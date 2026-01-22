  • Menu
Bajaj Pulsar 125: బడ్జెట్ ధరలో 'పల్సర్' పవర్.. సరికొత్త ఫీచర్లతో 2026 బజాజ్ పల్సర్ 125 విడుదల!

Highlights

Bajaj Pulsar 125: బజాజ్ ఆటో నుంచి సరికొత్త పల్సర్ 125 మార్కెట్లోకి విడుదలయ్యింది. కొత్త LED హెడ్‌లైట్, అదిరిపోయే గ్రాఫిక్స్‌తో వచ్చిన ఈ బైక్ ధర మరియు ఫీచర్ల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

Bajaj Pulsar 125: ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ బజాజ్ ఆటో, తన అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పల్సర్ సిరీస్‌లో సరసమైన మోడల్ అయిన 'పల్సర్ 125' (Pulsar 125) ను సరికొత్త అప్‌డేట్‌లతో మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టింది. యువతను ఆకట్టుకునేలా మరింత స్పోర్టీ లుక్ మరియు మెరుగైన ఫీచర్లతో 2026 మోడల్‌ను కంపెనీ సిద్ధం చేసింది.

కొత్త పల్సర్ 125 రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది:

కార్బన్ డిస్క్ సింగిల్ సీట్ LED వేరియంట్: రూ. 89,910 (ఎక్స్-షోరూమ్).

కార్బన్ డిస్క్ స్ప్లిట్ సీట్ LED వేరియంట్: రూ. 92,046 (ఎక్స్-షోరూమ్). ఈ కొత్త మోడళ్లు ఇప్పటికే భారతదేశం అంతటా ఉన్న బజాజ్ డీలర్‌షిప్‌లలో అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

పాత మోడల్ నుంచి ఈ 2026 ఎడిషన్ పలు ఆకర్షణీయమైన మార్పులతో భిన్నంగా కనిపిస్తుంది.ఈ బైక్‌కు కొత్తగా LED హెడ్‌లైట్ మరియు LED బ్లింకర్లను అమర్చారు. ఇవి రాత్రి వేళల్లో మెరుగైన వెలుతురును అందించడమే కాకుండా బైక్‌కు దూకుడు (Aggressive) లుక్‌ను ఇస్తాయి.

కలర్స్ & గ్రాఫిక్స్: దీని బాడీ గ్రాఫిక్స్ మరియు కలర్స్‌ను కంపెనీ రిఫ్రెష్ చేసింది. ఇప్పుడు ఇది బ్లాక్ గ్రే, బ్లాక్ రేసింగ్ రెడ్, బ్లాక్ సియాన్ బ్లూ మరియు టాన్ బీజ్‌తో కూడిన రేసింగ్ రెడ్ వంటి అద్భుతమైన రంగుల్లో లభిస్తుంది.

డిజైన్: కార్బన్ ఫైబర్ ఫినిషింగ్‌తో కూడిన సింగిల్ మరియు స్ప్లిట్ సీట్ ఆప్షన్లు యువ రైడర్లను ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి.

125cc విభాగంలో ఇతర ఎంపికలు: బజాజ్ ఆటో 125 సిసి కేటగిరీలో ఇప్పటికే మరో రెండు మోడళ్లను విక్రయిస్తోంది. వాటి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి:

బజాజ్ పల్సర్ N125: ధర రూ. 91,692 నుంచి రూ. 93,158 వరకు ఉంటుంది.

బజాజ్ పల్సర్ NS 125: ధర రూ. 92,642 నుంచి రూ. 98,400 వరకు ఉంటుంది.

స్టైల్ మరియు పెర్ఫార్మెన్స్ రెండింటినీ కోరుకునే బడ్జెట్ ప్రియులకు కొత్త పల్సర్ 125 ఒక అద్భుతమైన ఎంపికగా నిలవనుంది.

