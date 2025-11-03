Cars Launched In October 2025: అక్టోబర్లో మార్కెట్కు కొత్త ఊపు.. మహీంద్రా నుండి మెర్సిడెస్ వరకు సరికొత్త ఎస్యూవీలు వస్తున్నాయ్..!
Cars Launched In October 2025: అక్టోబర్ 2025 భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్కు బిజీగా, ఉత్తేజకరమైన నెల.
Cars Launched In October 2025: అక్టోబర్ 2025 భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్కు బిజీగా, ఉత్తేజకరమైన నెల. ఈ కాలంలో ఆరు ఎస్యూవీలు, ఒక పెర్ఫార్మెన్స్ సెడాన్తో సహా మొత్తం ఏడు కొత్త వాహనాలు విడుదలయ్యాయి. మహీంద్రా నుండి మెర్సిడెస్, స్కోడా వరకు, ప్రతి బ్రాండ్ వారి కొత్త ఆఫర్లతో కస్టమర్లను ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నించింది. ఈ నెలలో ప్రారంభించబడిన ప్రతి కొత్త కార్లు, ధరల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
2025 మహీంద్రా థార్
మహీంద్రా తన ప్రసిద్ధ ఆఫ్-రోడ్ ఎస్యూవీ, థార్ను కొన్ని కొత్త నవీకరణలతో పరిచయం చేసింది. బాహ్య భాగం గణనీయంగా మారినట్లు కనిపించనప్పటికీ, కంపెనీ లోపలికి అనేక ఎర్గోనామిక్ మెరుగుదలలు చేసింది. రెండు కొత్త రంగు ఎంపికలు జోడించబడ్డాయి, ఇది తాజాగా కనిపిస్తుంది. ఇంజిన్ ఎంపికలు అలాగే ఉన్నాయి: 2.0-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్, 1.5-లీటర్ డీజిల్, 2.2-లీటర్ డీజిల్.
2025 మహీంద్రా బొలెరో
మహీంద్రా క్లాసిక్ బొలెరో కూడా కొత్త డిజైన్ అప్డేట్లతో పరిచయం చేయబడింది. ఈ SUV ఇప్పుడు మూడు కొత్త రంగులు, మెరుగైన ఇంటీరియర్ ఫీచర్లు, కొత్త టాప్-స్పెక్ వేరియంట్ను కలిగి ఉంది. ఇంజిన్ అదే 1.5-లీటర్ డీజిల్, ఇది 75 PSని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది.
కంపెనీ బొలెరో నియోను మరింత కొత్తగా మార్చడానికి కూడా ప్రయత్నించింది. SUVలో కొత్త 9-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, టైప్-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్ , రెండు కొత్త రంగు ఎంపికలు ఉన్నాయి. ఇది ఇప్పటికే ప్రజాదరణ పొందిన అదే 100 PS 1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ను కలిగి ఉంది.
సిట్రోయెన్ ఎయిర్క్రాస్ X
సిట్రోయెన్ దాని కాంపాక్ట్ SUV, ఎయిర్క్రాస్ కొత్త X వేరియంట్ను విడుదల చేసింది. ఇది కొత్త ఆకుపచ్చ రంగు, పూర్తిగా కొత్త డాష్బోర్డ్ డిజైన్ను కలిగి ఉంది. 1.2-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్తో నడిచే ఈ SUV మూడు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. మునుపటి కంటే ఎక్కువ ప్రీమియంను అనుభవిస్తుంది.
మెర్సిడెస్-బెంజ్ G 450d
మెర్సిడెస్ దాని ఐకానిక్ G-క్లాస్ SUV, G 450d డీజిల్ వెర్షన్ను విడుదల చేసింది. ఇది ఇప్పుడు G-వాగెన్ సిరీస్లో ఎంట్రీ-లెవల్ కారు, కానీ మరింత శక్తివంతమైన ఇంజిన్ను కలిగి ఉంది. G 450d పాత G 400d కంటే 37 PS ఎక్కువ శక్తిని, 50 Nm ఎక్కువ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
మినీ కంట్రీమ్యాన్ JCW
మినీ కంట్రీమ్యాన్ JCW (జాన్ కూపర్ వర్క్స్) అక్టోబర్లో భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టబడింది. ఈ వేరియంట్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో వస్తుంది ప్రామాణిక ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్ కంటే స్పోర్టీగా ఉంటుంది. ఇది టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్, అద్భుతమైన డ్రైవింగ్ డైనమిక్స్ను కలిగి ఉంది, ఇది పనితీరు ఔత్సాహికులకు ప్రత్యేక ఎంపికగా నిలిచింది.
స్కోడా ఆక్టేవియా RS
స్కోడా ఆక్టేవియా RS పరిమిత ఎడిషన్గా తిరిగి ప్రారంభించబడింది. అన్ని 100 యూనిట్లు ప్రారంభించబడటానికి ముందే అమ్ముడయ్యాయి. ఇది 265 PSని ఉత్పత్తి చేసే 2.0-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్తో శక్తినిస్తుంది. ఇది కేవలం 6.4 సెకన్లలో 0 నుండి 100 కిమీ/గం వరకు వేగవంతం చేయగలదు.