది.

భారీ స్టోరేజ్: ఈ స్కూటర్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీని 33 లీటర్ల అండర్ సీట్ స్టోరేజ్. సామాన్లు పెట్టుకోవడానికి ఇది మార్కెట్లోని ఇతర స్కూటర్ల కంటే ఎక్కువ స్థలాన్ని కల్పిస్తుంది.

కలర్స్: రెయినీ బ్లూ, మచ్చా గ్రీన్, సినమిన్ కాపర్ వంటి ఆకర్షణీయమైన డ్యూయల్ టోన్ రంగుల్లో లభిస్తుంది.

సాంకేతిక హంగులు:

వేగం: గంటకు గరిష్టంగా 65 కి.మీ వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది.

రైడింగ్ మోడ్స్: ఈకో, సిటీ మరియు రివర్స్ అనే మూడు మోడ్స్ ఇందులో ఉన్నాయి.

వారంటీ: వినియోగదారుల నమ్మకం కోసం 5 ఏళ్లు లేదా 75,000 కిలోమీటర్ల వరకు వారంటీని సంస్థ అందిస్తోంది.

డిజిటల్ ఫీచర్లు: ఎల్ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్స్, యూఎస్‌బీ ఛార్జింగ్ పోర్ట్, ఇన్ఫర్మేటివ్ డిజిటల్ క్లస్టర్ వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.

ముగింపు:

పెట్రోల్ ఖర్చుల నుంచి ఉపశమనం పొందాలనుకునే కుటుంబాలకు, ముఖ్యంగా రోజువారీ ఆఫీస్ లేదా మార్కెట్ పనుల కోసం తిరిగే వారికి అంపియర్ మాగ్నస్ జి మ్యాక్స్ ఒక 'ఆల్ రౌండర్' స్కూటర్ అని చెప్పొచ్చు. కంపెనీకి ఉన్న విస్తృతమైన సర్వీస్ నెట్‌వర్క్ కస్టమర్లకు మరింత భరోసాను ఇస్తుంది.

