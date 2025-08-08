  • Menu
Varalakshmi Vratham: 50 ఏళ్ల తర్వాత ఈ రాశులకు వరమహాలక్ష్మి రాజయోగం!

Varalakshmi Rajayoga These Zodiac Signs Will Become Rich This Sravana Masam
Varalakshmi Vratham: 50 ఏళ్ల తర్వాత ఈ రాశులకు వరమహాలక్ష్మి రాజయోగం!

Highlights

Varalakshmi Vratham: మహిళలంతా ఎంతో భక్తి శ్రద్దలతో ఆచరించే వ్రతాల్లో వరలక్ష్మి వ్రతం ఒకటి. ఈ సంవత్సరం ఆగస్టు 8వ తేదీన వచ్చింది. పేరు సూచించినట్లుగా, వరాలను ప్రసాదించే మహాలక్ష్మి ఈ రోజున తన భక్తులకు ప్రత్యేక అనుగ్రహం కురిపిస్తుందని విశ్వాసం. ఆమె కృపతో కోరికలు నెరవేరి, శ్రేయస్సు, ఆనందం, ఐశ్వర్యం లభిస్తాయి.

ఈ సంవత్సరం వరమహాలక్ష్మి పండుగ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే — ఈ రోజున ఇంద్రయోగం, సర్వార్థ సిద్ధియోగం, సుకర్మయోగం అనే మూడు శుభయోగాలు కలిసివస్తున్నాయి. అందువల్ల ఈ శ్రావణ శుక్రవారం ఆధ్యాత్మికంగా, జ్యోతిషశాస్త్రపరంగా మరింత ప్రాధాన్యత పొందింది.

శుభఫలాలు పొందబోయే రాశులు

వృషభ రాశి

ఈ రాశివారికి లక్ష్మీదేవి అపారమైన కరుణ కురిపిస్తారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగి, అప్పుల బాధ నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది, కుటుంబంలో సంతోష వాతావరణం నెలకొంటుంది.

ధనుస్సు రాశి

ఇప్పటివరకు ఎదురైన కష్టాల నుంచి బయటపడే సమయం ఇది. సంపద, విలాసవంతమైన జీవితం మీ సొంతమవుతుంది. పిల్లల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. మానసికంగా సాంత్వన, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.

కుంభ రాశి

ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు, కెరీర్‌లో ప్రగతి, వ్యాపారంలో విజయాలు సాధించగలరు. ఆనందం, శ్రేయస్సుతో కూడిన కొత్త అవకాశాలు మీ ముందుకు వస్తాయి.

ఈ శ్రావణ శుక్రవారం లక్ష్మీదేవి పూజ చేసి, సత్ప్రవర్తనతో దినాన్ని గడిపితే, ఆమె ఆశీర్వాదాలు మరింతగా లభిస్తాయని పండితులు సూచిస్తున్నారు.

గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారమంతా మత విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. hmtv న్యూస్ దీనిని ధ్రువీకరించడం లేదు.

