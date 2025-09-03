2026 Kia Stonic: కియా స్టోనిక్.. సరికొత్త ఇంజిన్, డిజైన్.. ఏం మారుతుందంటే..?
2026 Kia Stonic: భారత మార్కెట్లో కియా తన స్థానాన్ని బలోపేతం చేసుకుంది. దేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న కంపెనీల జాబితాలో ఈ కంపెనీ కూడా ఉంది.
2026 Kia Stonic: భారత మార్కెట్లో కియా తన స్థానాన్ని బలోపేతం చేసుకుంది. దేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న కంపెనీల జాబితాలో ఈ కంపెనీ కూడా ఉంది. కంపెనీ తన పోర్ట్ఫోలియోను నిరంతరం బలోపేతం చేసుకుంటోంది. ప్రపంచ మార్కెట్లో అనేక గొప్ప మోడళ్లతో కియా కూడా ముందుకు సాగుతోంది. ఇప్పుడు కంపెనీ రాబోయే మ్యూనిచ్ మోటార్ షోలో 2026 స్టోనిక్ను పరిచయం చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఇంతకుముందు, ఈ ఎస్యూవీ ఎక్స్టీరియర్, ఇంటీరియర్ గురించి సమాచారం వెల్లడైంది. ఈ అప్డేట్ వెర్షన్ బ్రాండ్ కొత్త 'ఆపోజిట్స్ యునైటెడ్' డిజైన్ లాంగ్వేజ్ను అనుసరిస్తుంది.
ఇది 2017లో మొదట ప్రారంభించిన స్టోనిక్ రెండవ ప్రధాన అప్డేట్. 2026 కియా స్టోనిక్ చాలా ఎక్స్టీరియర్ అప్డేట్లు, ముందు, వెనుక వైపు దృష్టి సారించాయి. ఇది కొత్త, పదునైన హెడ్ల్యాంప్లు, DRLలు, టెయిల్ ల్యాంప్లు, గ్రిల్, బంపర్ కోసం బలమైన డిజైన్ను చూస్తుంది. లైటింగ్ సెటప్ ఇప్పుడు పూర్తిగా LEDగా ఉంటుంది. 2026 స్టోనిక్ పూర్తి డిజైన్ EV3. EV5 వంటి కియా కొత్త ఎలక్ట్రిక్ కార్ల డిజైన్ను ప్రతిబింబిస్తుంది.
2026 స్టోనిక్లోని ఇతర అప్డేట్లలో కొత్త అల్లాయ్ వీల్స్ ఉన్నాయి. వేరియంట్ను బట్టి ఇవి 16-అంగుళాల,17-అంగుళాల సైజులలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. కియా ఈ కాంపాక్ట్ క్రాస్ఓవర్తో అడ్వెంచర్ గ్రీన్, యాచ్ట్ బ్లూ అనే రెండు కొత్త రంగు ఎంపికలను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. ప్రస్తుత లక్షణాలలో ఇంటిగ్రేటెడ్ టర్న్ సిగ్నల్స్తో కూడిన బ్లాక్ ORVMలు, సాంప్రదాయ డోర్ హ్యాండిల్స్, గుండ్రని వీల్ ఆర్చ్లు, రూఫ్ రెయిల్లు, కొంచెం సన్నగా ఉండే రూఫ్లైన్ ఉన్నాయి. వెనుక భాగంలో ఎస్యూవీ భారీగా వాలుగా ఉండే విండ్షీల్డ్, స్పోర్టీ టెయిల్ లాంప్లు, బంపర్ కోసం లేయర్డ్ డిజైన్ను పొందుతుంది. కొత్త స్టోనిక్ పరిమాణం మునుపటిలాగే ఉంది. ఇది 4140మి.మీ పొడవు, 1760మి.మీ వెడల్పు, 1520మి.మీ, ఎత్తు, 2580మి.మీ వీల్బేస్ ఉంటుంది.
2026 కియా స్టోనిక్ లోపలి భాగంలో అధునాతన సాంకేతికత, ప్రీమియం క్యాబిన్ డిజైన్తో సహా ప్రధాన మార్పులు జరిగాయి. ఇన్ఫోటైన్మెంట్, ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్ కోసం రెండు 12.3-అంగుళాల స్క్రీన్లు ఒక ముఖ్యమైన లక్షణం. కొత్త స్టోనిక్ కొత్తగా రూపొందించిన సెంటర్ కన్సోల్, అప్డేట్ చేసిన డోర్ ట్రిమ్, కొత్త 3-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్ ఉంది. ఏసీ కోసం టచ్-సెన్సిటివ్ కంట్రోల్ బటన్లు అందించబడ్డాయి. సెంటర్ కన్సోల్లో కూడా ఇటువంటి బటన్లను చూడవచ్చు. ఇతర ముఖ్య లక్షణాలలో USB-C పోర్ట్, వైర్లెస్ స్మార్ట్ఫోన్ ఛార్జర్, యాంబియంట్ లైటింగ్ ఉన్నాయి. కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు కియా కనెక్ట్ యాప్ ద్వారా అందుబాటులో ఉన్నాయి. కనెక్టివిటీ ప్యాకేజీలో డిజిటల్ కీ, రిమోట్ డయాగ్నస్టిక్స్ ఉన్నాయి.
2026 కియా స్టోనిక్ బయట, లోపలి భాగంలో కొన్ని ప్రధాన అప్గ్రేడ్లను పొందుతుంది, కానీ ఇప్పటికే ఉన్న ఇంజిన్ ఎంపికలు దానిలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ ఎంపికలు మార్కెట్ ప్రకారం మారుతూ ఉంటాయి. అత్యంత సాధారణ ఇంజిన్ 100 హెచ్పి, 172 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేసే 1.0-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ 3-సిలిండర్ యూనిట్. ఈ ఇంజిన్ 48V మైల్డ్-హైబ్రిడ్ సెటప్తో కూడా అందుబాటులో ఉంది, ఇది 120 హార్స్ పవర్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. రెండు సందర్భాలలో ట్రాన్స్మిషన్ ఎంపికలు 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, 7-స్పీడ్ డ్యూయల్-క్లచ్ ఆటోమేటిక్ (DCT). పరికరాల జాబితాలో అనేక అప్డేట్లతో, 2026 కియా స్టోనిక్ ఇప్పుడు పోటీదారులతో పోటీ పడటానికి మెరుగైన స్థితిలో ఉంది. యూరోపియన్ మార్కెట్లలో కియా స్టోనిక్ ఫోర్డ్ ప్యూమా, నిస్సాన్ జ్యూక్ వంటి కార్లతో పోటీపడుతుంది.