Gajakesari Rajayogam: వసంత పంచమి నాడు 'గజకేసరి' రాజయోగం.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు.. డబ్బే డబ్బు!
Gajakesari Rajayogam: వసంత పంచమి (జనవరి 23, 2026) నాడు బృహస్పతి, చంద్రుల కలయికతో అత్యంత శక్తివంతమైన 'గజకేసరి రాజయోగం' ఏర్పడనుంది. ఈ రాజయోగం వల్ల వృషభ, మిధున, కుంభ రాశుల జాతకులకు కలిగే అద్భుత ప్రయోజనాలు మరియు అదృష్ట మార్పుల వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
Gajakesari Rajayogam: హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం మాఘ మాసంలోని శుక్ల పక్ష పంచమి తిథిని మనం **'వసంత పంచమి'**గా జరుపుకుంటాం. ఈ ఏడాది జనవరి 23, 2026 శుక్రవారం నాడు ఈ పర్వదినం వచ్చింది. అయితే, ఈసారి వసంత పంచమి మరింత ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, ఈ రోజు ఉదయం 8:30 గంటల తర్వాత బృహస్పతి (గురుడు), చంద్రుల కలయికతో అత్యంత శుభప్రదమైన ‘గజకేసరి రాజయోగం’ ఏర్పడబోతోంది.
జ్ఞానానికి అధిదేవత అయిన సరస్వతీ దేవి పుట్టినరోజున ఈ రాజయోగం ఏర్పడటం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం వరించడమే కాకుండా, కెరీర్ మరియు ఆర్థిక పరంగా అద్భుతమైన వృద్ధి ఉండబోతోంది. ఆ అదృష్ట రాశుల వివరాలు ఇవే:
1. వృషభ రాశి: పెండింగ్ పనులు పూర్తి
వృషభ రాశి వారికి ఈ రాజయోగం వరప్రసాదంగా మారనుంది. జాతకంలో గురు, చంద్రుల స్థానాల వల్ల మీ కెరీర్ రాకెట్ వేగంతో దూసుకుపోతుంది.
ప్రయోజనాలు: చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. విద్యార్థులకు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం లభించే సూచనలు ఉన్నాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకోవడంతో పాటు కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు నెలకొంటాయి.
2. మిధున రాశి: ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వం
మిధున రాశిలో పుట్టిన వారికి గజకేసరి యోగం వ్యక్తిత్వ వికాసానికి తోడ్పడుతుంది. రాజకీయాలు, పరిపాలన మరియు విద్యా రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఈ సమయం అత్యంత అనుకూలం.
ప్రయోజనాలు: మీ మాట తీరు ఇతరులను ఆకర్షిస్తుంది. వ్యాపారస్తులకు ఊహించని లాభాలు వస్తాయి. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్ లేదా జీతాల పెరుగుదల ఉండే అవకాశం ఉంది. మీ నిర్ణయాలు సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తాయి.
3. కుంభ రాశి: ఆర్థిక స్థిరత్వం
కుంభ రాశి జాతకులకు ఈ రాజయోగం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గి పొదుపు పెరుగుతుంది.
ప్రయోజనాలు: కొత్త వెంచర్లు లేదా డిజిటల్ వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం. ఆదాయ వనరులు స్థిరంగా ఉంటాయి. శని ప్రభావం వల్ల కలిగే ఆటంకాలు తొలగి పురోగతి బాట పడతారు.
గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్య నిపుణుల విశ్లేషణ మరియు సాధారణ విశ్వాసాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. వ్యక్తిగత జాతక ఫలితాల కోసం నిపుణులైన సిద్ధాంతులను సంప్రదించగలరు.